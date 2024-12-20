21 декабря на стадионе Дойче банк Парк «Айнтрахт» примет «Майнц» в рамках 15-го тура Бундеслиги. Команды подходят к матчу с сильными атакующими показателями, что обещает зрелищный футбол.

«Айнтрахт» продолжает борьбу за лидирующие позиции, занимая 3-е место с 27 очками. Омар Мармуш находится в отличной форме, забив 18 голов в 23 матчах. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 13 последних матчах Бундеслиги. Однако оборона вызывает вопросы: в последних пяти матчах команда пропустила 10 голов.

Последние матчи Айнтрахта:

РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт

Лион 3:2 Айнтрахт (Лига Европы)

Айнтрахт 2:2 Аугсбург

РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт (Кубок)

Хайденхайм 0:4 Айнтрахт

«Майнц»

«Майнц» занимает 7-е место с 22 очками и подходит к матчу после впечатляющей победы над «Баварией» (2:1). Йонатан Буркардт является лидером атаки с 11 голами в 15 матчах. Команда уверенно играет в атаке, забивая в 5 последних матчах, однако оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных голов за тот же период.

Последние матчи Майнца:

Майнц 2:1 Бавария

Вольфсбург 4:3 Майнц

Майнц 2:0 Хоффенхайм

Хольштайн Киль 0:3 Майнц

Майнц 3:1 Боруссия Д

Личные встречи

В последних очных встречах «Айнтрахт» уверенно доминирует, не проигрывая в девяти матчах подряд против «Майнца». Более того, «Айнтрахт» стабильно забивает в этих встречах, что делает их фаворитом предстоящего матча.

Последние встречи:

Айнтрахт 1:0 Майнц (2024)

Майнц 1:1 Айнтрахт (2023)

Айнтрахт 3:0 Майнц (2023)

Майнц 1:1 Айнтрахт (2022)

Статистика

«Айнтрахт»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Майнц»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Майнц»

Матч обещает быть результативным благодаря мощным атакам обеих команд. «Айнтрахт» будет пользоваться преимуществом домашнего поля, но «Майнц» способен удивить в контратаках. Вероятнее всего, нас ждeт динамичная игра с большим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:2 в пользу «Айнтрахта» за коэффициент 12.00.

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