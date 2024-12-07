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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Вильярреал», Ла Лига, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Вильярреал», Ла Лига, 8 декабря 2024 года

    8 декабря 2024 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао пройдет матч 16-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетик» и «Вильярреал». Ожидается, что это будет напряженная игра, в которой «Атлетик» будет стремиться укрепить свои позиции в верхней части таблицы, а «Вильярреал» будет бороться за сохранение хорошей формы в борьбе за еврокубки.

    «Атлетик»

    «Атлетик» в нынешнем сезоне выглядит сильным и стабильным. После 15 туров команда занимает 4-е место с 29 очками, и их игра на домашнем стадионе всегда вызывает опасения у соперников. В последних 5 играх «Атлетик» одержал 4 победы и один раз сыграл вничью, продемонстрировав отличные результаты как в атаке (9 голов), так и в защите (3 пропущенных). У команды есть надежная оборона, которая позволяет минимизировать риски на своем поле. Лучший бомбардир команды Ойан Сансет продолжает показывать отличную форму.

    Последние матчи «Атлетик»:

    • Атлетик 2:1 Реал Мадрид
    • Райо Вальекано 1:2 Атлетик
    • Атлетик 3:0 Эльфсборг (Лига Европы)
    • Атлетик 1:0 Реал Сосьедад
    • Вальядолид 1:1 Атлетик

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» после 15 туров занимает 5-е место с 26 очками. Команда находится в неплохой форме, не проигрывая в 5 последних играх, однако в выездных матчах они могут испытывать трудности. В последних 5 играх команда забила 13 голов, но при этом пропустила 6. «Вильярреал» по-прежнему остается опасным соперником в атаке, но оборона гостей не всегда справляется с сильными соперниками. Айосе Перес, лучший бомбардир команды, продолжает быть важным элементом в атаке.

    Последние матчи «Вильярреал»:

    • Вильярреал 1:0 Понтеведра (Кубок)
    • Вильярреал 2:2 Жирона
    • Осасуна 2:2 Вильярреал
    • Вильярреал 3:0 Алавес
    • Побленсе 1:6 Вильярреал (Кубок)

    Личные встречи

    История очных матчей подтверждает, что в последних встречах «Атлетик» имеет преимущество. Команда из Бильбао не проигрывает в 10 из последних 12 матчей против «Вильярреала», что дает им уверенность перед предстоящим матчем. В последних играх «Атлетик» продолжает успешно атаковать и часто забивает в ворота «Вильярреала».

    Последние встречи:

    • Атлетик 1:1 Вильярреал (14.04.2024)
    • Вильярреал 2:3 Атлетик (05.11.2023)
    • Вильярреал 5:1 Атлетик (13.05.2023)
    • Атлетик 1:0 Вильярреал (30.10.2022)
    • Вильярреал 1:1 Атлетик (09.04.2022)

    Статистика команд

    «Атлетик»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Победы в 4 из 5 последних матчей
    • Забивает в 5 из 5 последних матчей

    «Вильярреал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Не проигрывает в 5 из 5 последних матчей
    • Забивает в 5 из 5 последних матчей

    Прогноз на матч «Атлетик» – «Вильярреал»

    С учетом текущей формы команд, «Атлетик» выглядит фаворитом этой встречи, особенно учитывая их сильную игру в домашних матчах. «Вильярреал», несмотря на неплохую атакующую мощь, имеет проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этом матче. Ожидается, что «Атлетик» будет доминировать в атаке и извлечет максимум из своих преимуществ на домашнем стадионе.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетик» – коэффициент 2.25
    • Ожидается, что обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 10:53
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