07 декабря на стадионе Боруссия-Парк в Мeнхенгладбах состоится матч между «Боруссией М» и «Боруссией Д» в рамках 13-го тура Бундеслиги. «Боруссия М» занимает 10-е место с 17 очками после 12 туров, стремясь подняться в таблице, в то время как «Боруссия Д» лидирует на 5-м месте с 20 очками и борется за выход в еврокубки.

«Боруссия М»

«Боруссия М» провела последние 5 матчей уверенно, забив 10 голов и пропустив 5. Команда вдохновлена последними результатами, включая победы со счетом 3:1 над «Фрайбургом» и 2:0 над «Санкт-Паули». Тим Кляйндинст, лучший бомбардир команды с 8 голами в 14 матчах, продолжает демонстрировать отличную форму и является ключевым игроком в атаке. «Боруссия М» демонстрирует сбалансированную игру, сочетая агрессивное нападение с надежной обороной. Особо стоит отметить домашнюю форму команды – «Боруссия М» побеждает в 5 последних матчах на своем поле.

Последние матчи «Боруссия М»:

Фрайбург 1:3 Боруссия М (30.11.2024)

Боруссия М 2:0 Санкт-Паули (24.11.2024)

Боруссия М 3:1 Пройссен (15.11.2024)

РБ Лейпциг 0:0 Боруссия М (09.11.2024)

Боруссия М 4:1 Вердер (03.11.2024)

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» демонстрирует стабильную и впечатляющую игру, занимая 5-е место с 20 очками после 12 туров. Команда не проигрывает в 5 из последних 7 матчей и показывает высокий атакующий потенциал, забивая в 10 последних матчах Бундеслиги. Серу Гирасси, лучший бомбардир команды с 10 голами в 15 матчах, продолжает быть основным источником голов. В последних 5 матчах «Боруссия Д» забивает в среднем 2 гола за игру и пропускает лишь 0.80 гола, что свидетельствует о крепкой обороне. Несмотря на это, команда демонстрирует атакующую мощь, побеждая в 3 последних очных встречах против «Боруссии М».

Последние матчи «Боруссия Д»:

Боруссия Д 1:1 Бавария (30.11.2024)

Динамо Загреб 0:3 Боруссия Д (27.11.2024)

Боруссия Д 4:0 Фрайбург (23.11.2024)

Майнц 1:3 Боруссия Д (09.11.2024)

Боруссия Д 1:0 Штурм (05.11.2024)

Личные встречи

История очных матчей демонстрирует преимущество «Боруссии Д». В последних пяти встречах гости одержали 4 победы, в то время как хозяева смогли победить только один раз. Это подчеркивает психологическое преимущество «Боруссии Д» и их способность эффективно играть против соперника.

Последние встречи:

Боруссия М 1:2 Боруссия Д (13.04.2024)

Боруссия Д 4:2 Боруссия М (25.11.2023)

Боруссия Д 5:2 Боруссия М (13.05.2023)

Боруссия М 4:2 Боруссия Д (11.11.2022)

Боруссия Д 6:0 Боруссия М (20.02.2022)

Эти результаты указывают на то, что «Боруссия Д» с трудом уступает «Боруссии М», особенно в домашних матчах. Однако последние результаты демонстрируют, что «Боруссия Д» способна контролировать игру и создавать больше возможностей для забитых голов.

Статистика

«Боруссия М»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед: 5 матчей подряд дома

«Боруссия Д»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия непоражений: 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Боруссия Д»

В предстоящем матче «Боруссия Д» обладает явным преимуществом благодаря своей стабильной атаке и отличной форме в последних матчах. Несмотря на хорошую домашнюю форму «Боруссии М» и их уверенную игру на своем поле, опыт и текущая форма «Боруссии Д» позволяют ожидать победу гостей. Учитывая последние очные встречи, где «Боруссия Д» демонстрировала высокую эффективность, можно ожидать, что они продолжат свою успешную серию и смогут контролировать ход игры. «Боруссия М» может создать несколько моментов в атаке, однако им будет сложно справиться с организованной обороной соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Боруссия Д» – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Боруссия Д» за коэффициент 8.00.

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