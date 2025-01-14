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  • «Вольфсбург» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

«Вольфсбург» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

14 января 2025, 21:20
Вольфсбург
14.01.2025, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Боруссия М
3' Й. Винд (П) 60' Й. Меле 75' М. Арнольд 84' Л. Нмеча 87' Л. Нмеча
89' S. Fukuda
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
20
Рокко Райц
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Mathys Angely
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
4-2-2-2
25
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
21
Меле
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Дардаи
9
Амура
19
Винд
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
20
Райц
7
Штегер
25
Хак
14
Плеа
70
Чванчара
3
Кулиеракис
33
Борнау
33
Борнау
3
Кулиеракис
8
Дардаи
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Дардаи
13
Каминьски
21
Виммер
21
Виммер
13
Каминьски
19
Винд
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Винд
25
Нец
26
Ульрих
26
Ульрих
25
Нец
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
70
Чванчара
22
Ранос
22
Ранос
70
Чванчара
25
Хак
13
13
25
Хак
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Mathys Angely
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Йонас Омлин
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Mathys Angely
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
7
Офсайды
1
0
Количество передач
338
635
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
3.85
1.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссии» М, 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Боруссия» М

«Вольфсбург» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Вольфсбург
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