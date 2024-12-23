Президент РФС Дюков назвал хоккей национальным видом спорта

Президент РФС Александр Дюков согласился, что футбол не является национальным видом спорта в стране.

Согласно данным опроса ВЦИОМа, жители России считают хоккей главным национальным видом спорта в России.

– Недавно ВЦИОМ признал хоккей более популярным видом спорта, чем футбол. Какое у вас мнение?

– Исследование ВЦИОМ было не про популярность, а про то, какой вид спорт является национальным. Да, футбол в этом опросе по понятным причинам уступил хоккею. Футбол популярнее хоккея, но, по мнению большего количества россиян, хоккей является именно национальным видом спорта. У этого есть многие факторы. Например, климат и успехи советского и российского хоккея. Результаты выше, чем у советского и российского футбола. Это и определило результат опроса.

– Для вас хоккей тоже главный национальный вид спорта?

– Безусловно, хоккей – национальный вид спорта. В детстве мы играли и в футбол, и в хоккей, как и многие. Я смотрел и футбольные, и хоккейные трансляции.