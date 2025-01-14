14.01.2025, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-2-1-1
32
Коварж
20
Мукиэле
12
Тапсоба
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
24
Гарсия
7
Вирц
14
Шик
3-3-1-2-1
27
Центнер
2
Мвене
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
21
Да Коста
6
Сано
19
Каси
31
Кор
8
Небель
2
Джэ Сон
9
Буркардт
7
Вирц
11
Терье
11
Терье
7
Вирц
14
Шик
23
Телла
23
Телла
14
Шик
16
Белл
5
Ляйтш
5
Ляйтш
16
Белл
2
Мвене
30
Видмер
30
Видмер
2
Мвене
2
Джэ Сон
20
Хонг
20
Хонг
2
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Зиб
9
Зиб
9
Буркардт
Зиб
44
Вайпер
44
Вайпер
Зиб
Остались в запасе
Байер
Майнц
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Байер - Майнц
2
3
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
4
14
Офсайды
0
2
Количество передач
734
351
Сейвы
4
7
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Майнца», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»