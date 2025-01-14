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    • Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг», Бундеслига, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг», Бундеслига, 15 января 2025 года

    15 января в МХП-Арена состоится матч 17-го тура Бундеслиги, в котором «Штутгарт» примет «РБ Лейпциг». Оба клуба находятся в верхней части таблицы, и встреча обещает быть интересной, с участием двух атакующих команд.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» набрал 26 очков и располагается на 7-й строчке в чемпионате Германии. В последних пяти играх команда продемонстрировала довольно хорошую форму, забив 11 голов. Однако, несмотря на их атакующий потенциал, «Штутгарт» не всегда стабилен в обороне и пропускает в среднем 1 гол за матч. В последнем туре команда добилась важной победы над «Аугсбургом» (1:0), но в предыдущих играх также были и поражения (например, 0:1 от «Санкт-Паули»).

    Лучший бомбардир «Штутгарта», Эрмедин Демирович, с 9 голами, в последние игры демонстрирует хорошую форму и, скорее всего, будет главным действующим лицом в атаке. Штутгарт забивает в 10 из последних 12 матчей, но при этом пропускает в 5 из 7 встреч.

    Последние матчи «Штутгарт»:

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» занимает 4-е место с 30 очками после 16 туров. Команда продолжает показывать отличные результаты в атаке, забив 11 голов в последних 5 играх. Лейпциг отличается высокой результативностью, но при этом в последних матчах они также пропускают много голов, что делает их игру нестабильной. В матче с «Вердером» (4:2) Лейпциг проявил свою атакующую мощь, но также не смог избежать пропущенных мячей.

    В команде стоит выделить Беньямина Шешко, лучшего бомбардира с 12 голами, который продолжает оставаться в отличной форме. В последних матчах команда также демонстрирует значительную атакующую активность, но имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.20 гола за игру.

    Последние матчи «РБ Лейпциг»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах преимущество на стороне «РБ Лейпциг». За последние 12 матчей команда из Лейпцига не проигрывает в 11 случаях, выиграв 7 встреч. Однако в последних играх на поле «Штутгарта» команда из Лейпцига не всегда была уверена в своей победе, и часто им удавалось забивать в ответные атаки.

    Последние встречи:

    • 27.01.2024: «Штутгарт» 5:2 «РБ Лейпциг» (Бундеслига)
    • 25.08.2023: «РБ Лейпциг» 5:1 «Штутгарт» (Бундеслига)
    • 27.01.2023: «РБ Лейпциг» 2:1 «Штутгарт» (Бундеслига)
    • 07.08.2022: «Штутгарт» 1:1 «РБ Лейпциг» (Бундеслига)
    • 15.01.2022: «Штутгарт» 0:2 «РБ Лейпциг» (Бундеслига)

    Статистика

    «Штутгарт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «РБ Лейпциг»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»

    «Штутгарт» демонстрирует атакующий футбол, но при этом не всегда стабилен в обороне. «РБ Лейпциг», несмотря на свои проблемы в защите, продолжает забивать много голов. Ожидается, что матч будет результативным, с большим количеством атак, однако команда из Лейпцига, скорее всего, воспользуется своими преимуществами в атаке и не позволит «Штутгарту» одержать победу на своем стадионе.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 2.10
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Точный счет 2:3 в пользу «РБ Лейпциг» – коэффициент 11.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:3 в пользу «РБ Лейпциг» за коэффициент 11.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 11:34
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