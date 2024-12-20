21 декабря на Бай-Арене в Леверкузене встретятся «Байер» и «Фрайбург» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Обе команды демонстрируют качественную игру в атаке, что обещает зрелищный матч.

«Байер»

«Байер» занимает второе место с 29 очками. Команда побеждает в 4 последних матчах Бундеслиги и стабильно демонстрирует классный футбол как в нападении, так и в защите. Лидер атак – Флориан Виртц, забивший 11 голов за сезон. В последних 5 матчах «Байер» забил 8 голов, пропустив лишь 2.

Последние матчи «Байера»:

Аугсбург 0:2 Байер

Байер 1:0 Интер (Лига чемпионов)

Байер 2:1 Санкт-Паули

Бавария 0:1 Байер (Кубок)

Унион Берлин 1:2 Байер

«Фрайбург»

«Фрайбург» находится на пятом месте с 24 очками. Команда не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги, но испытывает проблемы в обороне, пропуская 2.20 гола за игру. В нападении выделяется Рицу Доан, который забил 5 голов.

Последние матчи «Фрайбурга»:

Фрайбург 3:2 Вольфсбург

Хоффенхайм 1:1 Фрайбург

Арминия 3:1 Фрайбург (Кубок)

Фрайбург 3:1 Боруссия М

Боруссия Д 4:0 Фрайбург

Личные встречи

История противостояний показывает преимущество «Байера». В 5 последних матчах между командами «Байер» одержал 3 победы, 1 матч завершился вничью, и 1 раз победил «Фрайбург». Последняя встреча завершилась победой «Байера» со счетом 3:2.

Статистика

«Байер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

«Фрайбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Прогноз на матч «Байер» – «Фрайбург»

«Байер» выглядит сильнее в преддверии матча, особенно благодаря надeжной игре в защите. Ожидается, что «Фрайбург» сможет забить, но удержать атакующий потенциал хозяев поля им будет сложно.

Рекомендации для ставок:

Победа «Байера» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 10.00.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!