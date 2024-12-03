4 декабря на стадионе «РейнЭнергиШтадион» в Кельне местная команда встретится с «Гертой» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Обе команды находятся в хорошем игровом настроении, однако «Кельн» выглядит фаворитом на фоне стабильных результатов в последние недели.
«Кельн»
«Кельн» в последние годы уверенно выступает в Кубке Германии, а также значительно улучшил свою форму в Бундеслиге, хотя и переживает определенные сложности. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 3. У «Кельна» стабильная защита, и они демонстрируют хорошие результаты в матчах против соперников среднего уровня. В прошлом раунде Кубка они уверенно победили «Хольштайн Киль» со счетом 3:0.
Последние матчи «Кельна»:
- «Кельн» 2:2 «Ганновер» (Вторая Бундеслига, 30.11.2024)
- «Пройссен» 0:1 «Кельн» (Вторая Бундеслига, 22.11.2024)
- «Кельн» 1:1 «Гронинген» (Товарищеский матч, 14.11.2024)
- «Кельн» 1:0 «Гройтер Фюрт» (Вторая Бундеслига, 09.11.2024)
- «Кельн» 2:0 «Герта» (Бундеслига, 02.11.2024)
«Герта»
«Герта» в свою очередь имеет некоторые проблемы в обороне, пропустив в последних 5 играх 8 голов. Несмотря на это, команда активно атакует, забив в тех же играх 8 голов. В последнем туре Кубка они обыграли «Хайденхайм» со счетом 2:1. Однако в гостевых матчах «Герта» в последнее время выглядит не так уверенно, что дает «Кельну» преимущество в предстоящем поединке.
Последние матчи «Герты»:
- «Магдебург» 1:3 «Герта» (Вторая Бундеслига, 29.11.2024)
- «Герта» 2:2 «Ульм» (Вторая Бундеслига, 23.11.2024)
- «Дармштадт» 3:1 «Герта» (Вторая Бундеслига, 09.11.2024)
- «Герта» 0:1 «Кельн» (Вторая Бундеслига, 02.11.2024)
- «Герта» 2:1 «Хайденхайм» (Кубок Германии, 30.10.2024)
Личные встречи
В последних 5 личных встречах между «Кельном» и «Гертой» «Кельн» выиграл 3 раза, при этом дважды играли вничью. Последний матч, который состоялся в начале ноября 2024 года в рамках Второй Бундеслиги, завершился победой «Кельна» со счетом 1:0. Учитывая эту статистику, а также общую форму команд, «Кельн» выглядит фаворитом предстоящей игры.
Последние личные встречи:
- «Герта» 0:1 «Кельн» (Вторая Бундеслига, 02.11.2024)
- «Кельн» 5:2 «Герта» (Бундеслига, 12.05.2023)
- «Герта» 2:0 «Кельн» (Бундеслига, 12.11.2022)
- «Герта» 1:3 «Кельн» (Бундеслига, 09.01.2022)
- «Кельн» 3:1 «Герта» (Бундеслига, 15.08.2021)
Статистика команд
«Кельн»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
«Герта»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Кельн» – «Герта»
«Кельн» демонстрирует стабильную оборону и хорошую атакующую игру. У «Герты» есть проблемы в защите, и на выезде против такого соперника будет трудно удержать оборону в целости. Ожидается, что «Кельн» одержит победу, но «Герта» имеет шанс забить, учитывая их атакующие действия.
Прогноз: Победа «Кельна» с учетом их хорошей формы и преимущественно сильной игры в обороне.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Кельна» – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Обычная ставка на «Кельн» выигрывает с разницей в 1-2 гола – коэффициент 3.25
Рекомендация: Победа «Кельна» с точным счетом 2:1 – коэффициент 7.00
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