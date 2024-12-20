21 декабря на стадионе «Портман Роуд» «Ипсвич» принимает «Ньюкасл» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но обе имеют свои сильные стороны, которые могут повлиять на исход встречи.
«Ипсвич»
«Ипсвич» борется за выживание, занимая 18-е место с 12 очками. Команда нестабильна в обороне и пропускает в 12 матчах подряд. Лидером атак является Лиэм Делап, забивший 6 голов. Однако результативность команды оставляет желать лучшего: лишь 4 забитых мяча в последних 5 матчах.
Последние матчи «Ипсвича»:
- Вулверхэмптон 1:2 Ипсвич
- Ипсвич 1:2 Борнмут
- Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
- Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич
- Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» уверенно держится в середине таблицы, занимая 12-е место с 23 очками. Команда демонстрирует яркую игру в атаке, забивая 13 голов в последних 5 матчах. Александер Исак – ключевая фигура в нападении, на его счету 8 мячей в сезоне. Однако оборона «Ньюкасла» не всегда справляется с натиском соперников: 9 пропущенных голов за последние 5 игр.
Последние матчи «Ньюкасла»:
- Ньюкасл 3:1 Брентфорд (Кубок лиги)
- Ньюкасл 4:0 Лестер
- Брентфорд 4:2 Ньюкасл
- Ньюкасл 3:3 Ливерпуль
- Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл
Личные встречи
История встреч говорит о преимуществе «Ньюкасла». В последних шести матчах команды обменивались голами, что указывает на ожесточенную борьбу.
Последние встречи:
- Чемпионшип, 2017: Ипсвич 3:1 Ньюкасл
- Чемпионшип, 2016: Ньюкасл 3:0 Ипсвич
- Чемпионшип, 2010: Ньюкасл 2:2 Ипсвич
Статистика
«Ипсвич»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
«Ньюкасл»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
Прогноз на матч «Ипсвич» – «Ньюкасл»
«Ньюкасл» подходит к матчу в лучшей форме, с более сбалансированной атакой. «Ипсвич» же будет пытаться использовать преимущество своего поля, но слабая оборона может сыграть решающую роль. Матч обещает быть результативным.
Рекомендации для ставок
- Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:3 в пользу «Ньюкасла» за коэффициент 12.00.
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