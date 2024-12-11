12 декабря на «Новом Стадионе Мальме» шведский клуб встретится с турецким «Галатасараем» в рамках 6-го тура Лиги Европы. Для «Мальме» этот матч будет важным в контексте попытки набрать очки, несмотря на низкое положение в группе. «Галатасарай», в свою очередь, находится в зоне выхода в плей-офф и будет нацелен на победу для укрепления своих позиций.

«Мальме»

«Мальме» в текущем сезоне Лиги Европы имеет скромные результаты, набрав всего 3 очка из 15 возможных. Команда страдает от нестабильности в обороне, пропуская в 9 из последних 12 матчей. Тем не менее, в атаке шведы демонстрируют неплохую эффективность, забив в последних 5 играх 10 голов. Лучший бомбардир команды Исаак Телин (16 голов в 31 матче) продолжает быть главной надеждой в атаке. Однако «Мальме» вряд ли сможет устоять против атакующего потенциала «Галатасарая», учитывая их проблемы в защите.

Последние матчи «Мальме»:

05.12.2024: Мальме 1:0 РФШ (Товарищеский матч)

01.12.2024: Мальме 5:2 Torslanda (Кубок)

28.11.2024: Ференцварош 4:1 Мальме (Лига Европы)

10.11.2024: Мальме 2:1 Броммапойкарна (Аллсвенскан)

06.11.2024: Бешикташ 2:1 Мальме (Лига Европы)

«Галатасарай»

«Галатасарай» идет на втором месте в своей группе Лиги Европы, набрав 11 очков. Команда демонстрирует стабильные результаты в атаке, забив 13 голов в 5 матчах турнира. В последних играх турки забивают в среднем 2.00 гола за матч, что делает их очень опасными в нападении. Однако у команды есть проблемы с обороной, так как «Галатасарай» пропускает в среднем 1.40 гола за игру. Тем не менее, «Галатасарай» не проигрывает в последних 18 матчах, что подтверждает их высокую форму и боевой настрой.

Последние матчи «Галатасарай»:

08.12.2024: Сивасспор 2:3 Галатасарай (Суперлига)

01.12.2024: Галатасарай 2:2 Еюпспор (Суперлига)

28.11.2024: АЗ Алкмар 1:1 Галатасарай (Лига Европы)

23.11.2024: Бодрум 0:1 Галатасарай (Суперлига)

10.11.2024: Галатасарай 3:2 Самсунспор (Суперлига)

Личные встречи

Между «Мальме» и «Галатасараем» еще не было официальных встреч, что добавляет элемент неопределенности в предстоящую игру. Ожидается, что обе команды будут пытаться продемонстрировать свои лучшие качества, но опыт «Галатасарая» в международных турнирах дает им очевидное преимущество.

Статистика команд

Мальме:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Галатасарай:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Мальме» – «Галатасарай»

В данном матче явным фаворитом является «Галатасарай», который имеет более сильную команду как в атаке, так и в обороне. Несмотря на борьбу «Мальме» за очки на домашней арене, турецкий клуб будет в состоянии контролировать игру и воспользоваться ошибками в защите шведов. Ожидаем, что «Галатасарай» победит с комфортным преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.80

Оба забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Галатасарая» за коэффициент 8.00.

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