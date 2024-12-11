12 декабря на стадионе «Йохан Кройфф Арена» встретятся две команды, находящиеся в хорошей форме – «Аякс» и «Лацио». Матч станет решающим в борьбе за позиции в группе Лиги Европы.

Амстердамский клуб показывает уверенную игру на домашней арене, не проигрывая в 16 последних матчах. Однако команда допускает ошибки в обороне, пропуская в 4 из 5 последних игр. Лидером атаки остается Мика Марсель Годтс, который забил 7 голов в текущем сезоне.

Последние матчи «Аякса»:

АЗ Алкмар 2:1 Аякс

Аякс 2:2 Утрехт

НЕК 1:2 Аякс

Реал Сосьедад 2:0 Аякс

Аякс 2:0 Зволле

Итальянская команда демонстрирует стабильные результаты, занимая первое место в группе. Валентин Кастельянос – ключевая фигура в атаке, забивший 8 голов в 19 матчах. «Лацио» не проигрывает в 5 матчах Лиги Европы, что свидетельствует о хорошем балансе в игре команды.

Последние матчи «Лацио»:

Наполи 0:1 Лацио

Лацио 3:1 Наполи

Парма 3:1 Лацио

Лацио 0:0 Лудогорец

Лацио 3:0 Болонья

Личные встречи

У команд не было официальных встреч, что добавляет интригу и сложности в прогнозировании.

Статистика

«Аякс»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Лацио»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Аякс» – «Лацио»

Матч обещает быть упорным с обилием опасных моментов у обеих команд. «Лацио» выглядит более сбалансированным коллективом, особенно в обороне, что может сыграть ключевую роль. Однако «Аякс» на своем поле способен на неожиданные решения. Ожидается игра с голами в обе стороны.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.50

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:1 – коэффициент 6.50.

Игра, вероятно, завершится ничьей, учитывая сбалансированные показатели команд и важность предстоящей встречи.

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