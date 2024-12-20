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    • Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Ньюкасл», Премьер-лига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Ньюкасл», Премьер-лига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе «Портман Роуд» «Ипсвич» принимает «Ньюкасл» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но обе имеют свои сильные стороны, которые могут повлиять на исход встречи.

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» борется за выживание, занимая 18-е место с 12 очками. Команда нестабильна в обороне и пропускает в 12 матчах подряд. Лидером атак является Лиэм Делап, забивший 6 голов. Однако результативность команды оставляет желать лучшего: лишь 4 забитых мяча в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Ипсвича»:

    • Вулверхэмптон 1:2 Ипсвич
    • Ипсвич 1:2 Борнмут
    • Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
    • Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич
    • Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» уверенно держится в середине таблицы, занимая 12-е место с 23 очками. Команда демонстрирует яркую игру в атаке, забивая 13 голов в последних 5 матчах. Александер Исак – ключевая фигура в нападении, на его счету 8 мячей в сезоне. Однако оборона «Ньюкасла» не всегда справляется с натиском соперников: 9 пропущенных голов за последние 5 игр.

    Последние матчи «Ньюкасла»:

    • Ньюкасл 3:1 Брентфорд (Кубок лиги)
    • Ньюкасл 4:0 Лестер
    • Брентфорд 4:2 Ньюкасл
    • Ньюкасл 3:3 Ливерпуль
    • Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл

    Личные встречи

    История встреч говорит о преимуществе «Ньюкасла». В последних шести матчах команды обменивались голами, что указывает на ожесточенную борьбу.

    Последние встречи:

    • Чемпионшип, 2017: Ипсвич 3:1 Ньюкасл
    • Чемпионшип, 2016: Ньюкасл 3:0 Ипсвич
    • Чемпионшип, 2010: Ньюкасл 2:2 Ипсвич

    Статистика

    «Ипсвич»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Ньюкасл»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Ипсвич» – «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» подходит к матчу в лучшей форме, с более сбалансированной атакой. «Ипсвич» же будет пытаться использовать преимущество своего поля, но слабая оборона может сыграть решающую роль. Матч обещает быть результативным.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:3 в пользу «Ньюкасла» за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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