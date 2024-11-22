23 ноября на «МХП-Арене» «Штутгарт» примет «Бохум» в рамках 11-го тура Бундеслиги. Оба клуба находятся в поиске стабильно положительных результатов, что обещает напряженное противостояние.
«Штутгарт»
«Штутгарт» занимает 11-е место с 13 очками. Команда демонстрирует нестабильные результаты, проиграв два последних матча, включая домашнее поражение от «Айнтрахта» (2:3). Тем не менее, клуб показывает хорошие результаты на своем поле: три победы в четырех последних играх. Дениз Ундав, лучший бомбардир команды, сохраняет форму, забив 7 голов в сезоне. Основная проблема команды – ненадежная оборона, которая регулярно допускает ошибки.
Последние матчи «Штутгарта»:
- «Штутгарт» 2:3 «Айнтрахт Ф»
- «Штутгарт» 0:2 «Аталанта»
- «Байер» 0:0 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 2:1 «Кайзерслаутерн»
- «Штутгарт» 2:1 «Хольштайн Киль»
«Бохум»
«Бохум» занимает последнее, 18-е место с двумя очками. Команда не может выиграть в 12 матчах Бундеслиги, что подчеркивает кризисное положение. Даже несмотря на атакующие усилия Филиппа Хофманна (3 гола), «Бохум» пропускает слишком много – 16 голов за последние 5 игр. На выезде команда демонстрирует слабые результаты, не выигрывая в семи последних матчах.
Последние матчи «Бохума»:
- «Бохум» 1:1 «Байер»
- «Айнтрахт Ф» 7:2 «Бохум»
- «Бохум» 0:5 «Бавария»
- «Хоффенхайм» 3:1 «Бохум»
- «Бохум» 2:0 «Ден Босх»
Личные встречи
История противостояний явно на стороне «Штутгарта». Из последних шести очных матчей они выиграли четыре, включая крупную победу (5:0) в августе 2023 года.
Последние встречи:
- «Бохум» 1:0 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 5:0 «Бохум»
- «Бохум» 2:3 «Штутгарт»
Статистика
«Штутгарт»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия побед дома: 3 из 4 матчей
«Бохум»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 3.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 16
- Серия без побед в Бундеслиге: 12 матчей
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Бохум»
«Штутгарт» выглядит явным фаворитом на своем поле, особенно учитывая кризисное положение «Бохума». Ожидается, что хозяева постараются доминировать с первых минут, используя слабую оборону гостей. Однако «Бохум» может ответить голом, учитывая их недавние успехи в атаке.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Штутгарта» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится результативная победа хозяев.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Штутгарта» за коэффициент 10.00.
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