21 декабря на стадионе «Портман Роуд» «Ипсвич» принимает «Ньюкасл» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но обе имеют свои сильные стороны, которые могут повлиять на исход встречи.

«Ипсвич»

«Ипсвич» борется за выживание, занимая 18-е место с 12 очками. Команда нестабильна в обороне и пропускает в 12 матчах подряд. Лидером атак является Лиэм Делап, забивший 6 голов. Однако результативность команды оставляет желать лучшего: лишь 4 забитых мяча в последних 5 матчах.

Последние матчи «Ипсвича»:

Вулверхэмптон 1:2 Ипсвич

Ипсвич 1:2 Борнмут

Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас

Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич

Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» уверенно держится в середине таблицы, занимая 12-е место с 23 очками. Команда демонстрирует яркую игру в атаке, забивая 13 голов в последних 5 матчах. Александер Исак – ключевая фигура в нападении, на его счету 8 мячей в сезоне. Однако оборона «Ньюкасла» не всегда справляется с натиском соперников: 9 пропущенных голов за последние 5 игр.

Последние матчи «Ньюкасла»:

Ньюкасл 3:1 Брентфорд (Кубок лиги)

Ньюкасл 4:0 Лестер

Брентфорд 4:2 Ньюкасл

Ньюкасл 3:3 Ливерпуль

Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл

Личные встречи

История встреч говорит о преимуществе «Ньюкасла». В последних шести матчах команды обменивались голами, что указывает на ожесточенную борьбу.

Последние встречи:

Чемпионшип, 2017: Ипсвич 3:1 Ньюкасл

Чемпионшип, 2016: Ньюкасл 3:0 Ипсвич

Чемпионшип, 2010: Ньюкасл 2:2 Ипсвич

Статистика

«Ипсвич»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Ньюкасл»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Ньюкасл»

«Ньюкасл» подходит к матчу в лучшей форме, с более сбалансированной атакой. «Ипсвич» же будет пытаться использовать преимущество своего поля, но слабая оборона может сыграть решающую роль. Матч обещает быть результативным.

Рекомендации для ставок

Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Ньюкасла» за коэффициент 12.00.

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