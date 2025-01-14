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  • «Байер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

«Байер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

14 января 2025, 21:20
Байер
14.01.2025, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
48' А. Гримальдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
(К) ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
(К) ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Коварж
20
Мукиэле
12
Тапсоба
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
24
Гарсия
7
Вирц
14
Шик
3-3-1-2-1
27
Центнер
2
Мвене
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
21
Да Коста
6
Сано
19
Каси
31
Кор
8
Небель
2
Джэ Сон
9
Буркардт
7
Вирц
11
Терье
11
Терье
7
Вирц
14
Шик
23
Телла
23
Телла
14
Шик
16
Белл
5
Ляйтш
5
Ляйтш
16
Белл
2
Мвене
30
Видмер
30
Видмер
2
Мвене
2
Джэ Сон
20
Хонг
20
Хонг
2
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Зиб
9
Зиб
9
Буркардт
Зиб
44
Вайпер
44
Вайпер
Зиб
Остались в запасе
Байер
Майнц
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
33
Даниэль Бац
ВР
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Байер - Майнц
2
3
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
4
14
Офсайды
0
2
Количество передач
734
351
Сейвы
4
7
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Майнца», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Майнц»

«Байер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц Байер
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