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    • Прогноз на точный счет матча «Бохум» – «Санкт-Паули», Бундеслига, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Бохум» – «Санкт-Паули», Бундеслига, 15 января 2025 года

    15 января на Рурштадионе в Бохуме состоится матч 17-го тура Бундеслиги Германии, в котором «Бохум» примет «Санкт-Паули». Обе команды находятся в нижней части таблицы и продолжают борьбу за выживание, что делает этот матч особенно важным.

    «Бохум»

    «Бохум» на данный момент располагается на последнем, 18-м месте в таблице с 6 очками после 16 туров. Однако команда показывает неплохие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 играх, и может стать серьезным соперником на своем стадионе. «Бохум» не проигрывает в последних 3 домашних матчах, что подчеркивает их конкурентоспособность на родном поле. В атаке выделяется Матуш Беро, который забил 3 гола в 17 матчах, но команда все еще страдает от нестабильности в обороне.

    Последние матчи «Бохум»:

    • 11.01.2025: Майнц 2:0 «Бохум» (Бундеслига)
    • 05.01.2025: «Бохум» 1:0 «Хераклес» (Товарищеский матч)
    • 05.01.2025: «Бохум» 6:2 «Вупперталер» (Товарищеский матч)
    • 22.12.2024: «Бохум» 2:0 «Хайденхайм» (Бундеслига)
    • 14.12.2024: «Унион Берлин» 1:1 «Бохум» (Бундеслига)

    «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» занимает 14-е место с 14 очками после 16 матчей. Команда испытывает проблемы в атаке, забив всего 3 гола в последних 5 играх, и значительно уступает по результативности своему сопернику. В последних играх на выезде команда не одержала побед, и оборона продолжает пропускать. В этой встрече «Санкт-Паули» будет бороться за сохранение позиций, но шансы на успешный исход игры минимальны, учитывая нынешнюю форму команды.

    Последние матчи «Санкт-Паули»:

    • 11.01.2025: «Санкт-Паули» 0:1 «Айнтрахт Ф» (Бундеслига)
    • 05.01.2025: «Айнтрахт Б» 1:1 «Санкт-Паули» (Товарищеский матч)
    • 21.12.2024: «Штутгарт» 0:1 «Санкт-Паули» (Бундеслига)
    • 14.12.2024: «Санкт-Паули» 0:2 «Вердер» (Бундеслига)
    • 07.12.2024: «Байер» 2:1 «Санкт-Паули» (Бундеслига)

    Личные встречи

    История очных матчей последних лет показывает, что в последних встречах на домашнем стадионе «Бохум» не проигрывает «Санкт-Паули». Однако на выезде «Санкт-Паули» тоже может добиться результата, не проигрывая в большинстве матчей против «Бохума». В этой встрече важным фактором будет игра на родном стадионе для «Бохума», который в последние годы дома выглядит сильнее.

    Последние встречи:

    • 28.01.2021: «Санкт-Паули» 2:3 «Бохум» (Вторая Бундеслига)
    • 21.09.2020: «Бохум» 2:2 «Санкт-Паули» (Вторая Бундеслига)
    • 05.06.2020: «Бохум» 2:0 «Санкт-Паули» (Вторая Бундеслига)
    • 08.11.2019: «Санкт-Паули» 1:1 «Бохум» (Вторая Бундеслига)
    • 12.05.2019: «Санкт-Паули» 0:0 «Бохум» (Вторая Бундеслига)

    Статистика

    «Бохум»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Санкт-Паули»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Бохум» – «Санкт-Паули»

    «Бохум» будет фаворитом встречи, особенно с учетом их хороших результатов дома. Ожидается, что «Бохум» захватит инициативу с первых минут и постарается забить несколько голов, чтобы укрепить свои позиции в таблице. В то же время «Санкт-Паули» будет пытаться создать моменты в контратаках, но по общей игре «Бохум» выглядит сильнее и, вероятно, возьмет три очка.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бохум» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.50
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Победа «Бохум» с точным счетом 2:0 – коэффициент 7.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Бохум» за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 11:31
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