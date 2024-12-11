12 декабря на стадионе «Айброкс» «Рейнджерс» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Ожидается напряженная борьба, так как обе команды претендуют на выход из группы.

«Рейнджерс»

Шотландский клуб подходит к матчу в отличной форме, одержав четыре победы подряд. Команда выделяется результативностью, забивая в среднем 3.00 гола за матч в последних пяти играх. Сириль Дессерс остается ключевой фигурой атаки, забив 11 голов в сезоне. «Рейнджерс» также демонстрируют надежную игру в обороне, пропустив лишь два гола за последние пять матчей.

Последние матчи «Рейнджерс»:

Росс Каунти 0:3 Рейнджерс

Рейнджерс 6:0 Килмарнок

Сент-Джонстон 0:1 Рейнджерс

Ницца 1:4 Рейнджерс

Рейнджерс 1:1 Данди Юнайтед

«Тоттенхэм»

Английский клуб нестабилен в последних играх. «Тоттенхэм» забивает достаточно много (в среднем 2.00 гола за матч), но их оборона оставляет желать лучшего – команда пропустила восемь голов за пять встреч. Бреннан Джонсон, лучший бомбардир команды, нацелен на продолжение своей голевой серии.

Последние матчи «Тоттенхэма»:

Тоттенхэм 3:4 Челси

Борнмут 1:0 Тоттенхэм

Тоттенхэм 1:1 Фулхэм

Тоттенхэм 2:2 Рома

Манчестер Сити 0:4 Тоттенхэм

Личные встречи

Команды встречались ранее лишь однажды в товарищеском матче, где «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 2:1. Однако значимость предстоящей игры и текущая форма команд могут значительно повлиять на итоговый результат.

Статистика

«Рейнджерс»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

«Тоттенхэм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Тоттенхэм»

Игра обещает быть результативной, с обилием моментов у обеих команд. У «Рейнджерс» есть преимущество домашнего поля, а также более стабильная оборона. Однако атакующий потенциал «Тоттенхэма» не стоит недооценивать.

Рекомендации для ставок:

Победа «Рейнджерс» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Рейнджерс» – коэффициент 11.00.

Этот прогноз учитывает сильную форму хозяев поля и их более надежную защиту по сравнению с соперником.

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