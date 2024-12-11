12 декабря на стадионе «Йохан Кройфф Арена» встретятся две команды, находящиеся в хорошей форме – «Аякс» и «Лацио». Матч станет решающим в борьбе за позиции в группе Лиги Европы.
«Аякс»
Амстердамский клуб показывает уверенную игру на домашней арене, не проигрывая в 16 последних матчах. Однако команда допускает ошибки в обороне, пропуская в 4 из 5 последних игр. Лидером атаки остается Мика Марсель Годтс, который забил 7 голов в текущем сезоне.
Последние матчи «Аякса»:
- АЗ Алкмар 2:1 Аякс
- Аякс 2:2 Утрехт
- НЕК 1:2 Аякс
- Реал Сосьедад 2:0 Аякс
- Аякс 2:0 Зволле
«Лацио»
Итальянская команда демонстрирует стабильные результаты, занимая первое место в группе. Валентин Кастельянос – ключевая фигура в атаке, забивший 8 голов в 19 матчах. «Лацио» не проигрывает в 5 матчах Лиги Европы, что свидетельствует о хорошем балансе в игре команды.
Последние матчи «Лацио»:
- Наполи 0:1 Лацио
- Лацио 3:1 Наполи
- Парма 3:1 Лацио
- Лацио 0:0 Лудогорец
- Лацио 3:0 Болонья
Личные встречи
У команд не было официальных встреч, что добавляет интригу и сложности в прогнозировании.
Статистика
«Аякс»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Лацио»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
Прогноз на матч «Аякс» – «Лацио»
Матч обещает быть упорным с обилием опасных моментов у обеих команд. «Лацио» выглядит более сбалансированным коллективом, особенно в обороне, что может сыграть ключевую роль. Однако «Аякс» на своем поле способен на неожиданные решения. Ожидается игра с голами в обе стороны.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.50
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:1 – коэффициент 6.50.
Игра, вероятно, завершится ничьей, учитывая сбалансированные показатели команд и важность предстоящей встречи.
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