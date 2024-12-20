21 декабря на Бай-Арене в Леверкузене встретятся «Байер» и «Фрайбург» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Обе команды демонстрируют качественную игру в атаке, что обещает зрелищный матч.
«Байер»
«Байер» занимает второе место с 29 очками. Команда побеждает в 4 последних матчах Бундеслиги и стабильно демонстрирует классный футбол как в нападении, так и в защите. Лидер атак – Флориан Виртц, забивший 11 голов за сезон. В последних 5 матчах «Байер» забил 8 голов, пропустив лишь 2.
Последние матчи «Байера»:
- Аугсбург 0:2 Байер
- Байер 1:0 Интер (Лига чемпионов)
- Байер 2:1 Санкт-Паули
- Бавария 0:1 Байер (Кубок)
- Унион Берлин 1:2 Байер
«Фрайбург»
«Фрайбург» находится на пятом месте с 24 очками. Команда не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги, но испытывает проблемы в обороне, пропуская 2.20 гола за игру. В нападении выделяется Рицу Доан, который забил 5 голов.
Последние матчи «Фрайбурга»:
- Фрайбург 3:2 Вольфсбург
- Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
- Арминия 3:1 Фрайбург (Кубок)
- Фрайбург 3:1 Боруссия М
- Боруссия Д 4:0 Фрайбург
Личные встречи
История противостояний показывает преимущество «Байера». В 5 последних матчах между командами «Байер» одержал 3 победы, 1 матч завершился вничью, и 1 раз победил «Фрайбург». Последняя встреча завершилась победой «Байера» со счетом 3:2.
Статистика
«Байер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
«Фрайбург»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
Прогноз на матч «Байер» – «Фрайбург»
«Байер» выглядит сильнее в преддверии матча, особенно благодаря надeжной игре в защите. Ожидается, что «Фрайбург» сможет забить, но удержать атакующий потенциал хозяев поля им будет сложно.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Байера» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 10.00.
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