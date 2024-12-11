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    • Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Динамо», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Динамо», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Реале Арена» «Реал Сосьедад» встретится с «Динамо» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Испанская команда борется за выход в плей-офф, в то время как украинский клуб завершает турнир без очков.

    «Реал Сосьедад»

    Испанская команда демонстрирует стабильную форму. «Реал Сосьедад» побеждает в четырех последних матчах, не пропуская ни одного гола. Лидер атак команды, Андер Барренечеа, показывает результативность, забив 5 голов в 18 матчах. За последние пять игр клуб забил 8 голов, при этом пропустив лишь один.

    Последние матчи «Реал Сосьедад»:

    • Леганес 0:3 Реал Сосьедад
    • Конкенсе 0:1 Реал Сосьедад
    • Реал Сосьедад 2:0 Бетис
    • Реал Сосьедад 2:0 Аякс
    • Атлетик 1:0 Реал Сосьедад

    «Динамо»

    Украинский клуб переживает сложный период в Лиге Европы, проиграв все пять матчей. Несмотря на это, в национальном чемпионате команда демонстрирует неплохую форму, выиграв три из пяти последних игр. Владислав Ванат – ключевая фигура в атаке, забивший 10 голов в 20 матчах.

    Последние матчи «Динамо»:

    • Динамо 3:0 Александрия
    • Александрия 0:0 Динамо
    • Колос 1:1 Динамо
    • Динамо 1:2 Виктория Пльзень
    • Динамо 3:1 Черноморец Одесса

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что добавляет интриги к предстоящему поединку.

    Статистика

    «Реал Сосьедад»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

    «Динамо»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Динамо»

    «Реал Сосьедад» – явный фаворит матча, учитывая стабильность команды в обороне и хорошие атакующие показатели. «Динамо», скорее всего, постарается навязать борьбу, но его слабая форма в турнире и отсутствие мотивации играют против него. Ожидается уверенная победа испанцев.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 1.40
    • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.70
    • «Реал Сосьедад» не пропустит – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Реал Сосьедад» – коэффициент 7.50

    Прогноз основан на отличной форме испанской команды в защите и слабых выступлениях украинского клуба в турнире.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 11:27
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