15 января на Рурштадионе в Бохуме состоится матч 17-го тура Бундеслиги Германии, в котором «Бохум» примет «Санкт-Паули». Обе команды находятся в нижней части таблицы и продолжают борьбу за выживание, что делает этот матч особенно важным.

«Бохум»

«Бохум» на данный момент располагается на последнем, 18-м месте в таблице с 6 очками после 16 туров. Однако команда показывает неплохие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 играх, и может стать серьезным соперником на своем стадионе. «Бохум» не проигрывает в последних 3 домашних матчах, что подчеркивает их конкурентоспособность на родном поле. В атаке выделяется Матуш Беро, который забил 3 гола в 17 матчах, но команда все еще страдает от нестабильности в обороне.

Последние матчи «Бохум»:

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» занимает 14-е место с 14 очками после 16 матчей. Команда испытывает проблемы в атаке, забив всего 3 гола в последних 5 играх, и значительно уступает по результативности своему сопернику. В последних играх на выезде команда не одержала побед, и оборона продолжает пропускать. В этой встрече «Санкт-Паули» будет бороться за сохранение позиций, но шансы на успешный исход игры минимальны, учитывая нынешнюю форму команды.

Последние матчи «Санкт-Паули»:

Личные встречи

История очных матчей последних лет показывает, что в последних встречах на домашнем стадионе «Бохум» не проигрывает «Санкт-Паули». Однако на выезде «Санкт-Паули» тоже может добиться результата, не проигрывая в большинстве матчей против «Бохума». В этой встрече важным фактором будет игра на родном стадионе для «Бохума», который в последние годы дома выглядит сильнее.

Последние встречи:

28.01.2021: «Санкт-Паули» 2:3 «Бохум» (Вторая Бундеслига)

21.09.2020: «Бохум» 2:2 «Санкт-Паули» (Вторая Бундеслига)

05.06.2020: «Бохум» 2:0 «Санкт-Паули» (Вторая Бундеслига)

08.11.2019: «Санкт-Паули» 1:1 «Бохум» (Вторая Бундеслига)

12.05.2019: «Санкт-Паули» 0:0 «Бохум» (Вторая Бундеслига)

Статистика

«Бохум»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Санкт-Паули»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Бохум» – «Санкт-Паули»

«Бохум» будет фаворитом встречи, особенно с учетом их хороших результатов дома. Ожидается, что «Бохум» захватит инициативу с первых минут и постарается забить несколько голов, чтобы укрепить свои позиции в таблице. В то же время «Санкт-Паули» будет пытаться создать моменты в контратаках, но по общей игре «Бохум» выглядит сильнее и, вероятно, возьмет три очка.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бохум» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.50

Оба забьют – Нет – коэффициент 1.80

Победа «Бохум» с точным счетом 2:0 – коэффициент 7.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Бохум» за коэффициент 7.00.

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