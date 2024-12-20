21 декабря на стадионе Хольштайн «Хольштайн» встретится с «Аугсбургом» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в поиске выхода из кризиса, и матч обещает быть напряжeнным.
«Хольштайн»
«Хольштайн» находится на предпоследнем месте с 5 очками. Команда проигрывает в 5 последних матчах, пропуская в среднем 2.80 гола за игру. Нападение выглядит слабо, а оборона допускает много ошибок. Лидером атаки является Сюто Матино с 5 голами.
Последние матчи «Хольштайн Киля»:
- Боруссия М 4:1 Хольштайн Киль
- Хольштайн Киль 0:2 РБ Лейпциг
- Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль
- Хольштайн Киль 0:3 Майнц
- Вердер 2:1 Хольштайн Киль
«Аугсбург»
«Аугсбург» занимает 13-е место с 16 очками. Команда не выигрывает в 9 последних матчах на выезде, но в последних 5 играх забила 5 голов. Лидер команды – Филлип Титц, забивший 6 голов. Оборона выглядит уязвимой, пропуская 1.80 гола за игру.
Последние матчи «Аугсбурга»:
- Аугсбург 0:2 Байер
- Айнтрахт 2:2 Аугсбург
- Карлсруэ 2:2 Аугсбург (Кубок, победа в серии пенальти)
- Аугсбург 1:0 Бохум
- Бавария 3:0 Аугсбург
Личные встречи
Последняя встреча между командами состоялась в Кубке Германии в 2019 году и завершилась минимальной победой «Аугсбурга» со счeтом 1:0. «Аугсбург» традиционно является более стабильной командой в подобных противостояниях.
Статистика
«Хольштайн»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 14
«Аугсбург»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
Прогноз на матч «Хольштайн» – «Аугсбург»
Обе команды испытывают проблемы, но «Аугсбург» выглядит более организованным коллективом, особенно в атаке. Учитывая текущую форму «Хольштайн Киля», хозяевам будет сложно противопоставить что-либо серьeзное.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аугсбурга» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Аугсбурга» за коэффициент 9.50.
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