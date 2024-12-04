5 декабря на стадионе «Дин Корт» в Борнмуте состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Англии, в котором местный «Борнмут» примет лондонский «Тоттенхэм». Ожидается захватывающая встреча, так как обе команды настроены на успех и будут бороться за важные очки в турнире.
«Борнмут»
«Борнмут» сейчас находится на 13-м месте с 18 очками после 13 туров, что вполне удовлетворяет команду, но они стремятся улучшить свои позиции. В атаке выделяется Джастин Клюйверт, который забил 5 голов в 14 матчах и будет ключевым игроком для своей команды. В последних 5 играх «Борнмут» забил 10 голов, однако оборона команды также оставляет желать лучшего, так как пропустила 9 мячей.
В последнем матче против «Вулверхэмптона» «Борнмут» одержал победу 4:2, что придало уверенности команде, и они настроены продолжать забивать в Премьер-лиге.
Последние матчи «Борнмут»:
- «Вулверхэмптон» 2:4 «Борнмут»
- «Борнмут» 1:1 «Эвертон»
- «Астон Вилла» 3:1 «Борнмут»
- «Борнмут» 2:3 «Ньюкасл»
- «Манчестер Сити» 2:1 «Борнмут»
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» продолжает вести борьбу за верхние строчки таблицы, и сейчас команда занимает 5-е место с 23 очками после 13 туров. «Шпоры» демонстрируют стабильность в атаке, но также сталкиваются с трудностями в защите. В последних 5 играх «Тоттенхэм» забил 10 голов, но при этом пропустил 8.
В последнем матче против «Фулхэма» «Тоттенхэм» сыграл вничью 1:1, что несколько снизило их позиции в чемпионате. Впрочем, команда все еще остается претендентом на топ-4, и в игре с «Борнмутом» они обязательно будут бороться за победу.
Последние матчи «Тоттенхэм»:
- «Тоттенхэм» 1:1 «Фулхэм»
- «Тоттенхэм» 3:2 «Брайтон»
- «Челси» 2:1 «Тоттенхэм»
- «Тоттенхэм» 4:0 «Лестер»
- «Тоттенхэм» 2:1 «Манчестер Юнайтед»
Личные встречи
В последних 5 личных встречах между этими командами «Тоттенхэм» одержал 3 победы, а «Борнмут» – 1, одна встреча завершилась ничьей. Последний матч между ними прошел в марте 2024 года, и тогда «Тоттенхэм» победил с результатом 2:0. Учитывая текущую форму обеих команд, «Тоттенхэм» продолжает оставаться фаворитом в этом противостоянии, хотя «Борнмут» может доставить им проблемы.
Прогноз на матч
«Тоттенхэм» выглядит сильнейшим из двух участников, особенно в атаке. Хотя «Борнмут» забивает много, их оборона не всегда стабильно работает, что позволяет соперникам набирать очки. Ожидаем, что в этом матче «Тоттенхэм» будет доминировать, но также не исключаем, что «Борнмут» может забить хотя бы один гол, как это случалось в последних играх.
Прогноз на точный счет
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Тоттенхэма».
Рекомендация: ставка на победу «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.80.
Рекомендация на точный счет: 2:1 в пользу «Тоттенхэма» с коэффициентом 8.50.
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