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    • Прогноз на точный счет матча «Рейнджерс» – «Тоттенхэм», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рейнджерс» – «Тоттенхэм», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Айброкс» «Рейнджерс» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Ожидается напряженная борьба, так как обе команды претендуют на выход из группы.

    «Рейнджерс»

    Шотландский клуб подходит к матчу в отличной форме, одержав четыре победы подряд. Команда выделяется результативностью, забивая в среднем 3.00 гола за матч в последних пяти играх. Сириль Дессерс остается ключевой фигурой атаки, забив 11 голов в сезоне. «Рейнджерс» также демонстрируют надежную игру в обороне, пропустив лишь два гола за последние пять матчей.

    Последние матчи «Рейнджерс»:

    • Росс Каунти 0:3 Рейнджерс
    • Рейнджерс 6:0 Килмарнок
    • Сент-Джонстон 0:1 Рейнджерс
    • Ницца 1:4 Рейнджерс
    • Рейнджерс 1:1 Данди Юнайтед

    «Тоттенхэм»

    Английский клуб нестабилен в последних играх. «Тоттенхэм» забивает достаточно много (в среднем 2.00 гола за матч), но их оборона оставляет желать лучшего – команда пропустила восемь голов за пять встреч. Бреннан Джонсон, лучший бомбардир команды, нацелен на продолжение своей голевой серии.

    Последние матчи «Тоттенхэма»:

    • Тоттенхэм 3:4 Челси
    • Борнмут 1:0 Тоттенхэм
    • Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
    • Тоттенхэм 2:2 Рома
    • Манчестер Сити 0:4 Тоттенхэм

    Личные встречи

    Команды встречались ранее лишь однажды в товарищеском матче, где «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 2:1. Однако значимость предстоящей игры и текущая форма команд могут значительно повлиять на итоговый результат.

    Статистика

    «Рейнджерс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    «Тоттенхэм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Тоттенхэм»

    Игра обещает быть результативной, с обилием моментов у обеих команд. У «Рейнджерс» есть преимущество домашнего поля, а также более стабильная оборона. Однако атакующий потенциал «Тоттенхэма» не стоит недооценивать.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Рейнджерс» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Рейнджерс» – коэффициент 11.00.

    Этот прогноз учитывает сильную форму хозяев поля и их более надежную защиту по сравнению с соперником.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 10:59
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