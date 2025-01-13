14 января 2025 года на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге состоится матч 17-го тура Бундеслиги, в котором «Вольфсбург» примет «Боруссию» М. Обе команды набрали одинаковое количество очков, однако их форма в последние недели отличается. В этой встрече «Вольфсбург» попытается продолжить свою серию без поражений дома, в то время как «Боруссия М» будет искать пути к восстановлению после неудачи в последних играх.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» находится в средней части таблицы Бундеслиги, заняв 10-е место с 24 очками после 16 туров. В последних играх команда продемонстрировала атакующую игру, забив 11 голов в 5 последних матчах, однако и пропустила 9 мячей. Несмотря на нестабильность в обороне, «Вольфсбург» остается опасным в атаке, особенно дома. Йонас Винд, лучший бомбардир с 8 голами в 17 матчах, будет главным оружием в атаке.

Последние матчи «Вольфсбург»:

11.01.2025: Хоффенхайм 0:1 «Вольфсбург»

22.12.2024: «Вольфсбург» 1:3 «Боруссия Д»

13.12.2024: Фрайбург 3:2 «Вольфсбург»

08.12.2024: «Вольфсбург» 4:3 Майнц

04.12.2024: «Вольфсбург» 3:0 Хоффенхайм

«Боруссия» М

«Боруссия М» набрала столько же очков, что и «Вольфсбург», но из-за худшей разницы мячей занимает 11-е место. В последних играх команда проявила неустойчивость, проиграв «Баварии» 0:1 в последнем туре. При этом нападение не выглядит слабым – «Боруссия М» забивает в среднем 1.8 гола за игру. Однако проблемы с защитой, где команда пропускает в среднем 1.20 гола за матч, продолжаются. Тим Кляйндинст с 9 голами продолжает оставаться основным источником голов в атаке.

Последние матчи «Боруссия» М:

Личные встречи

В последних очных матчах между «Вольфсбургом» и «Боруссией М» преимущество на стороне гостей. «Боруссия М» выиграла 4 последних встречи, продемонстрировав свою силу в матчах против «Вольфсбурга». Однако на выезде команда чувствует себя не так уверенно, что создает шанс для хозяев.

Последние встречи:

07.04.2024: «Вольфсбург» 1:3 «Боруссия М»

05.12.2023: «Боруссия М» 1:0 «Вольфсбург» (Кубок)

10.11.2023: «Боруссия М» 4:0 «Вольфсбург»

09.04.2023: «Боруссия М» 2:0 «Вольфсбург»

15.10.2022: «Вольфсбург» 2:2 «Боруссия М»

Статистика

«Вольфсбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Боруссия» М:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Боруссия» М

«Вольфсбург» будет фаворитом на своем поле, особенно учитывая текущую форму и возможность использовать проблемы «Боруссии М» в обороне. Ожидается, что игра будет атакующей с обеих сторон, поскольку обе команды имеют проблемы в защите, но также умеют забивать. «Вольфсбург» продемонстрировал уверенность в атаке, и на своем стадионе имеет хорошие шансы на победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вольфсбург» – коэффициент 2.40

Оба забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Вольфсбурга» за коэффициент 11.00.

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