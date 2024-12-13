14 декабря 2024 года на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором местный «Вулверхэмптон» примет «Ипсвич». Ожидается, что обе команды будут бороться за важные очки в борьбе за выживание, однако «Вулверхэмптон» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему стадиону и статистике последних встреч.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне испытывает серьезные трудности и находится на 19-м месте в турнирной таблице с 9 очками после 15 туров. Команда не выигрывает в последних 3 матчах Премьер-лиги и пропускает в 4 последних играх. Атакующие действия команды также оставляют желать лучшего, несмотря на наличие бомбардира Матеуса Куньи, который забил 7 голов в 16 матчах. В последних 5 играх «Вулверхэмптон» забил 9 голов, но пропустил 11, что подтверждает их проблемы в обороне.

Последние матчи Вулверхэмптона:

Вест Хэм 2:1 Вулверхэмптон

Эвертон 4:0 Вулверхэмптон

Вулверхэмптон 2:4 Борнмут

Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон

Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон

«Ипсвич»

«Ипсвич» тоже переживает сложный период в Премьер-лиге, занимая 18-е место с 9 очками после 15 туров. Команда не может победить в последних 3 матчах и пропускает в 11 из последних 12 игр в лиге. В атаке «Ипсвич» показывает скромные результаты, забив всего 4 гола в последних 5 играх, при этом команда в среднем пропускает 1.20 гола за матч. Лиэм Делап с 6 голами – лучший бомбардир команды, однако ему не удается постоянно решать проблемы в атаке.

Последние матчи Ипсвича:

Ипсвич 1:2 Борнмут

Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас

Ипсвич 1:0 Ноттингем Форест

Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм 1:2 Ипсвич

Личные встречи

История очных матчей показывает небольшое преимущество «Вулверхэмптона» в последних играх. Из 9 последних матчей «Вулверхэмптон» не проигрывал в 7, однако «Ипсвич» не проигрывал в 6 из 8 встреч на выезде, что делает эту игру достаточно непредсказуемой. В матчах на «Молинью» «Вулверхэмптон» забивает, но «Ипсвич» способен создать трудности своим соперникам.

Последние встречи:

Кубок лиги. 26.09.2023: Ипсвич 3:2 Вулверхэмптон

Чемпионшип. 27.01.2018: Ипсвич 0:1 Вулверхэмптон

Чемпионшип. 23.12.2017: Вулверхэмптон 1:0 Ипсвич

Чемпионшип. 07.03.2017: Ипсвич 0:0 Вулверхэмптон

Чемпионшип. 16.08.2016: Вулверхэмптон 0:0 Ипсвич

Статистика команд

Вулверхэмптон:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Ипсвич:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Ипсвич»

В этом матче «Вулверхэмптон» имеет все шансы на победу, несмотря на свою текущую форму. Команда играет дома и в последних играх забивает в среднем по 1.80 гола за матч. Проблемы в обороне сохраняются, однако «Ипсвич» не имеет такой атакующей мощи, чтобы воспользоваться ошибками соперника. В свою очередь, «Ипсвич» страдает от недостатка забитых голов и нестабильности в защите, что позволяет «Вулверхэмптону» рассчитывать на победу в этой встрече.

Рекомендации для ставок

Победа «Вулверхэмптона» – коэффициент 2.00

– коэффициент 2.00 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Вулверхэмптона» за коэффициент 7.50

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