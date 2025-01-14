14.01.2025, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-2-2-2
25
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
21
Меле
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Дардаи
9
Амура
19
Винд
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
20
Райц
7
Штегер
25
Хак
14
Плеа
70
Чванчара
3
Кулиеракис
33
Борнау
33
Борнау
3
Кулиеракис
8
Дардаи
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Дардаи
13
Каминьски
21
Виммер
21
Виммер
13
Каминьски
19
Винд
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Винд
25
Нец
26
Ульрих
26
Ульрих
25
Нец
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
70
Чванчара
22
Ранос
22
Ранос
70
Чванчара
25
Хак
13
13
25
Хак
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Mathys Angely
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Йонас Омлин
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Mathys Angely
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
7
Офсайды
1
0
Количество передач
338
635
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
3.85
1.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссии» М, 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Боруссия» М
- Матч будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»