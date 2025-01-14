14.01.2025, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
3-3-1-2-1
1
Трапп
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
11
Браун
6
Скири
5
Кристенсен
15
Ларссон
27
Гетце
22
Экитике
22
Мармуш
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
37
Розенфельдер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
34
Рехль
20
Доан
32
Грифо
8
Динкчи
9
Хелер
5
Кристенсен
3
Тута
3
Тута
5
Кристенсен
15
Ларссон
6
Хойлунд
6
Хойлунд
15
Ларссон
27
Гетце
81
Дауд
81
Дауд
27
Гетце
11
Браун
7
Кнауфф
7
Кнауфф
11
Браун
22
Экитике
42
Узун
42
Узун
22
Экитике
32
Грифо
27
Хефлер
27
Хефлер
32
Грифо
34
Рехль
20
Адаму
20
Адаму
34
Рехль
9
Хелер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Хелер
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
40
Кауа Сантос
ВР
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
1
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
586
327
Сейвы
4
5
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Фрайбурга», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Фрайбург»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»