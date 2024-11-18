19 ноября на стадионе имени Долена Омурзакова сборная Киргизии примет Иран в шестом туре азиатской квалификации ЧМ. Иран на данный момент лидирует в группе, и эта игра важна для укрепления их позиций на пути к квалификации.

Киргизия

Киргизия занимает 5-е место в группе с тремя очками после пяти игр. Команда показывает не лучшие результаты, особенно в обороне, где они пропустили 10 голов в последних пяти матчах. Лучший бомбардир сборной Джоэл Коджо забил 5 голов в 13 матчах, но в последних играх Киргизии явно не хватает стабильной атаки. В предыдущем матче Киргизия уступила ОАЭ со счетом 0:3.

Последние матчи Киргизии:

ОАЭ 3:0 Киргизия

Киргизия 1:0 КНДР

Катар 3:1 Киргизия

Киргизия 2:3 Узбекистан

Иран 1:0 Киргизия

Иран

Иран уверенно занимает 1-е место в группе, набрав 13 очков. Команда имеет хорошую серию без поражений в 11 матчах и обладает сильной обороной: Иран пропустил всего 3 гола в последних пяти играх. Лидером в атаке является Мехди Тареми, забивший 12 голов в 21 матче. Иран недавно обыграл КНДР со счетом 3:2, что говорит о высокой результативности и уверенности в атакующих действиях.

Последние матчи Ирана:

КНДР 2:3 Иран

Иран 4:1 Катар

Узбекистан 0:0 Иран

ОАЭ 0:1 Иран

Иран 1:0 Киргизия

Личные встречи

Иран обладает явным преимуществом в последних очных встречах, выигрывая два недавних матча с Киргизией. Последняя встреча закончилась минимальной победой Ирана со счетом 1:0. История противостояния показывает, что Иран уверенно удерживает инициативу в этих матчах, демонстрируя стабильную защиту и надежные атакующие действия.

Последние личные встречи:

Иран 1:0 Киргизия (Квалификация ЧМ. Азия, 05.09.2024)

Иран 6:0 Киргизия (Товарищеский матч, 07.06.2016)

Статистика

Киргизия:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Киргизия пропускает в 7 из 9 последних матчей.

Иран:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Иран не проигрывает в 9 последних матчах.

Прогноз на матч Киргизия – Иран

Учитывая текущую форму и результаты команд, Иран выглядит явным фаворитом. Киргизия имеет слабую оборону, что позволяет предположить, что Иран сможет реализовать свои атакующие моменты. Ожидается победа Ирана с небольшим перевесом, учитывая их уверенную защиту и преимущество в очных встречах.

Рекомендации для ставок:

Победа Ирана – коэффициент 1.50

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа Ирана за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа Ирана со счетом 2:0, учитывая их лучшую оборону и способность контролировать ход игры.

Рекомендация: 2:0 в пользу Ирана за коэффициент 5.50.

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