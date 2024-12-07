8 декабря 2024 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао пройдет матч 16-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетик» и «Вильярреал». Ожидается, что это будет напряженная игра, в которой «Атлетик» будет стремиться укрепить свои позиции в верхней части таблицы, а «Вильярреал» будет бороться за сохранение хорошей формы в борьбе за еврокубки.

«Атлетик»

«Атлетик» в нынешнем сезоне выглядит сильным и стабильным. После 15 туров команда занимает 4-е место с 29 очками, и их игра на домашнем стадионе всегда вызывает опасения у соперников. В последних 5 играх «Атлетик» одержал 4 победы и один раз сыграл вничью, продемонстрировав отличные результаты как в атаке (9 голов), так и в защите (3 пропущенных). У команды есть надежная оборона, которая позволяет минимизировать риски на своем поле. Лучший бомбардир команды Ойан Сансет продолжает показывать отличную форму.

Последние матчи «Атлетик»:

Атлетик 2:1 Реал Мадрид

Райо Вальекано 1:2 Атлетик

Атлетик 3:0 Эльфсборг (Лига Европы)

Атлетик 1:0 Реал Сосьедад

Вальядолид 1:1 Атлетик

«Вильярреал»

«Вильярреал» после 15 туров занимает 5-е место с 26 очками. Команда находится в неплохой форме, не проигрывая в 5 последних играх, однако в выездных матчах они могут испытывать трудности. В последних 5 играх команда забила 13 голов, но при этом пропустила 6. «Вильярреал» по-прежнему остается опасным соперником в атаке, но оборона гостей не всегда справляется с сильными соперниками. Айосе Перес, лучший бомбардир команды, продолжает быть важным элементом в атаке.

Последние матчи «Вильярреал»:

Вильярреал 1:0 Понтеведра (Кубок)

Вильярреал 2:2 Жирона

Осасуна 2:2 Вильярреал

Вильярреал 3:0 Алавес

Побленсе 1:6 Вильярреал (Кубок)

Личные встречи

История очных матчей подтверждает, что в последних встречах «Атлетик» имеет преимущество. Команда из Бильбао не проигрывает в 10 из последних 12 матчей против «Вильярреала», что дает им уверенность перед предстоящим матчем. В последних играх «Атлетик» продолжает успешно атаковать и часто забивает в ворота «Вильярреала».

Последние встречи:

Атлетик 1:1 Вильярреал (14.04.2024)

Вильярреал 2:3 Атлетик (05.11.2023)

Вильярреал 5:1 Атлетик (13.05.2023)

Атлетик 1:0 Вильярреал (30.10.2022)

Вильярреал 1:1 Атлетик (09.04.2022)

Статистика команд

«Атлетик»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Победы в 4 из 5 последних матчей

Забивает в 5 из 5 последних матчей

«Вильярреал»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Не проигрывает в 5 из 5 последних матчей

Забивает в 5 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Атлетик» – «Вильярреал»

С учетом текущей формы команд, «Атлетик» выглядит фаворитом этой встречи, особенно учитывая их сильную игру в домашних матчах. «Вильярреал», несмотря на неплохую атакующую мощь, имеет проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этом матче. Ожидается, что «Атлетик» будет доминировать в атаке и извлечет максимум из своих преимуществ на домашнем стадионе.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетик» – коэффициент 2.25

Ожидается, что обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за коэффициент 8.50.

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