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    • Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Фрайбург», Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Фрайбург», Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на Бай-Арене в Леверкузене встретятся «Байер» и «Фрайбург» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Обе команды демонстрируют качественную игру в атаке, что обещает зрелищный матч.

    «Байер»

    «Байер» занимает второе место с 29 очками. Команда побеждает в 4 последних матчах Бундеслиги и стабильно демонстрирует классный футбол как в нападении, так и в защите. Лидер атак – Флориан Виртц, забивший 11 голов за сезон. В последних 5 матчах «Байер» забил 8 голов, пропустив лишь 2.

    Последние матчи «Байера»:

    • Аугсбург 0:2 Байер
    • Байер 1:0 Интер (Лига чемпионов)
    • Байер 2:1 Санкт-Паули
    • Бавария 0:1 Байер (Кубок)
    • Унион Берлин 1:2 Байер

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» находится на пятом месте с 24 очками. Команда не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги, но испытывает проблемы в обороне, пропуская 2.20 гола за игру. В нападении выделяется Рицу Доан, который забил 5 голов.

    Последние матчи «Фрайбурга»:

    • Фрайбург 3:2 Вольфсбург
    • Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
    • Арминия 3:1 Фрайбург (Кубок)
    • Фрайбург 3:1 Боруссия М
    • Боруссия Д 4:0 Фрайбург

    Личные встречи

    История противостояний показывает преимущество «Байера». В 5 последних матчах между командами «Байер» одержал 3 победы, 1 матч завершился вничью, и 1 раз победил «Фрайбург». Последняя встреча завершилась победой «Байера» со счетом 3:2.

    Статистика

    «Байер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    «Фрайбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    Прогноз на матч «Байер» – «Фрайбург»

    «Байер» выглядит сильнее в преддверии матча, особенно благодаря надeжной игре в защите. Ожидается, что «Фрайбург» сможет забить, но удержать атакующий потенциал хозяев поля им будет сложно.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Байера» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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