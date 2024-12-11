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    • Прогноз на точный счет матча «Аякс» – «Лацио», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аякс» – «Лацио», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Йохан Кройфф Арена» встретятся две команды, находящиеся в хорошей форме – «Аякс» и «Лацио». Матч станет решающим в борьбе за позиции в группе Лиги Европы.

    «Аякс»

    Амстердамский клуб показывает уверенную игру на домашней арене, не проигрывая в 16 последних матчах. Однако команда допускает ошибки в обороне, пропуская в 4 из 5 последних игр. Лидером атаки остается Мика Марсель Годтс, который забил 7 голов в текущем сезоне.

    Последние матчи «Аякса»:

    • АЗ Алкмар 2:1 Аякс
    • Аякс 2:2 Утрехт
    • НЕК 1:2 Аякс
    • Реал Сосьедад 2:0 Аякс
    • Аякс 2:0 Зволле

    «Лацио»

    Итальянская команда демонстрирует стабильные результаты, занимая первое место в группе. Валентин Кастельянос – ключевая фигура в атаке, забивший 8 голов в 19 матчах. «Лацио» не проигрывает в 5 матчах Лиги Европы, что свидетельствует о хорошем балансе в игре команды.

    Последние матчи «Лацио»:

    • Наполи 0:1 Лацио
    • Лацио 3:1 Наполи
    • Парма 3:1 Лацио
    • Лацио 0:0 Лудогорец
    • Лацио 3:0 Болонья

    Личные встречи

    У команд не было официальных встреч, что добавляет интригу и сложности в прогнозировании.

    Статистика

    «Аякс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Лацио»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Аякс» – «Лацио»

    Матч обещает быть упорным с обилием опасных моментов у обеих команд. «Лацио» выглядит более сбалансированным коллективом, особенно в обороне, что может сыграть ключевую роль. Однако «Аякс» на своем поле способен на неожиданные решения. Ожидается игра с голами в обе стороны.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:1 – коэффициент 6.50.

    Игра, вероятно, завершится ничьей, учитывая сбалансированные показатели команд и важность предстоящей встречи.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 10:39
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