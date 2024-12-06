7 декабря на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится встреча «Бетиса» с «Барселоной» в рамках 16-го тура Ла Лиги. «Бетис» находится в середине таблицы и стремится укрепить свои позиции, в то время как «Барселона» уверенно лидирует и демонстрирует превосходную форму.

«Бетис» набирает 20 очков и занимает 10-е место в Ла Лиге после 15 туров. Команда испытывает трудности в последних матчах, не сумев выиграть в 4 из последних 5 встреч турнира. Лучший бомбардир «Бетиса» Джовани Ло Чельсо с 6 голами в 10 матчах является ключевым игроком атакующей линии. Несмотря на атакующий потенциал, команда пропускает много голов, забивая в 10 из 12 последних матчей и пропуская в 8 из них. В последних 5 играх «Бетис» забил 8 голов и пропустил 11, что указывает на проблемы в обороне.

Последние матчи «Бетис»:

Кубок. 04.12.2024: Сант-Андреу 1:3 Бетис

Ла Лига. 01.12.2024: Реал Сосьедад 2:0 Бетис

Лига Конференций. 28.11.2024: Млада-Болеслав 2:1 Бетис

Ла Лига. 23.11.2024: Валенсия 4:2 Бетис

Ла Лига. 10.11.2024: Бетис 2:2 Сельта

«Барселона» занимает первое место в Ла Лиге с 37 очками после 16 туров, демонстрируя впечатляющую форму. Лучший бомбардир команды Роберт Левандовски с 22 голами в 20 матчах является главным оружием атакующей линии. «Барселона» обладает лучшей разницей мячей в турнире – +31. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила только 6, показывая стабильную и продуктивную игру. В гостях «Барселона» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Ла Лиги, что подчеркивает их силу на выезде.

Последние матчи «Барселона»:

Ла Лига. 03.12.2024: Мальорка 1:5 Барселона

Ла Лига. 30.11.2024: Барселона 1:2 Лас-Пальмас

Лига чемпионов. 26.11.2024: Барселона 3:0 Брест

Ла Лига. 23.11.2024: Сельта 2:2 Барселона

Ла Лига. 10.11.2024: Реал Сосьедад 1:0 Барселона

Личные встречи

История очных встреч показывает явное преимущество «Барселоны». В последних 6 матчах между этими командами «Барселона» всегда выходила победителем, что свидетельствует о доминирующей позиции римских в противостоянии. Это преимущество может сыграть решающую роль в предстоящем матче, особенно учитывая сильную форму «Барселоны» в домашних матчах.

Последние встречи:

Ла Лига. 21.01.2024: Бетис 2:4 Барселона

Ла Лига. 16.09.2023: Барселона 5:0 Бетис

Ла Лига. 07.05.2022: Бетис 2:4 Барселона

Ла Лига. 04.12.2021: Барселона 1:2 Бетис

Суперкубок. 12.01.2023: Бетис 1:2 Барселона

Ла Лига. 07.11.2020: Барселона 2:3 Бетис

Статистика

«Бетис»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия без побед: 4 матча подряд

«Барселона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений в гостях: 5 из 7 матчей

Прогноз на матч «Бетис» – «Барселона»

«Барселона» значительно превосходит «Бетис» как в атаке, так и в обороне. Учитывая форму команд и историю личных встреч, ожидается, что «Барселона» контролирует матч и одержит победу с большим преимуществом. «Бетис» может создать несколько моментов, но им будет сложно противостоять мощной атаке «Барселоны». Учитывая высокий показатель забитых мячей «Барселоны» и слабую оборону «Бетис», можно ожидать открытый матч с большим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселона» – коэффициент 1.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:4 в пользу «Барселона» за коэффициент 12.00.

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