9 ноября на стадионе «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» встретится с «Алавесом» в рамках 13-го тура Ла Лиги. «Вильярреал» находится в стабильной форме и стремится закрепиться в зоне Лиги чемпионов, в то время как «Алавес» ведет борьбу за более уверенные позиции в середине таблицы.

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает 4-е место в турнирной таблице с 21 очком и демонстрирует хорошую результативность. Айосе Перес ведет команду вперед, забив 10 голов в 9 матчах, что делает его лидером по этому показателю. Команда стабильно забивает и не уходит с поля без голов в 13 последних матчах Ла Лиги, однако пропускает регулярно, что указывает на проблемы в защите. В последних пяти матчах «Вильярреал» отметился 12 голами, что делает их одним из самых результативных клубов текущего сезона.

Последние матчи «Вильярреала»:

«Алавес»

«Алавес» располагается на 14-й позиции с 13 очками и, хотя выступает неровно, старается набирать очки в играх с середняками и аутсайдерами. Кике Гарсия является лучшим бомбардиром команды с 3 голами в 11 играх, что не дает большого задела по атакующему потенциалу. «Алавес» одержал победу над «Мальоркой» в предыдущем матче, но в гостях команда терпит четыре поражения подряд, что делает их положение уязвимым. Средняя результативность команды остается невысокой – 4 гола в последних пяти матчах.

Последние матчи «Алавеса»:

Личные встречи

Очные встречи показывают, что «Вильярреал» традиционно доминирует в матчах против «Алавеса», особенно дома, где команда нередко показывает высокую результативность. За последние шесть игр «Вильярреал» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

Последние встречи:

«Алавес» 1:1 «Вильярреал»

«Вильярреал» 1:1 «Алавес»

«Алавес» 2:1 «Вильярреал»

«Вильярреал» 5:2 «Алавес»

Статистика

«Вильярреал»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 13 матчей подряд

«Алавес»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия поражений в гостях: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Алавес»

Ожидается, что «Вильярреал», играя дома, продолжит забивать и доминировать на поле. «Алавес», с его слабой формой в гостях, вряд ли сможет сдержать натиск хозяев, хотя может постараться организовать один-два острых момента. «Вильярреал» видится явным фаворитом матча.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.55

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Вильярреала» за коэффициент 1.55.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный результат – уверенная победа «Вильярреала».

Рекомендация: 3:1 в пользу «Вильярреала» за 8.50.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!