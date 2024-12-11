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    • Прогноз на точный счет матча «Юнион» – «Ницца», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Юнион» – «Ницца», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Король Бодуэн» «Юнион» встретится с «Ниццей» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Бельгийская команда продолжает успешную серию выступлений, тогда как «Ницца» пытается справиться с затянувшимся кризисом.

    «Юнион»

    Бельгийская команда подходит к матчу в хорошем настроении, занимая 24 место с 5 очками. «Юнион» не проигрывает в 9 последних матчах, демонстрируя надежную игру в защите. Команда Промиса Дэвида, который забил 8 голов в 15 матчах, уверенно действует в атаке.

    Последние матчи «Юниона»:

    • Серкль Брюгге 0:0 Юнион
    • Юнион 3:2 Гент
    • Юнион 2:1 Антверпен
    • Твенте 0:1 Юнион
    • Левен 1:1 Юнион

    «Ницца»

    Французская команда переживает сложный период, набрав лишь 2 очка в группе и занимая 35 место. «Ницца» не выигрывает в 5 последних матчах Лиги Европы и страдает от слабой обороны, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Эванн Гессан с 6 голами в 19 матчах остается их основным атакующим активом.

    Последние матчи «Ниццы»:

    • Ницца 2:1 Гавр
    • Лион 4:1 Ницца
    • Ницца 1:4 Рейнджерс
    • Ницца 2:1 Страсбур
    • Ницца 2:2 Лилль

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что добавляет интриги предстоящему матчу.

    Статистика

    «Юнион»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Ницца»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    Прогноз на матч «Юнион» – «Ницца»

    «Юнион» выглядит фаворитом матча благодаря своей стабильной игре и надежной защите. «Ницца» продолжает допускать ошибки в обороне, что может стать решающим фактором. Ожидается напряженная борьба с преимуществом бельгийской команды.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Юниона» или ничья (1X) – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Юниона» за коэффициент 8.50.

    «Юнион» имеет все шансы завершить групповой этап на мажорной ноте, воспользовавшись проблемами «Ниццы» в обороне.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 10:26
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