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    • Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Фрайбург», Бундеслига, 14 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Фрайбург», Бундеслига, 14 января 2025 года

    14 января 2025 года на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте пройдет матч 17-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Фрайбургом». Обе команды набрали хорошую форму, но задачи их на данный момент разные: «Айнтрахт» борется за высокие позиции в чемпионате, тогда как «Фрайбург» пытается укрепить свои позиции в верхней половине турнирной таблицы.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» находится на 3-м месте в таблице Бундеслиги, набрав 30 очков после 16 туров. Команда демонстрирует уверенные результаты, победив в 3 из последних 5 матчей, включая важную победу над «Санкт-Паули» (0:1) в последнем туре. «Айнтрахт» забивает в каждом из своих последних 15 матчей в Бундеслиге, но при этом оборона команды довольно уязвима, пропуская 10 голов в последних 5 играх. Лидер атаки – Омар Мармуш, забивший 19 голов в 25 матчах, продолжает быть главным источником опасности.

    Последние матчи «Айнтрахт»:

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» располагается на 6-м месте в Бундеслиге с 27 очками. Команда набрала форму, одержав 3 победы в последних 5 играх, включая победу 3:2 над «Хольштайном Киль» в последнем матче. Однако «Фрайбург» испытывает проблемы с обороной, пропуская 13 голов в последних 5 матчах. В атаке «Фрайбург» также довольно продуктивен, забив 9 голов за эти же 5 матчей. Лидером атаки является Винченцо Грифо, который забил 7 голов в 19 матчах.

    Последние матчи «Фрайбург»:

    Личные встречи

    В личных встречах между «Айнтрахтом» и «Фрайбургом» наблюдается некоторая непредсказуемость. Несмотря на то, что «Айнтрахт» выиграл 2 из последних 3 встреч, «Фрайбург» не проигрывает в 5 из последних 7 матчей против этого соперника. В последних двух играх на поле «Айнтрахта» команды обменялись ничьими, что свидетельствует о равенстве сил в этих встречах.

    Последние встречи:

    • 18.02.2024: «Фрайбург» 3:3 «Айнтрахт»
    • 06.01.2024: «Айнтрахт» 2:5 «Фрайбург» (товарищеский матч)
    • 24.09.2023: «Айнтрахт» 0:0 «Фрайбург»
    • 27.05.2023: «Айнтрахт» 2:1 «Фрайбург»
    • 25.01.2023: «Фрайбург» 1:1 «Айнтрахт»

    Статистика

    «Айнтрахт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Фрайбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

    Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Фрайбург»

    «Айнтрахт» выглядит фаворитом встречи, но его оборона в последнее время не слишком надежна. Несмотря на это, они играют дома, где в 10 из последних 11 матчей не проигрывали. «Фрайбург» будет бороться, но проблемы с защитой, а также неудачные результаты на выезде (поражение в 5 из последних 5 гостевых матчей) не позволяют им быть в числе главных фаворитов. Ожидается, что обе команды забьют, но в конечном итоге победу одержит «Айнтрахт», который при поддержке домашних трибун способен использовать слабости «Фрайбурга».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Айнтрахт» – коэффициент 2.10
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.30

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Айнтрахта» – коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.01.2025 11:09
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