12 декабря на стадионе «Король Бодуэн» «Юнион» встретится с «Ниццей» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Бельгийская команда продолжает успешную серию выступлений, тогда как «Ницца» пытается справиться с затянувшимся кризисом.

«Юнион»

Бельгийская команда подходит к матчу в хорошем настроении, занимая 24 место с 5 очками. «Юнион» не проигрывает в 9 последних матчах, демонстрируя надежную игру в защите. Команда Промиса Дэвида, который забил 8 голов в 15 матчах, уверенно действует в атаке.

Последние матчи «Юниона»:

Серкль Брюгге 0:0 Юнион

Юнион 3:2 Гент

Юнион 2:1 Антверпен

Твенте 0:1 Юнион

Левен 1:1 Юнион

«Ницца»

Французская команда переживает сложный период, набрав лишь 2 очка в группе и занимая 35 место. «Ницца» не выигрывает в 5 последних матчах Лиги Европы и страдает от слабой обороны, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Эванн Гессан с 6 голами в 19 матчах остается их основным атакующим активом.

Последние матчи «Ниццы»:

Ницца 2:1 Гавр

Лион 4:1 Ницца

Ницца 1:4 Рейнджерс

Ницца 2:1 Страсбур

Ницца 2:2 Лилль

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что добавляет интриги предстоящему матчу.

Статистика

«Юнион»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Ницца»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Прогноз на матч «Юнион» – «Ницца»

«Юнион» выглядит фаворитом матча благодаря своей стабильной игре и надежной защите. «Ницца» продолжает допускать ошибки в обороне, что может стать решающим фактором. Ожидается напряженная борьба с преимуществом бельгийской команды.

Рекомендации для ставок:

Победа «Юниона» или ничья (1X) – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Юниона» за коэффициент 8.50.

«Юнион» имеет все шансы завершить групповой этап на мажорной ноте, воспользовавшись проблемами «Ниццы» в обороне.

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