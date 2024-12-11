12 декабря на стадионе «Эштадиу до Драгау» состоится матч между «Порту» и «Мидтьюлландом». Обе команды будут бороться за важные очки в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.
«Порту»
Португальский клуб славится своей мощной игрой дома, победив в 5 последних матчах на своем поле. Команда показывает стабильную результативность в атаке, забивая в 17 последних матчах подряд. Однако оборонительные проблемы остаются актуальными – 9 пропущенных голов в последних 5 играх. Лидер атак «Порту» Саму Омородион продолжает демонстрировать отличную форму, забив 14 голов в 17 матчах.
Последние матчи «Порту»:
- Фамаликан 1:1 Порту
- Порту 2:0 Каза Пия
- Андерлехт 2:2 Порту
- Морейренсе 2:1 Порту
- Бенфика 4:1 Порту
«Мидтьюлланд»
Датская команда показывает менее стабильные результаты, однако их оборона выглядит более надежной – всего 5 пропущенных голов в последних 5 играх. «Мидтьюлланд» может похвастаться надежностью в гостевых матчах, что подтверждает их недавняя победа над «Вайле» со счетом 3:0. Франкулину Джу является ключевым игроком атаки команды.
Последние матчи «Мидтьюлланд»:
- Вайле 0:3 Мидтьюлланд
- Мидтьюлланд 1:2 Айнтрахт Ф
- Мидтьюлланд 1:0 Силькеборг
- Виборг 1:0 Мидтьюлланд
- ФКСБ 2:0 Мидтьюлланд
Личные встречи
У команд ранее не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящий матч.
Статистика
«Порту»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Мидтьюлланд»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Порту» – «Мидтьюлланд»
Ожидается упорная борьба, в которой «Порту» благодаря своему атакующему потенциалу и преимуществу домашнего поля имеет больше шансов на успех. «Мидтьюлланд» может оказать сопротивление, но вряд ли сможет уйти без пропущенных голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Порту» – коэффициент 1.65
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Порту» – коэффициент 8.50.
Такой счет отражает атакующий потенциал «Порту» и способность «Мидтьюлланда» использовать свои шансы.
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