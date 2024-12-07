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    • «Бетис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

    «Бетис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

    Бетис
    07.12.2024, суббота, 18:15
    Испания. Примера, 16 тур
    2 : 2
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Барселона
    68' Д. Ло Чельсо (П)
    90+4' А. Диао
    39' Р. Левандовски
    82' Ф. Торрес
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Бетис
    1
    Руй Силва
    ВР
    15
    Ромен Перро
    ЛЗ
    3
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    5
    Марк Бартра
    (К) ЦЗ
    23
    Юссуф Сабали
    ПЗ
    16
    Серджи Альтимира
    ЦП
    46
    Mateo Flores
    ЦП
    20
    Джовани Ло Чельсо
    АП
    10
    Абде
    ЛВ
    8
    Витор Роке
    ЦФ
    9
    Луис Авила
    ЦФ
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Барселона
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    3
    Алекс Бальде
    ЛЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    2
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    23
    Жюль Кунде
    ЦЗ
    17
    Марк Касадо
    ОП
    8
    Педри
    ЦП
    20
    Дани Ольмо
    АП
    19
    Ламин Ямаль
    ПВ
    11
    Рафинья
    (К) ПВ
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Ханс-Дитер Флик
    Бетис
    25
    Фран Вьейтс
    ВР
    13
    Адриан
    ВР
    12
    Рикардо Родригес
    ЛЗ
    6
    Натан
    ЦЗ
    34
    Carlos Guirao
    ЦП
    22
    Иско
    АП
    38
    Ассане Диао
    ЛВ
    24
    Айтор Руйбаль
    ПВ
    11
    Седрик Бакамбу
    ЦФ
    7
    Хуанми
    ЦФ
    19
    Икер Лосада
    ЦФ
    36
    Jesus Rodriguez
    ЦФ
    Барселона
    26
    Андер Астралага
    ВР
    25
    Войцех Щесны
    ВР
    35
    Жерар Мартин
    ЛЗ
    24
    Эрик Гарсия
    ЦЗ
    36
    Серджи Домингес
    ЦЗ
    32
    Эктор Форт
    ПЗ
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    6
    Гави
    ЦП
    21
    Френки де Йонг
    ЦП
    14
    Пабло Торре
    АП
    7
    Ферран Торрес
    ПВ
    18
    Пау Виктор
    ЦФ
    4-2-2-2
    1
    Силва
    15
    Перро
    3
    Льоренте
    5
    Бартра
    23
    Сабали
    16
    Альтимира
    46
    10
    Абде
    20
    Ло Чельсо
    9
    Авила
    8
    Роке
    4-1-1-3-1
    13
    Пенья
    5
    Мартинес
    2
    Кубарси
    23
    Кунде
    3
    Бальде
    17
    Касадо
    8
    Педри
    11
    Рафинья
    20
    Ольмо
    19
    Ямаль
    9
    Левандовски
    8
    Роке
    38
    Диао
    38
    Диао
    8
    Роке
    15
    Перро
    24
    Руйбаль
    24
    Руйбаль
    15
    Перро
    10
    Абде
    36
    36
    10
    Абде
    3
    Бальде
    32
    Форт
    32
    Форт
    3
    Бальде
    8
    Педри
    6
    Гави
    6
    Гави
    8
    Педри
    20
    Ольмо
    21
    де Йонг
    21
    де Йонг
    20
    Ольмо
    11
    Рафинья
    7
    Торрес
    7
    Торрес
    11
    Рафинья
    9
    Левандовски
    18
    Виктор
    18
    Виктор
    9
    Левандовски
    Остались в запасе
    Бетис
    Барселона
    25
    Фран Вьейтс
    ВР
    13
    Адриан
    ВР
    12
    Рикардо Родригес
    ЛЗ
    6
    Натан
    ЦЗ
    34
    Carlos Guirao
    ЦП
    22
    Иско
    АП
    11
    Седрик Бакамбу
    ЦФ
    7
    Хуанми
    ЦФ
    19
    Икер Лосада
    ЦФ
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    26
    Андер Астралага
    ВР
    25
    Войцех Щесны
    ВР
    35
    Жерар Мартин
    ЛЗ
    24
    Эрик Гарсия
    ЦЗ
    36
    Серджи Домингес
    ЦЗ
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    14
    Пабло Торре
    АП
    Главный тренер
    Ханс-Дитер Флик
    Остались в запасе
    25
    Фран Вьейтс
    ВР
    13
    Адриан
    ВР
    12
    Рикардо Родригес
    ЛЗ
    6
    Натан
    ЦЗ
    34
    Carlos Guirao
    ЦП
    22
    Иско
    АП
    11
    Седрик Бакамбу
    ЦФ
    7
    Хуанми
    ЦФ
    19
    Икер Лосада
    ЦФ
    Остались в запасе
    26
    Андер Астралага
    ВР
    25
    Войцех Щесны
    ВР
    35
    Жерар Мартин
    ЛЗ
    24
    Эрик Гарсия
    ЦЗ
    36
    Серджи Домингес
    ЦЗ
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    14
    Пабло Торре
    АП
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Главный тренер
    Ханс-Дитер Флик
    Статистика матча Бетис - Барселона
    2
    Всего ударов по воротам
    12
    9
    Удары в створ
    6
    3
    Владение мячом %
    38
    62
    Желтые карточки
    0
    2
    Угловые удары
    6
    4
    Нарушения
    15
    14
    Офсайды
    0
    4
    Количество передач
    311
    521
    Сейвы
    2
    3
    Точность передач %
    73
    85
    Удары мимо ворот
    6
    5
    Блокированные удары
    0
    1
    Удары из пределов штрафной
    8
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    2
    xG (ожидаемые голы)
    2.87
    0.53

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Барселоны», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Барселона»

    «Бетис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

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    Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Барселона», Ла Лига, 7 декабря 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 17:05
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