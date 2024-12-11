12 декабря на стадионе «Реале Арена» «Реал Сосьедад» встретится с «Динамо» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Испанская команда борется за выход в плей-офф, в то время как украинский клуб завершает турнир без очков.

«Реал Сосьедад»

Испанская команда демонстрирует стабильную форму. «Реал Сосьедад» побеждает в четырех последних матчах, не пропуская ни одного гола. Лидер атак команды, Андер Барренечеа, показывает результативность, забив 5 голов в 18 матчах. За последние пять игр клуб забил 8 голов, при этом пропустив лишь один.

Последние матчи «Реал Сосьедад»:

Леганес 0:3 Реал Сосьедад

Конкенсе 0:1 Реал Сосьедад

Реал Сосьедад 2:0 Бетис

Реал Сосьедад 2:0 Аякс

Атлетик 1:0 Реал Сосьедад

Украинский клуб переживает сложный период в Лиге Европы, проиграв все пять матчей. Несмотря на это, в национальном чемпионате команда демонстрирует неплохую форму, выиграв три из пяти последних игр. Владислав Ванат – ключевая фигура в атаке, забивший 10 голов в 20 матчах.

Последние матчи «Динамо»:

Динамо 3:0 Александрия

Александрия 0:0 Динамо

Колос 1:1 Динамо

Динамо 1:2 Виктория Пльзень

Динамо 3:1 Черноморец Одесса

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что добавляет интриги к предстоящему поединку.

Статистика

«Реал Сосьедад»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

«Динамо»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Динамо»

«Реал Сосьедад» – явный фаворит матча, учитывая стабильность команды в обороне и хорошие атакующие показатели. «Динамо», скорее всего, постарается навязать борьбу, но его слабая форма в турнире и отсутствие мотивации играют против него. Ожидается уверенная победа испанцев.

Рекомендации для ставок

Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 1.40

Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.70

«Реал Сосьедад» не пропустит – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Реал Сосьедад» – коэффициент 7.50

Прогноз основан на отличной форме испанской команды в защите и слабых выступлениях украинского клуба в турнире.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!