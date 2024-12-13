14 декабря 2024 года на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором местный «Вулверхэмптон» примет «Ипсвич». Ожидается, что обе команды будут бороться за важные очки в борьбе за выживание, однако «Вулверхэмптон» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему стадиону и статистике последних встреч.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне испытывает серьезные трудности и находится на 19-м месте в турнирной таблице с 9 очками после 15 туров. Команда не выигрывает в последних 3 матчах Премьер-лиги и пропускает в 4 последних играх. Атакующие действия команды также оставляют желать лучшего, несмотря на наличие бомбардира Матеуса Куньи, который забил 7 голов в 16 матчах. В последних 5 играх «Вулверхэмптон» забил 9 голов, но пропустил 11, что подтверждает их проблемы в обороне.
Последние матчи Вулверхэмптона:
- Вест Хэм 2:1 Вулверхэмптон
- Эвертон 4:0 Вулверхэмптон
- Вулверхэмптон 2:4 Борнмут
- Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон
- Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон
«Ипсвич»
«Ипсвич» тоже переживает сложный период в Премьер-лиге, занимая 18-е место с 9 очками после 15 туров. Команда не может победить в последних 3 матчах и пропускает в 11 из последних 12 игр в лиге. В атаке «Ипсвич» показывает скромные результаты, забив всего 4 гола в последних 5 играх, при этом команда в среднем пропускает 1.20 гола за матч. Лиэм Делап с 6 голами – лучший бомбардир команды, однако ему не удается постоянно решать проблемы в атаке.
Последние матчи Ипсвича:
- Ипсвич 1:2 Борнмут
- Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
- Ипсвич 1:0 Ноттингем Форест
- Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм 1:2 Ипсвич
Личные встречи
История очных матчей показывает небольшое преимущество «Вулверхэмптона» в последних играх. Из 9 последних матчей «Вулверхэмптон» не проигрывал в 7, однако «Ипсвич» не проигрывал в 6 из 8 встреч на выезде, что делает эту игру достаточно непредсказуемой. В матчах на «Молинью» «Вулверхэмптон» забивает, но «Ипсвич» способен создать трудности своим соперникам.
Последние встречи:
- Кубок лиги. 26.09.2023: Ипсвич 3:2 Вулверхэмптон
- Чемпионшип. 27.01.2018: Ипсвич 0:1 Вулверхэмптон
- Чемпионшип. 23.12.2017: Вулверхэмптон 1:0 Ипсвич
- Чемпионшип. 07.03.2017: Ипсвич 0:0 Вулверхэмптон
- Чемпионшип. 16.08.2016: Вулверхэмптон 0:0 Ипсвич
Статистика команд
Вулверхэмптон:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
Ипсвич:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Ипсвич»
В этом матче «Вулверхэмптон» имеет все шансы на победу, несмотря на свою текущую форму. Команда играет дома и в последних играх забивает в среднем по 1.80 гола за матч. Проблемы в обороне сохраняются, однако «Ипсвич» не имеет такой атакующей мощи, чтобы воспользоваться ошибками соперника. В свою очередь, «Ипсвич» страдает от недостатка забитых голов и нестабильности в защите, что позволяет «Вулверхэмптону» рассчитывать на победу в этой встрече.
Рекомендации для ставок
- Победа «Вулверхэмптона» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Вулверхэмптона» за коэффициент 7.50
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