15 января на Рурштадионе в Бохуме состоится матч 17-го тура Бундеслиги Германии, в котором «Бохум» примет «Санкт-Паули». Обе команды находятся в нижней части таблицы и продолжают борьбу за выживание, что делает этот матч особенно важным.
«Бохум»
«Бохум» на данный момент располагается на последнем, 18-м месте в таблице с 6 очками после 16 туров. Однако команда показывает неплохие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 играх, и может стать серьезным соперником на своем стадионе. «Бохум» не проигрывает в последних 3 домашних матчах, что подчеркивает их конкурентоспособность на родном поле. В атаке выделяется Матуш Беро, который забил 3 гола в 17 матчах, но команда все еще страдает от нестабильности в обороне.
Последние матчи «Бохум»:
- 11.01.2025: Майнц 2:0 «Бохум» (Бундеслига)
- 05.01.2025: «Бохум» 1:0 «Хераклес» (Товарищеский матч)
- 05.01.2025: «Бохум» 6:2 «Вупперталер» (Товарищеский матч)
- 22.12.2024: «Бохум» 2:0 «Хайденхайм» (Бундеслига)
- 14.12.2024: «Унион Берлин» 1:1 «Бохум» (Бундеслига)
«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» занимает 14-е место с 14 очками после 16 матчей. Команда испытывает проблемы в атаке, забив всего 3 гола в последних 5 играх, и значительно уступает по результативности своему сопернику. В последних играх на выезде команда не одержала побед, и оборона продолжает пропускать. В этой встрече «Санкт-Паули» будет бороться за сохранение позиций, но шансы на успешный исход игры минимальны, учитывая нынешнюю форму команды.
Последние матчи «Санкт-Паули»:
- 11.01.2025: «Санкт-Паули» 0:1 «Айнтрахт Ф» (Бундеслига)
- 05.01.2025: «Айнтрахт Б» 1:1 «Санкт-Паули» (Товарищеский матч)
- 21.12.2024: «Штутгарт» 0:1 «Санкт-Паули» (Бундеслига)
- 14.12.2024: «Санкт-Паули» 0:2 «Вердер» (Бундеслига)
- 07.12.2024: «Байер» 2:1 «Санкт-Паули» (Бундеслига)
Личные встречи
История очных матчей последних лет показывает, что в последних встречах на домашнем стадионе «Бохум» не проигрывает «Санкт-Паули». Однако на выезде «Санкт-Паули» тоже может добиться результата, не проигрывая в большинстве матчей против «Бохума». В этой встрече важным фактором будет игра на родном стадионе для «Бохума», который в последние годы дома выглядит сильнее.
Последние встречи:
- 28.01.2021: «Санкт-Паули» 2:3 «Бохум» (Вторая Бундеслига)
- 21.09.2020: «Бохум» 2:2 «Санкт-Паули» (Вторая Бундеслига)
- 05.06.2020: «Бохум» 2:0 «Санкт-Паули» (Вторая Бундеслига)
- 08.11.2019: «Санкт-Паули» 1:1 «Бохум» (Вторая Бундеслига)
- 12.05.2019: «Санкт-Паули» 0:0 «Бохум» (Вторая Бундеслига)
Статистика
«Бохум»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«Санкт-Паули»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Бохум» – «Санкт-Паули»
«Бохум» будет фаворитом встречи, особенно с учетом их хороших результатов дома. Ожидается, что «Бохум» захватит инициативу с первых минут и постарается забить несколько голов, чтобы укрепить свои позиции в таблице. В то же время «Санкт-Паули» будет пытаться создать моменты в контратаках, но по общей игре «Бохум» выглядит сильнее и, вероятно, возьмет три очка.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Бохум» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.50
- Оба забьют – Нет – коэффициент 1.80
- Победа «Бохум» с точным счетом 2:0 – коэффициент 7.00
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:0 в пользу «Бохум» за коэффициент 7.00.
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