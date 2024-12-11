12 декабря на стадионе «Реале Арена» «Реал Сосьедад» встретится с «Динамо» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Испанская команда борется за выход в плей-офф, в то время как украинский клуб завершает турнир без очков.
«Реал Сосьедад»
Испанская команда демонстрирует стабильную форму. «Реал Сосьедад» побеждает в четырех последних матчах, не пропуская ни одного гола. Лидер атак команды, Андер Барренечеа, показывает результативность, забив 5 голов в 18 матчах. За последние пять игр клуб забил 8 голов, при этом пропустив лишь один.
Последние матчи «Реал Сосьедад»:
- Леганес 0:3 Реал Сосьедад
- Конкенсе 0:1 Реал Сосьедад
- Реал Сосьедад 2:0 Бетис
- Реал Сосьедад 2:0 Аякс
- Атлетик 1:0 Реал Сосьедад
«Динамо»
Украинский клуб переживает сложный период в Лиге Европы, проиграв все пять матчей. Несмотря на это, в национальном чемпионате команда демонстрирует неплохую форму, выиграв три из пяти последних игр. Владислав Ванат – ключевая фигура в атаке, забивший 10 голов в 20 матчах.
Последние матчи «Динамо»:
- Динамо 3:0 Александрия
- Александрия 0:0 Динамо
- Колос 1:1 Динамо
- Динамо 1:2 Виктория Пльзень
- Динамо 3:1 Черноморец Одесса
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет интриги к предстоящему поединку.
Статистика
«Реал Сосьедад»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
«Динамо»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Динамо»
«Реал Сосьедад» – явный фаворит матча, учитывая стабильность команды в обороне и хорошие атакующие показатели. «Динамо», скорее всего, постарается навязать борьбу, но его слабая форма в турнире и отсутствие мотивации играют против него. Ожидается уверенная победа испанцев.
Рекомендации для ставок
- Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 1.40
- Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.70
- «Реал Сосьедад» не пропустит – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:0 в пользу «Реал Сосьедад» – коэффициент 7.50
Прогноз основан на отличной форме испанской команды в защите и слабых выступлениях украинского клуба в турнире.
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