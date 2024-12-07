Бетис
07.12.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
2 : 2
Завершен
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Барселона
68' Д. Ло Чельсо (П)
90+4' А. Диао
39' Р. Левандовски
82' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
23
Юссуф Сабали
ПЗ
16
Серджи Альтимира
ЦП
46
Mateo Flores
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Абде
ЛВ
8
Витор Роке
ЦФ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
13
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
19
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Бетис
25
Фран Вьейтс
ВР
13
Адриан
ВР
12
Рикардо Родригес
ЛЗ
6
Натан
ЦЗ
34
Carlos Guirao
ЦП
22
Иско
АП
38
Ассане Диао
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
19
Икер Лосада
ЦФ
36
Jesus Rodriguez
ЦФ
Барселона
26
Андер Астралага
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
35
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
32
Эктор Форт
ПЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Пабло Торре
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
18
Пау Виктор
ЦФ
4-2-2-2
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
5
Бартра
23
Сабали
16
Альтимира
46
10
Абде
20
Ло Чельсо
9
Авила
8
Роке
4-1-1-3-1
13
Пенья
5
Мартинес
2
Кубарси
23
Кунде
3
Бальде
17
Касадо
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
19
Ямаль
9
Левандовски
8
Роке
38
Диао
38
Диао
8
Роке
15
Перро
24
Руйбаль
24
Руйбаль
15
Перро
10
Абде
36
36
10
Абде
3
Бальде
32
Форт
32
Форт
3
Бальде
8
Педри
6
Гави
6
Гави
8
Педри
20
Ольмо
21
де Йонг
21
де Йонг
20
Ольмо
11
Рафинья
7
Торрес
7
Торрес
11
Рафинья
9
Левандовски
18
Виктор
18
Виктор
9
Левандовски
Остались в запасе
Бетис
Барселона
25
Фран Вьейтс
ВР
13
Адриан
ВР
12
Рикардо Родригес
ЛЗ
6
Натан
ЦЗ
34
Carlos Guirao
ЦП
22
Иско
АП
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
19
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
26
Андер Астралага
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
35
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
14
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Фран Вьейтс
ВР
13
Адриан
ВР
12
Рикардо Родригес
ЛЗ
6
Натан
ЦЗ
34
Carlos Guirao
ЦП
22
Иско
АП
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
19
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
26
Андер Астралага
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
35
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
14
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Бетис - Барселона
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
14
Офсайды
0
4
Количество передач
311
521
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.87
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Барселоны», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Bettery».