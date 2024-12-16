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    • Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Кальяри», Кубок Италии, 17 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Кальяри», Кубок Италии, 17 декабря 2024 года

    17 декабря на «Альянц Стэдиум» в Турине пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Кальяри». «Ювентус» является фаворитом встречи, но «Кальяри» может предложить борьбу, учитывая недавние результаты и стабильность в атаках.

    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает лидирующую позицию в чемпионате и не проигрывает в 11 последних матчах. Несмотря на это, оборона команды не выглядит безупречно: 5 пропущенных мячей за последние 5 игр. Лидер атак, Владислав Ванат, продолжает быть одним из ключевых игроков, забив 10 голов за сезон.

    Последние матчи «Ювентус»:

    • Ювентус 2:2 Венеция (Серия А, 14.12.2024)
    • Ювентус 2:0 Манчестер Сити (Лига чемпионов, 11.12.2024)
    • Ювентус 2:2 Болонья (Серия А, 07.12.2024)
    • Лечче 1:1 Ювентус (Серия А, 01.12.2024)
    • Астон Вилла 0:0 Ювентус (Лига чемпионов, 27.11.2024)

    «Кальяри»

    «Кальяри» в этом сезоне борется за выживание в Серии А, но команда показала неплохую форму в недавних матчах, включая результативные ничьи с «Миланом» (3:3) и «Дженоа» (2:2). Однако проблемы с обороной остаются: в последних пяти матчах команда пропустила 7 мячей.

    Последние матчи «Кальяри»:

    • Кальяри 0:1 Аталанта (Серия А, 14.12.2024)
    • Фиорентина 1:0 Кальяри (Серия А, 08.12.2024)
    • Кальяри 1:0 Верона (Серия А, 29.11.2024)
    • Дженоа 2:2 Кальяри (Серия А, 24.11.2024)
    • Кальяри 3:3 Милан (Серия А, 09.11.2024)

    Личные встречи

    История личных встреч говорит о преимуществе «Ювентуса». Туринцы не проигрывают «Кальяри» в 7 последних матчах, выиграв 5 из них. Особенно уверенно «Ювентус» играет дома, регулярно забивая как минимум 2 мяча.

    Последние встречи:

    • Ювентус 1:1 Кальяри (Серия А, 06.10.2024)
    • Кальяри 2:2 Ювентус (Серия А, 19.04.2024)
    • Ювентус 2:1 Кальяри (Серия А, 11.11.2023)
    • Кальяри 1:2 Ювентус (Серия А, 09.04.2022)
    • Ювентус 2:0 Кальяри (Серия А, 21.12.2021)

    Статистика

    «Ювентус»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Кальяри»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Кальяри»

    «Ювентус» выглядит явным фаворитом благодаря более стабильной игре и качественной линии атаки. Однако «Кальяри» может создать определенные трудности, учитывая их способность забивать даже сильным соперникам. Ожидается, что «Ювентус» одержит победу, забив 2-3 мяча.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.12.2024 11:36
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