12 декабря на стадионе «Король Бодуэн» «Юнион» встретится с «Ниццей» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Бельгийская команда продолжает успешную серию выступлений, тогда как «Ницца» пытается справиться с затянувшимся кризисом.
«Юнион»
Бельгийская команда подходит к матчу в хорошем настроении, занимая 24 место с 5 очками. «Юнион» не проигрывает в 9 последних матчах, демонстрируя надежную игру в защите. Команда Промиса Дэвида, который забил 8 голов в 15 матчах, уверенно действует в атаке.
Последние матчи «Юниона»:
- Серкль Брюгге 0:0 Юнион
- Юнион 3:2 Гент
- Юнион 2:1 Антверпен
- Твенте 0:1 Юнион
- Левен 1:1 Юнион
«Ницца»
Французская команда переживает сложный период, набрав лишь 2 очка в группе и занимая 35 место. «Ницца» не выигрывает в 5 последних матчах Лиги Европы и страдает от слабой обороны, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Эванн Гессан с 6 голами в 19 матчах остается их основным атакующим активом.
Последние матчи «Ниццы»:
- Ницца 2:1 Гавр
- Лион 4:1 Ницца
- Ницца 1:4 Рейнджерс
- Ницца 2:1 Страсбур
- Ницца 2:2 Лилль
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет интриги предстоящему матчу.
Статистика
«Юнион»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Ницца»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
Прогноз на матч «Юнион» – «Ницца»
«Юнион» выглядит фаворитом матча благодаря своей стабильной игре и надежной защите. «Ницца» продолжает допускать ошибки в обороне, что может стать решающим фактором. Ожидается напряженная борьба с преимуществом бельгийской команды.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Юниона» или ничья (1X) – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Юниона» за коэффициент 8.50.
«Юнион» имеет все шансы завершить групповой этап на мажорной ноте, воспользовавшись проблемами «Ниццы» в обороне.
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