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  • «Айнтрахт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

«Айнтрахт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

14 января 2025, 21:20
Айнтрахт
14.01.2025, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Фрайбург
43' Р. Кох 65' О. Мармуш 71' У. Экитике 81' Н. Коллинс
37' Р. Доан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
3
Тута
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Трапп
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
11
Браун
6
Скири
5
Кристенсен
15
Ларссон
27
Гетце
22
Экитике
22
Мармуш
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
37
Розенфельдер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
34
Рехль
20
Доан
32
Грифо
8
Динкчи
9
Хелер
5
Кристенсен
3
Тута
3
Тута
5
Кристенсен
15
Ларссон
6
Хойлунд
6
Хойлунд
15
Ларссон
27
Гетце
81
Дауд
81
Дауд
27
Гетце
11
Браун
7
Кнауфф
7
Кнауфф
11
Браун
22
Экитике
42
Узун
42
Узун
22
Экитике
32
Грифо
27
Хефлер
27
Хефлер
32
Грифо
34
Рехль
20
Адаму
20
Адаму
34
Рехль
9
Хелер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Хелер
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
40
Кауа Сантос
ВР
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
1
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
586
327
Сейвы
4
5
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Фрайбурга», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Фрайбург»

«Айнтрахт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Айнтрахт
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