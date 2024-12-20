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    • Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Майнц», Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Майнц», Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе Дойче банк Парк «Айнтрахт» примет «Майнц» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Команды подходят к матчу с сильными атакующими показателями, что обещает зрелищный футбол.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» продолжает борьбу за лидирующие позиции, занимая 3-е место с 27 очками. Омар Мармуш находится в отличной форме, забив 18 голов в 23 матчах. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 13 последних матчах Бундеслиги. Однако оборона вызывает вопросы: в последних пяти матчах команда пропустила 10 голов.

    Последние матчи Айнтрахта:

    • РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт
    • Лион 3:2 Айнтрахт (Лига Европы)
    • Айнтрахт 2:2 Аугсбург
    • РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт (Кубок)
    • Хайденхайм 0:4 Айнтрахт

    «Майнц»

    «Майнц» занимает 7-е место с 22 очками и подходит к матчу после впечатляющей победы над «Баварией» (2:1). Йонатан Буркардт является лидером атаки с 11 голами в 15 матчах. Команда уверенно играет в атаке, забивая в 5 последних матчах, однако оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных голов за тот же период.

    Последние матчи Майнца:

    • Майнц 2:1 Бавария
    • Вольфсбург 4:3 Майнц
    • Майнц 2:0 Хоффенхайм
    • Хольштайн Киль 0:3 Майнц
    • Майнц 3:1 Боруссия Д

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Айнтрахт» уверенно доминирует, не проигрывая в девяти матчах подряд против «Майнца». Более того, «Айнтрахт» стабильно забивает в этих встречах, что делает их фаворитом предстоящего матча.

    Последние встречи:

    • Айнтрахт 1:0 Майнц (2024)
    • Майнц 1:1 Айнтрахт (2023)
    • Айнтрахт 3:0 Майнц (2023)
    • Майнц 1:1 Айнтрахт (2022)

    Статистика

    «Айнтрахт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Майнц»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Майнц»

    Матч обещает быть результативным благодаря мощным атакам обеих команд. «Айнтрахт» будет пользоваться преимуществом домашнего поля, но «Майнц» способен удивить в контратаках. Вероятнее всего, нас ждeт динамичная игра с большим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Айнтрахта» за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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