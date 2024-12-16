17 декабря на «Альянц Стэдиум» в Турине пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Кальяри». «Ювентус» является фаворитом встречи, но «Кальяри» может предложить борьбу, учитывая недавние результаты и стабильность в атаках.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает лидирующую позицию в чемпионате и не проигрывает в 11 последних матчах. Несмотря на это, оборона команды не выглядит безупречно: 5 пропущенных мячей за последние 5 игр. Лидер атак, Владислав Ванат, продолжает быть одним из ключевых игроков, забив 10 голов за сезон.

Последние матчи «Ювентус»:

Ювентус 2:2 Венеция (Серия А, 14.12.2024)

Ювентус 2:0 Манчестер Сити (Лига чемпионов, 11.12.2024)

Ювентус 2:2 Болонья (Серия А, 07.12.2024)

Лечче 1:1 Ювентус (Серия А, 01.12.2024)

Астон Вилла 0:0 Ювентус (Лига чемпионов, 27.11.2024)

«Кальяри»

«Кальяри» в этом сезоне борется за выживание в Серии А, но команда показала неплохую форму в недавних матчах, включая результативные ничьи с «Миланом» (3:3) и «Дженоа» (2:2). Однако проблемы с обороной остаются: в последних пяти матчах команда пропустила 7 мячей.

Последние матчи «Кальяри»:

Кальяри 0:1 Аталанта (Серия А, 14.12.2024)

Фиорентина 1:0 Кальяри (Серия А, 08.12.2024)

Кальяри 1:0 Верона (Серия А, 29.11.2024)

Дженоа 2:2 Кальяри (Серия А, 24.11.2024)

Кальяри 3:3 Милан (Серия А, 09.11.2024)

Личные встречи

История личных встреч говорит о преимуществе «Ювентуса». Туринцы не проигрывают «Кальяри» в 7 последних матчах, выиграв 5 из них. Особенно уверенно «Ювентус» играет дома, регулярно забивая как минимум 2 мяча.

Последние встречи:

Ювентус 1:1 Кальяри (Серия А, 06.10.2024)

Кальяри 2:2 Ювентус (Серия А, 19.04.2024)

Ювентус 2:1 Кальяри (Серия А, 11.11.2023)

Кальяри 1:2 Ювентус (Серия А, 09.04.2022)

Ювентус 2:0 Кальяри (Серия А, 21.12.2021)

Статистика

«Ювентус»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Кальяри»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Ювентус» – «Кальяри»

«Ювентус» выглядит явным фаворитом благодаря более стабильной игре и качественной линии атаки. Однако «Кальяри» может создать определенные трудности, учитывая их способность забивать даже сильным соперникам. Ожидается, что «Ювентус» одержит победу, забив 2-3 мяча.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 9.00

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