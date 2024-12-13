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    • Прогноз на точный счет матча «Вулверхэмптон» – «Ипсвич», Премьер-лига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вулверхэмптон» – «Ипсвич», Премьер-лига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором местный «Вулверхэмптон» примет «Ипсвич». Ожидается, что обе команды будут бороться за важные очки в борьбе за выживание, однако «Вулверхэмптон» имеет небольшое преимущество благодаря домашнему стадиону и статистике последних встреч.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне испытывает серьезные трудности и находится на 19-м месте в турнирной таблице с 9 очками после 15 туров. Команда не выигрывает в последних 3 матчах Премьер-лиги и пропускает в 4 последних играх. Атакующие действия команды также оставляют желать лучшего, несмотря на наличие бомбардира Матеуса Куньи, который забил 7 голов в 16 матчах. В последних 5 играх «Вулверхэмптон» забил 9 голов, но пропустил 11, что подтверждает их проблемы в обороне.

    Последние матчи Вулверхэмптона:

    • Вест Хэм 2:1 Вулверхэмптон
    • Эвертон 4:0 Вулверхэмптон
    • Вулверхэмптон 2:4 Борнмут
    • Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон
    • Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» тоже переживает сложный период в Премьер-лиге, занимая 18-е место с 9 очками после 15 туров. Команда не может победить в последних 3 матчах и пропускает в 11 из последних 12 игр в лиге. В атаке «Ипсвич» показывает скромные результаты, забив всего 4 гола в последних 5 играх, при этом команда в среднем пропускает 1.20 гола за матч. Лиэм Делап с 6 голами – лучший бомбардир команды, однако ему не удается постоянно решать проблемы в атаке.

    Последние матчи Ипсвича:

    • Ипсвич 1:2 Борнмут
    • Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
    • Ипсвич 1:0 Ноттингем Форест
    • Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед
    • Тоттенхэм 1:2 Ипсвич

    Личные встречи

    История очных матчей показывает небольшое преимущество «Вулверхэмптона» в последних играх. Из 9 последних матчей «Вулверхэмптон» не проигрывал в 7, однако «Ипсвич» не проигрывал в 6 из 8 встреч на выезде, что делает эту игру достаточно непредсказуемой. В матчах на «Молинью» «Вулверхэмптон» забивает, но «Ипсвич» способен создать трудности своим соперникам.

    Последние встречи:

    • Кубок лиги. 26.09.2023: Ипсвич 3:2 Вулверхэмптон
    • Чемпионшип. 27.01.2018: Ипсвич 0:1 Вулверхэмптон
    • Чемпионшип. 23.12.2017: Вулверхэмптон 1:0 Ипсвич
    • Чемпионшип. 07.03.2017: Ипсвич 0:0 Вулверхэмптон
    • Чемпионшип. 16.08.2016: Вулверхэмптон 0:0 Ипсвич

    Статистика команд

    Вулверхэмптон:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    Ипсвич:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Ипсвич»

    В этом матче «Вулверхэмптон» имеет все шансы на победу, несмотря на свою текущую форму. Команда играет дома и в последних играх забивает в среднем по 1.80 гола за матч. Проблемы в обороне сохраняются, однако «Ипсвич» не имеет такой атакующей мощи, чтобы воспользоваться ошибками соперника. В свою очередь, «Ипсвич» страдает от недостатка забитых голов и нестабильности в защите, что позволяет «Вулверхэмптону» рассчитывать на победу в этой встрече.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Вулверхэмптона» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Вулверхэмптона» за коэффициент 7.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 10:27
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