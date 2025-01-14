15 января в МХП-Арена состоится матч 17-го тура Бундеслиги, в котором «Штутгарт» примет «РБ Лейпциг». Оба клуба находятся в верхней части таблицы, и встреча обещает быть интересной, с участием двух атакующих команд.

«Штутгарт»

«Штутгарт» набрал 26 очков и располагается на 7-й строчке в чемпионате Германии. В последних пяти играх команда продемонстрировала довольно хорошую форму, забив 11 голов. Однако, несмотря на их атакующий потенциал, «Штутгарт» не всегда стабилен в обороне и пропускает в среднем 1 гол за матч. В последнем туре команда добилась важной победы над «Аугсбургом» (1:0), но в предыдущих играх также были и поражения (например, 0:1 от «Санкт-Паули»).

Лучший бомбардир «Штутгарта», Эрмедин Демирович, с 9 голами, в последние игры демонстрирует хорошую форму и, скорее всего, будет главным действующим лицом в атаке. Штутгарт забивает в 10 из последних 12 матчей, но при этом пропускает в 5 из 7 встреч.

Последние матчи «Штутгарт»:

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» занимает 4-е место с 30 очками после 16 туров. Команда продолжает показывать отличные результаты в атаке, забив 11 голов в последних 5 играх. Лейпциг отличается высокой результативностью, но при этом в последних матчах они также пропускают много голов, что делает их игру нестабильной. В матче с «Вердером» (4:2) Лейпциг проявил свою атакующую мощь, но также не смог избежать пропущенных мячей.

В команде стоит выделить Беньямина Шешко, лучшего бомбардира с 12 голами, который продолжает оставаться в отличной форме. В последних матчах команда также демонстрирует значительную атакующую активность, но имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.20 гола за игру.

Последние матчи «РБ Лейпциг»:

Личные встречи

В последних очных встречах преимущество на стороне «РБ Лейпциг». За последние 12 матчей команда из Лейпцига не проигрывает в 11 случаях, выиграв 7 встреч. Однако в последних играх на поле «Штутгарта» команда из Лейпцига не всегда была уверена в своей победе, и часто им удавалось забивать в ответные атаки.

Последние встречи:

Статистика

«Штутгарт»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«РБ Лейпциг»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Прогноз на матч «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»

«Штутгарт» демонстрирует атакующий футбол, но при этом не всегда стабилен в обороне. «РБ Лейпциг», несмотря на свои проблемы в защите, продолжает забивать много голов. Ожидается, что матч будет результативным, с большим количеством атак, однако команда из Лейпцига, скорее всего, воспользуется своими преимуществами в атаке и не позволит «Штутгарту» одержать победу на своем стадионе.

Рекомендации для ставок:

Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 2.10

Оба забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Точный счет 2:3 в пользу «РБ Лейпциг» – коэффициент 11.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:3 в пользу «РБ Лейпциг» за коэффициент 11.00.

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