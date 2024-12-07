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    • Прогноз на точный счет матча «Вольфсбург» – «Майнц», Бундеслига, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вольфсбург» – «Майнц», Бундеслига, 8 декабря 2024 года

    8 декабря на стадионе Фольксваген-Арена в Вольфсбурге «Вольфсбург» примет «Майнц» в рамках 13-го тура Бундеслиги. Обе команды подходят к матчу с хорошими результатами, но в разных состояниях. «Вольфсбург» демонстрирует стабильную атаку и уверенную игру в последних турах, в то время как «Майнц» продолжает уверенно бороться за место в верхней части таблицы.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» в последние недели набрал отличную форму. После победы над РБ Лейпцигом (1:5) команда заслуженно заняла 9-е место с 18 очками. В последних пяти играх «Вольфсбург» забил 13 голов, что подчеркивает их атакующую мощь. Йонас Винд с 5 голами является лучшим бомбардиром клуба, и его участие в атаке продолжает приносить плоды. Оборона команды выглядит достаточно уверенно, пропустив всего 3 гола в последних 5 играх.

    Последние матчи «Вольфсбург»:

    • РБ Лейпциг 1:5 Вольфсбург
    • Вольфсбург 1:0 Унион Берлин
    • Хайденхайм 1:3 Вольфсбург
    • Вольфсбург 1:1 Аугсбург
    • Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм

    «Майнц»

    «Майнц» в свою очередь тоже показывает отличные результаты. После победы над Хоффенхаймом (2:0) они набрали 19 очков и находятся на 8-м месте. Йонатан Буркардт с 10 голами является главным оружием нападения, и его хорошие выступления играют ключевую роль в успехах команды. В последних 5 матчах «Майнц» забил 8 голов, при этом пропустив 5. Это указывает на наличие проблем в обороне, но также на способность создавать моменты в атаке.

    Последние матчи «Майнц»:

    • Майнц 2:0 Хоффенхайм
    • Хольштайн Киль 0:3 Майнц
    • Майнц 3:1 Боруссия Д
    • Фрайбург 0:0 Майнц
    • Майнц 0:4 Бавария

    Личные встречи

    История личных встреч между «Вольфсбургом» и «Майнцем» показывает, что команды часто встречаются в весьма конкурентной борьбе. Однако последние несколько матчей преимущество на стороне «Вольфсбурга», который выигрывал в 4 из последних 6 встреч с «Майнцем».

    Последние встречи:

    • 18.05.2024: Вольфсбург 1:3 Майнц
    • 13.01.2024: Майнц 1:1 Вольфсбург
    • 30.04.2023: Вольфсбург 3:0 Майнц
    • 05.11.2022: Майнц 0:3 Вольфсбург
    • 22.04.2022: Вольфсбург 5:0 Майнц

    Статистика

    «Вольфсбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия побед: 3 победы подряд

    «Майнц»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 3 победы подряд

    Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Майнц»

    «Вольфсбург» подходит к этому матчу в отличной форме и показывает отличные результаты в атаке. Майнц, несмотря на свои хорошие результаты, имеет проблемы в обороне, что может стать ключевым фактором в матче против мощной атаки «Вольфсбурга». С учетом того, что «Вольфсбург» демонстрирует высокую результативность, а «Майнц» забивает, но и пропускает немало, прогнозируем достаточно результативный матч.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.10
    • Оба клуба забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Вольфсбурга» с форой -1 – коэффициент 3.40

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Вольфсбурга» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 11:15
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