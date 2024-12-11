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    • Прогноз на точный счет матча «Мальме» – «Галатасарай», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Мальме» – «Галатасарай», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на «Новом Стадионе Мальме» шведский клуб встретится с турецким «Галатасараем» в рамках 6-го тура Лиги Европы. Для «Мальме» этот матч будет важным в контексте попытки набрать очки, несмотря на низкое положение в группе. «Галатасарай», в свою очередь, находится в зоне выхода в плей-офф и будет нацелен на победу для укрепления своих позиций.

    «Мальме»

    «Мальме» в текущем сезоне Лиги Европы имеет скромные результаты, набрав всего 3 очка из 15 возможных. Команда страдает от нестабильности в обороне, пропуская в 9 из последних 12 матчей. Тем не менее, в атаке шведы демонстрируют неплохую эффективность, забив в последних 5 играх 10 голов. Лучший бомбардир команды Исаак Телин (16 голов в 31 матче) продолжает быть главной надеждой в атаке. Однако «Мальме» вряд ли сможет устоять против атакующего потенциала «Галатасарая», учитывая их проблемы в защите.

    Последние матчи «Мальме»:

    • 05.12.2024: Мальме 1:0 РФШ (Товарищеский матч)
    • 01.12.2024: Мальме 5:2 Torslanda (Кубок)
    • 28.11.2024: Ференцварош 4:1 Мальме (Лига Европы)
    • 10.11.2024: Мальме 2:1 Броммапойкарна (Аллсвенскан)
    • 06.11.2024: Бешикташ 2:1 Мальме (Лига Европы)

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» идет на втором месте в своей группе Лиги Европы, набрав 11 очков. Команда демонстрирует стабильные результаты в атаке, забив 13 голов в 5 матчах турнира. В последних играх турки забивают в среднем 2.00 гола за матч, что делает их очень опасными в нападении. Однако у команды есть проблемы с обороной, так как «Галатасарай» пропускает в среднем 1.40 гола за игру. Тем не менее, «Галатасарай» не проигрывает в последних 18 матчах, что подтверждает их высокую форму и боевой настрой.

    Последние матчи «Галатасарай»:

    • 08.12.2024: Сивасспор 2:3 Галатасарай (Суперлига)
    • 01.12.2024: Галатасарай 2:2 Еюпспор (Суперлига)
    • 28.11.2024: АЗ Алкмар 1:1 Галатасарай (Лига Европы)
    • 23.11.2024: Бодрум 0:1 Галатасарай (Суперлига)
    • 10.11.2024: Галатасарай 3:2 Самсунспор (Суперлига)

    Личные встречи

    Между «Мальме» и «Галатасараем» еще не было официальных встреч, что добавляет элемент неопределенности в предстоящую игру. Ожидается, что обе команды будут пытаться продемонстрировать свои лучшие качества, но опыт «Галатасарая» в международных турнирах дает им очевидное преимущество.

    Статистика команд

    Мальме:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Галатасарай:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Мальме» – «Галатасарай»

    В данном матче явным фаворитом является «Галатасарай», который имеет более сильную команду как в атаке, так и в обороне. Несмотря на борьбу «Мальме» за очки на домашней арене, турецкий клуб будет в состоянии контролировать игру и воспользоваться ошибками в защите шведов. Ожидаем, что «Галатасарай» победит с комфортным преимуществом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.80
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:3 в пользу «Галатасарая» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 10:08
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