8 декабря на стадионе Фольксваген-Арена в Вольфсбурге «Вольфсбург» примет «Майнц» в рамках 13-го тура Бундеслиги. Обе команды подходят к матчу с хорошими результатами, но в разных состояниях. «Вольфсбург» демонстрирует стабильную атаку и уверенную игру в последних турах, в то время как «Майнц» продолжает уверенно бороться за место в верхней части таблицы.

«Вольфсбург» в последние недели набрал отличную форму. После победы над РБ Лейпцигом (1:5) команда заслуженно заняла 9-е место с 18 очками. В последних пяти играх «Вольфсбург» забил 13 голов, что подчеркивает их атакующую мощь. Йонас Винд с 5 голами является лучшим бомбардиром клуба, и его участие в атаке продолжает приносить плоды. Оборона команды выглядит достаточно уверенно, пропустив всего 3 гола в последних 5 играх.

Последние матчи «Вольфсбург»:

РБ Лейпциг 1:5 Вольфсбург

Вольфсбург 1:0 Унион Берлин

Хайденхайм 1:3 Вольфсбург

Вольфсбург 1:1 Аугсбург

Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм

«Майнц» в свою очередь тоже показывает отличные результаты. После победы над Хоффенхаймом (2:0) они набрали 19 очков и находятся на 8-м месте. Йонатан Буркардт с 10 голами является главным оружием нападения, и его хорошие выступления играют ключевую роль в успехах команды. В последних 5 матчах «Майнц» забил 8 голов, при этом пропустив 5. Это указывает на наличие проблем в обороне, но также на способность создавать моменты в атаке.

Последние матчи «Майнц»:

Майнц 2:0 Хоффенхайм

Хольштайн Киль 0:3 Майнц

Майнц 3:1 Боруссия Д

Фрайбург 0:0 Майнц

Майнц 0:4 Бавария

Личные встречи

История личных встреч между «Вольфсбургом» и «Майнцем» показывает, что команды часто встречаются в весьма конкурентной борьбе. Однако последние несколько матчей преимущество на стороне «Вольфсбурга», который выигрывал в 4 из последних 6 встреч с «Майнцем».

Последние встречи:

18.05.2024: Вольфсбург 1:3 Майнц

13.01.2024: Майнц 1:1 Вольфсбург

30.04.2023: Вольфсбург 3:0 Майнц

05.11.2022: Майнц 0:3 Вольфсбург

22.04.2022: Вольфсбург 5:0 Майнц

Статистика

«Вольфсбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия побед: 3 победы подряд

«Майнц»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед: 3 победы подряд

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Майнц»

«Вольфсбург» подходит к этому матчу в отличной форме и показывает отличные результаты в атаке. Майнц, несмотря на свои хорошие результаты, имеет проблемы в обороне, что может стать ключевым фактором в матче против мощной атаки «Вольфсбурга». С учетом того, что «Вольфсбург» демонстрирует высокую результативность, а «Майнц» забивает, но и пропускает немало, прогнозируем достаточно результативный матч.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.10

Оба клуба забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Вольфсбурга» с форой -1 – коэффициент 3.40

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Вольфсбурга» за коэффициент 8.50.

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