12 декабря на стадионе «Эштадиу до Драгау» состоится матч между «Порту» и «Мидтьюлландом». Обе команды будут бороться за важные очки в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

Португальский клуб славится своей мощной игрой дома, победив в 5 последних матчах на своем поле. Команда показывает стабильную результативность в атаке, забивая в 17 последних матчах подряд. Однако оборонительные проблемы остаются актуальными – 9 пропущенных голов в последних 5 играх. Лидер атак «Порту» Саму Омородион продолжает демонстрировать отличную форму, забив 14 голов в 17 матчах.

Последние матчи «Порту»:

Фамаликан 1:1 Порту

Порту 2:0 Каза Пия

Андерлехт 2:2 Порту

Морейренсе 2:1 Порту

Бенфика 4:1 Порту

«Мидтьюлланд»

Датская команда показывает менее стабильные результаты, однако их оборона выглядит более надежной – всего 5 пропущенных голов в последних 5 играх. «Мидтьюлланд» может похвастаться надежностью в гостевых матчах, что подтверждает их недавняя победа над «Вайле» со счетом 3:0. Франкулину Джу является ключевым игроком атаки команды.

Последние матчи «Мидтьюлланд»:

Вайле 0:3 Мидтьюлланд

Мидтьюлланд 1:2 Айнтрахт Ф

Мидтьюлланд 1:0 Силькеборг

Виборг 1:0 Мидтьюлланд

ФКСБ 2:0 Мидтьюлланд

Личные встречи

У команд ранее не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящий матч.

Статистика

«Порту»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Мидтьюлланд»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Порту» – «Мидтьюлланд»

Ожидается упорная борьба, в которой «Порту» благодаря своему атакующему потенциалу и преимуществу домашнего поля имеет больше шансов на успех. «Мидтьюлланд» может оказать сопротивление, но вряд ли сможет уйти без пропущенных голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Порту» – коэффициент 1.65

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Порту» – коэффициент 8.50.

Такой счет отражает атакующий потенциал «Порту» и способность «Мидтьюлланда» использовать свои шансы.

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