4 декабря на стадионе «РейнЭнергиШтадион» в Кельне местная команда встретится с «Гертой» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Обе команды находятся в хорошем игровом настроении, однако «Кельн» выглядит фаворитом на фоне стабильных результатов в последние недели.

«Кельн»

«Кельн» в последние годы уверенно выступает в Кубке Германии, а также значительно улучшил свою форму в Бундеслиге, хотя и переживает определенные сложности. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 3. У «Кельна» стабильная защита, и они демонстрируют хорошие результаты в матчах против соперников среднего уровня. В прошлом раунде Кубка они уверенно победили «Хольштайн Киль» со счетом 3:0.

Последние матчи «Кельна»:

«Герта»

«Герта» в свою очередь имеет некоторые проблемы в обороне, пропустив в последних 5 играх 8 голов. Несмотря на это, команда активно атакует, забив в тех же играх 8 голов. В последнем туре Кубка они обыграли «Хайденхайм» со счетом 2:1. Однако в гостевых матчах «Герта» в последнее время выглядит не так уверенно, что дает «Кельну» преимущество в предстоящем поединке.

Последние матчи «Герты»:

Личные встречи

В последних 5 личных встречах между «Кельном» и «Гертой» «Кельн» выиграл 3 раза, при этом дважды играли вничью. Последний матч, который состоялся в начале ноября 2024 года в рамках Второй Бундеслиги, завершился победой «Кельна» со счетом 1:0. Учитывая эту статистику, а также общую форму команд, «Кельн» выглядит фаворитом предстоящей игры.

Последние личные встречи:

«Герта» 0:1 «Кельн» (Вторая Бундеслига, 02.11.2024)

«Кельн» 5:2 «Герта» (Бундеслига, 12.05.2023)

«Герта» 2:0 «Кельн» (Бундеслига, 12.11.2022)

«Герта» 1:3 «Кельн» (Бундеслига, 09.01.2022)

«Кельн» 3:1 «Герта» (Бундеслига, 15.08.2021)

Статистика команд

«Кельн»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Герта»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Кельн» – «Герта»

«Кельн» демонстрирует стабильную оборону и хорошую атакующую игру. У «Герты» есть проблемы в защите, и на выезде против такого соперника будет трудно удержать оборону в целости. Ожидается, что «Кельн» одержит победу, но «Герта» имеет шанс забить, учитывая их атакующие действия.

Прогноз: Победа «Кельна» с учетом их хорошей формы и преимущественно сильной игры в обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Кельна» – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Обычная ставка на «Кельн» выигрывает с разницей в 1-2 гола – коэффициент 3.25

Рекомендация: Победа «Кельна» с точным счетом 2:1 – коэффициент 7.00

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