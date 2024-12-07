8 декабря на стадионе Фольксваген-Арена в Вольфсбурге «Вольфсбург» примет «Майнц» в рамках 13-го тура Бундеслиги. Обе команды подходят к матчу с хорошими результатами, но в разных состояниях. «Вольфсбург» демонстрирует стабильную атаку и уверенную игру в последних турах, в то время как «Майнц» продолжает уверенно бороться за место в верхней части таблицы.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» в последние недели набрал отличную форму. После победы над РБ Лейпцигом (1:5) команда заслуженно заняла 9-е место с 18 очками. В последних пяти играх «Вольфсбург» забил 13 голов, что подчеркивает их атакующую мощь. Йонас Винд с 5 голами является лучшим бомбардиром клуба, и его участие в атаке продолжает приносить плоды. Оборона команды выглядит достаточно уверенно, пропустив всего 3 гола в последних 5 играх.
Последние матчи «Вольфсбург»:
- РБ Лейпциг 1:5 Вольфсбург
- Вольфсбург 1:0 Унион Берлин
- Хайденхайм 1:3 Вольфсбург
- Вольфсбург 1:1 Аугсбург
- Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм
«Майнц»
«Майнц» в свою очередь тоже показывает отличные результаты. После победы над Хоффенхаймом (2:0) они набрали 19 очков и находятся на 8-м месте. Йонатан Буркардт с 10 голами является главным оружием нападения, и его хорошие выступления играют ключевую роль в успехах команды. В последних 5 матчах «Майнц» забил 8 голов, при этом пропустив 5. Это указывает на наличие проблем в обороне, но также на способность создавать моменты в атаке.
Последние матчи «Майнц»:
- Майнц 2:0 Хоффенхайм
- Хольштайн Киль 0:3 Майнц
- Майнц 3:1 Боруссия Д
- Фрайбург 0:0 Майнц
- Майнц 0:4 Бавария
Личные встречи
История личных встреч между «Вольфсбургом» и «Майнцем» показывает, что команды часто встречаются в весьма конкурентной борьбе. Однако последние несколько матчей преимущество на стороне «Вольфсбурга», который выигрывал в 4 из последних 6 встреч с «Майнцем».
Последние встречи:
- 18.05.2024: Вольфсбург 1:3 Майнц
- 13.01.2024: Майнц 1:1 Вольфсбург
- 30.04.2023: Вольфсбург 3:0 Майнц
- 05.11.2022: Майнц 0:3 Вольфсбург
- 22.04.2022: Вольфсбург 5:0 Майнц
Статистика
«Вольфсбург»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия побед: 3 победы подряд
«Майнц»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия побед: 3 победы подряд
Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Майнц»
«Вольфсбург» подходит к этому матчу в отличной форме и показывает отличные результаты в атаке. Майнц, несмотря на свои хорошие результаты, имеет проблемы в обороне, что может стать ключевым фактором в матче против мощной атаки «Вольфсбурга». С учетом того, что «Вольфсбург» демонстрирует высокую результативность, а «Майнц» забивает, но и пропускает немало, прогнозируем достаточно результативный матч.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.10
- Оба клуба забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Вольфсбурга» с форой -1 – коэффициент 3.40
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Вольфсбурга» за коэффициент 8.50.
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