21 декабря на стадионе Хольштайн «Хольштайн» встретится с «Аугсбургом» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в поиске выхода из кризиса, и матч обещает быть напряжeнным.

«Хольштайн»

«Хольштайн» находится на предпоследнем месте с 5 очками. Команда проигрывает в 5 последних матчах, пропуская в среднем 2.80 гола за игру. Нападение выглядит слабо, а оборона допускает много ошибок. Лидером атаки является Сюто Матино с 5 голами.

Последние матчи «Хольштайн Киля»:

Боруссия М 4:1 Хольштайн Киль

Хольштайн Киль 0:2 РБ Лейпциг

Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль

Хольштайн Киль 0:3 Майнц

Вердер 2:1 Хольштайн Киль

«Аугсбург»

«Аугсбург» занимает 13-е место с 16 очками. Команда не выигрывает в 9 последних матчах на выезде, но в последних 5 играх забила 5 голов. Лидер команды – Филлип Титц, забивший 6 голов. Оборона выглядит уязвимой, пропуская 1.80 гола за игру.

Последние матчи «Аугсбурга»:

Аугсбург 0:2 Байер

Айнтрахт 2:2 Аугсбург

Карлсруэ 2:2 Аугсбург (Кубок, победа в серии пенальти)

Аугсбург 1:0 Бохум

Бавария 3:0 Аугсбург

Личные встречи

Последняя встреча между командами состоялась в Кубке Германии в 2019 году и завершилась минимальной победой «Аугсбурга» со счeтом 1:0. «Аугсбург» традиционно является более стабильной командой в подобных противостояниях.

Статистика

«Хольштайн»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 14

«Аугсбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Хольштайн» – «Аугсбург»

Обе команды испытывают проблемы, но «Аугсбург» выглядит более организованным коллективом, особенно в атаке. Учитывая текущую форму «Хольштайн Киля», хозяевам будет сложно противопоставить что-либо серьeзное.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аугсбурга» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Аугсбурга» за коэффициент 9.50.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!