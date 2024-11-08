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    • Прогноз на точный счет матча «Вильярреал» – «Алавес», Ла Лига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вильярреал» – «Алавес», Ла Лига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» встретится с «Алавесом» в рамках 13-го тура Ла Лиги. «Вильярреал» находится в стабильной форме и стремится закрепиться в зоне Лиги чемпионов, в то время как «Алавес» ведет борьбу за более уверенные позиции в середине таблицы.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает 4-е место в турнирной таблице с 21 очком и демонстрирует хорошую результативность. Айосе Перес ведет команду вперед, забив 10 голов в 9 матчах, что делает его лидером по этому показателю. Команда стабильно забивает и не уходит с поля без голов в 13 последних матчах Ла Лиги, однако пропускает регулярно, что указывает на проблемы в защите. В последних пяти матчах «Вильярреал» отметился 12 голами, что делает их одним из самых результативных клубов текущего сезона.

    Последние матчи «Вильярреала»:

    «Алавес»

    «Алавес» располагается на 14-й позиции с 13 очками и, хотя выступает неровно, старается набирать очки в играх с середняками и аутсайдерами. Кике Гарсия является лучшим бомбардиром команды с 3 голами в 11 играх, что не дает большого задела по атакующему потенциалу. «Алавес» одержал победу над «Мальоркой» в предыдущем матче, но в гостях команда терпит четыре поражения подряд, что делает их положение уязвимым. Средняя результативность команды остается невысокой – 4 гола в последних пяти матчах.

    Последние матчи «Алавеса»:

    Личные встречи

    Очные встречи показывают, что «Вильярреал» традиционно доминирует в матчах против «Алавеса», особенно дома, где команда нередко показывает высокую результативность. За последние шесть игр «Вильярреал» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

    Последние встречи:

    • «Алавес» 1:1 «Вильярреал»
    • «Вильярреал» 1:1 «Алавес»
    • «Алавес» 2:1 «Вильярреал»
    • «Вильярреал» 5:2 «Алавес»

    Статистика

    «Вильярреал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 13 матчей подряд

    «Алавес»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия поражений в гостях: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Вильярреал» – «Алавес»

    Ожидается, что «Вильярреал», играя дома, продолжит забивать и доминировать на поле. «Алавес», с его слабой формой в гостях, вряд ли сможет сдержать натиск хозяев, хотя может постараться организовать один-два острых момента. «Вильярреал» видится явным фаворитом матча.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.55
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Вильярреала» за коэффициент 1.55.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный результат – уверенная победа «Вильярреала».

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Вильярреала» за 8.50.

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    «Вильярреал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 10:50
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