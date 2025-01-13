14 января 2025 года на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузе пройдет встреча 17-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Майнцем». Обе команды находятся в хорошей форме, однако их задачи в сезоне значительно различаются: «Байер» борется за высокие позиции, тогда как «Майнц» пытается укрепить свои позиции в верхней половине таблицы.

«Байер»

«Байер» продолжает демонстрировать отличные результаты в текущем сезоне, занимая 2-е место с 35 очками после 16 туров. Команда находится в отличной форме, выиграв 6 последних матчей в Бундеслиге, включая важную победу над «Боруссией Дортмунд» (2:3). В атаке «Байер» полагается на Патрика Шика, который забил 15 голов в 21 матче. Команда в среднем забивает 2.60 гола за игру в последних 5 матчах, а оборона пропускает всего 0.60 гола за игру.

Последние матчи «Байер»:

«Майнц»

«Майнц» занимает 5-е место в Бундеслиге с 28 очками после 16 туров и также находится в хорошей форме. Команда выиграла 3 последних матча, включая победу 2:0 над «Бохумом» в последнем туре. В атаке «Майнц» также демонстрирует неплохие результаты, забив 12 голов в последних 5 играх, но пропустив 6 голов. Лидер команды Йонатан Буркардт, забивший 13 голов в 16 матчах, продолжает показывать хорошую игру, помогая своей команде набирать очки.

Последние матчи «Майнц»:

Личные встречи

История личных встреч показывает, что «Байер» имеет явное преимущество в играх против «Майнца». Команда из Леверкузена выиграла в 6 из 8 последних домашних матчей против «Майнца». Особенно яркими были победы с крупными счетами, например, 0:3 в 2022 году и 3:0 в 2021. Это указывает на способность «Байера» контролировать игры с этим соперником, особенно на своем поле.

Последние встречи:

23.02.2024: «Байер» 2:1 «Майнц»

30.09.2023: «Майнц» 0:3 «Байер»

19.02.2023: «Байер» 2:3 «Майнц»

27.08.2022: «Майнц» 0:3 «Байер»

18.02.2022: «Майнц» 3:2 «Байер»

25.09.2021: «Байер» 1:0 «Майнц»

Статистика

«Байер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Майнц»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Байер» – «Майнц»

«Байер» в этом матче выглядит явным фаворитом. Команда из Леверкузена уверенно лидирует в Бундеслиге и демонстрирует отличные результаты на своем стадионе. Хотя «Майнц» находится в хорошей форме, вряд ли им удастся соперничать с атакующими силами «Байера», особенно учитывая, что команда из Леверкузена выиграла 6 последних домашних матчей против «Майнца». «Майнц» сможет забить, но вряд ли они смогут предотвратить победу «Байера».

Рекомендации для ставок:

Победа «Байер» – коэффициент 1.60

Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Байер» – коэффициент 9.50.

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