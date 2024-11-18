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    • Прогноз на точный счет матча Киргизия – Иран, Квалификация ЧМ. Азия, 19 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Киргизия – Иран, Квалификация ЧМ. Азия, 19 ноября 2024 года

    19 ноября на стадионе имени Долена Омурзакова сборная Киргизии примет Иран в шестом туре азиатской квалификации ЧМ. Иран на данный момент лидирует в группе, и эта игра важна для укрепления их позиций на пути к квалификации.

    Киргизия

    Киргизия занимает 5-е место в группе с тремя очками после пяти игр. Команда показывает не лучшие результаты, особенно в обороне, где они пропустили 10 голов в последних пяти матчах. Лучший бомбардир сборной Джоэл Коджо забил 5 голов в 13 матчах, но в последних играх Киргизии явно не хватает стабильной атаки. В предыдущем матче Киргизия уступила ОАЭ со счетом 0:3.

    Последние матчи Киргизии:

    • ОАЭ 3:0 Киргизия
    • Киргизия 1:0 КНДР
    • Катар 3:1 Киргизия
    • Киргизия 2:3 Узбекистан
    • Иран 1:0 Киргизия

    Иран

    Иран уверенно занимает 1-е место в группе, набрав 13 очков. Команда имеет хорошую серию без поражений в 11 матчах и обладает сильной обороной: Иран пропустил всего 3 гола в последних пяти играх. Лидером в атаке является Мехди Тареми, забивший 12 голов в 21 матче. Иран недавно обыграл КНДР со счетом 3:2, что говорит о высокой результативности и уверенности в атакующих действиях.

    Последние матчи Ирана:

    • КНДР 2:3 Иран
    • Иран 4:1 Катар
    • Узбекистан 0:0 Иран
    • ОАЭ 0:1 Иран
    • Иран 1:0 Киргизия

    Личные встречи

    Иран обладает явным преимуществом в последних очных встречах, выигрывая два недавних матча с Киргизией. Последняя встреча закончилась минимальной победой Ирана со счетом 1:0. История противостояния показывает, что Иран уверенно удерживает инициативу в этих матчах, демонстрируя стабильную защиту и надежные атакующие действия.

    Последние личные встречи:

    • Иран 1:0 Киргизия (Квалификация ЧМ. Азия, 05.09.2024)
    • Иран 6:0 Киргизия (Товарищеский матч, 07.06.2016)

    Статистика

    Киргизия:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Киргизия пропускает в 7 из 9 последних матчей.

    Иран:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Иран не проигрывает в 9 последних матчах.

    Прогноз на матч Киргизия – Иран

    Учитывая текущую форму и результаты команд, Иран выглядит явным фаворитом. Киргизия имеет слабую оборону, что позволяет предположить, что Иран сможет реализовать свои атакующие моменты. Ожидается победа Ирана с небольшим перевесом, учитывая их уверенную защиту и преимущество в очных встречах.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Ирана – коэффициент 1.50
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа Ирана за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа Ирана со счетом 2:0, учитывая их лучшую оборону и способность контролировать ход игры.

    Рекомендация: 2:0 в пользу Ирана за коэффициент 5.50.

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    Киргизия – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2024 12:05
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