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    • Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «Аугсбург», Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «Аугсбург», Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе Хольштайн «Хольштайн» встретится с «Аугсбургом» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в поиске выхода из кризиса, и матч обещает быть напряжeнным.

    «Хольштайн»

    «Хольштайн» находится на предпоследнем месте с 5 очками. Команда проигрывает в 5 последних матчах, пропуская в среднем 2.80 гола за игру. Нападение выглядит слабо, а оборона допускает много ошибок. Лидером атаки является Сюто Матино с 5 голами.

    Последние матчи «Хольштайн Киля»:

    • Боруссия М 4:1 Хольштайн Киль
    • Хольштайн Киль 0:2 РБ Лейпциг
    • Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль
    • Хольштайн Киль 0:3 Майнц
    • Вердер 2:1 Хольштайн Киль

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 13-е место с 16 очками. Команда не выигрывает в 9 последних матчах на выезде, но в последних 5 играх забила 5 голов. Лидер команды – Филлип Титц, забивший 6 голов. Оборона выглядит уязвимой, пропуская 1.80 гола за игру.

    Последние матчи «Аугсбурга»:

    • Аугсбург 0:2 Байер
    • Айнтрахт 2:2 Аугсбург
    • Карлсруэ 2:2 Аугсбург (Кубок, победа в серии пенальти)
    • Аугсбург 1:0 Бохум
    • Бавария 3:0 Аугсбург

    Личные встречи

    Последняя встреча между командами состоялась в Кубке Германии в 2019 году и завершилась минимальной победой «Аугсбурга» со счeтом 1:0. «Аугсбург» традиционно является более стабильной командой в подобных противостояниях.

    Статистика

    «Хольштайн»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 14

    «Аугсбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Хольштайн» – «Аугсбург»

    Обе команды испытывают проблемы, но «Аугсбург» выглядит более организованным коллективом, особенно в атаке. Учитывая текущую форму «Хольштайн Киля», хозяевам будет сложно противопоставить что-либо серьeзное.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аугсбурга» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Аугсбурга» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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