5 декабря на стадионе «Дин Корт» в Борнмуте состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Англии, в котором местный «Борнмут» примет лондонский «Тоттенхэм». Ожидается захватывающая встреча, так как обе команды настроены на успех и будут бороться за важные очки в турнире.

«Борнмут»

«Борнмут» сейчас находится на 13-м месте с 18 очками после 13 туров, что вполне удовлетворяет команду, но они стремятся улучшить свои позиции. В атаке выделяется Джастин Клюйверт, который забил 5 голов в 14 матчах и будет ключевым игроком для своей команды. В последних 5 играх «Борнмут» забил 10 голов, однако оборона команды также оставляет желать лучшего, так как пропустила 9 мячей.

В последнем матче против «Вулверхэмптона» «Борнмут» одержал победу 4:2, что придало уверенности команде, и они настроены продолжать забивать в Премьер-лиге.

Последние матчи «Борнмут»:

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» продолжает вести борьбу за верхние строчки таблицы, и сейчас команда занимает 5-е место с 23 очками после 13 туров. «Шпоры» демонстрируют стабильность в атаке, но также сталкиваются с трудностями в защите. В последних 5 играх «Тоттенхэм» забил 10 голов, но при этом пропустил 8.

В последнем матче против «Фулхэма» «Тоттенхэм» сыграл вничью 1:1, что несколько снизило их позиции в чемпионате. Впрочем, команда все еще остается претендентом на топ-4, и в игре с «Борнмутом» они обязательно будут бороться за победу.

Последние матчи «Тоттенхэм»:

Личные встречи

В последних 5 личных встречах между этими командами «Тоттенхэм» одержал 3 победы, а «Борнмут» – 1, одна встреча завершилась ничьей. Последний матч между ними прошел в марте 2024 года, и тогда «Тоттенхэм» победил с результатом 2:0. Учитывая текущую форму обеих команд, «Тоттенхэм» продолжает оставаться фаворитом в этом противостоянии, хотя «Борнмут» может доставить им проблемы.

Прогноз на матч

«Тоттенхэм» выглядит сильнейшим из двух участников, особенно в атаке. Хотя «Борнмут» забивает много, их оборона не всегда стабильно работает, что позволяет соперникам набирать очки. Ожидаем, что в этом матче «Тоттенхэм» будет доминировать, но также не исключаем, что «Борнмут» может забить хотя бы один гол, как это случалось в последних играх.

Прогноз на точный счет

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Тоттенхэма».

Рекомендация: ставка на победу «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.80.

Рекомендация на точный счет: 2:1 в пользу «Тоттенхэма» с коэффициентом 8.50.

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