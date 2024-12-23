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    • Президент РФС Дюков назвал хоккей национальным видом спорта

    Президент РФС Дюков назвал хоккей национальным видом спорта

    Президент РФС Александр Дюков согласился, что футбол не является национальным видом спорта в стране.

    Согласно данным опроса ВЦИОМа, жители России считают хоккей главным национальным видом спорта в России.

    – Недавно ВЦИОМ признал хоккей более популярным видом спорта, чем футбол. Какое у вас мнение?

    – Исследование ВЦИОМ было не про популярность, а про то, какой вид спорт является национальным. Да, футбол в этом опросе по понятным причинам уступил хоккею. Футбол популярнее хоккея, но, по мнению большего количества россиян, хоккей является именно национальным видом спорта. У этого есть многие факторы. Например, климат и успехи советского и российского хоккея. Результаты выше, чем у советского и российского футбола. Это и определило результат опроса.

    – Для вас хоккей тоже главный национальный вид спорта?

    – Безусловно, хоккей – национальный вид спорта. В детстве мы играли и в футбол, и в хоккей, как и многие. Я смотрел и футбольные, и хоккейные трансляции.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    1734948548
    НАциональным видом спорта России является -"Хоккей с мячом"(бенди),а хоккей с шайбой-канадский национальный вид спорта. ТОлько туфте не гони дважды,ибо в футбол пацаны и сейчас гоняют больше,хотя бы в силу климатических и прочих возможностей.
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