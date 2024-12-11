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    • Прогноз на точный счет матча «Порту» – «Мидтьюлланд», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Порту» – «Мидтьюлланд», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Эштадиу до Драгау» состоится матч между «Порту» и «Мидтьюлландом». Обе команды будут бороться за важные очки в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

    «Порту»

    Португальский клуб славится своей мощной игрой дома, победив в 5 последних матчах на своем поле. Команда показывает стабильную результативность в атаке, забивая в 17 последних матчах подряд. Однако оборонительные проблемы остаются актуальными – 9 пропущенных голов в последних 5 играх. Лидер атак «Порту» Саму Омородион продолжает демонстрировать отличную форму, забив 14 голов в 17 матчах.

    Последние матчи «Порту»:

    • Фамаликан 1:1 Порту
    • Порту 2:0 Каза Пия
    • Андерлехт 2:2 Порту
    • Морейренсе 2:1 Порту
    • Бенфика 4:1 Порту

    «Мидтьюлланд»

    Датская команда показывает менее стабильные результаты, однако их оборона выглядит более надежной – всего 5 пропущенных голов в последних 5 играх. «Мидтьюлланд» может похвастаться надежностью в гостевых матчах, что подтверждает их недавняя победа над «Вайле» со счетом 3:0. Франкулину Джу является ключевым игроком атаки команды.

    Последние матчи «Мидтьюлланд»:

    • Вайле 0:3 Мидтьюлланд
    • Мидтьюлланд 1:2 Айнтрахт Ф
    • Мидтьюлланд 1:0 Силькеборг
    • Виборг 1:0 Мидтьюлланд
    • ФКСБ 2:0 Мидтьюлланд

    Личные встречи

    У команд ранее не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящий матч.

    Статистика

    «Порту»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Мидтьюлланд»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Порту» – «Мидтьюлланд»

    Ожидается упорная борьба, в которой «Порту» благодаря своему атакующему потенциалу и преимуществу домашнего поля имеет больше шансов на успех. «Мидтьюлланд» может оказать сопротивление, но вряд ли сможет уйти без пропущенных голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Порту» – коэффициент 1.65
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Порту» – коэффициент 8.50.

    Такой счет отражает атакующий потенциал «Порту» и способность «Мидтьюлланда» использовать свои шансы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 10:51
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