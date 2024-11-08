9 ноября на стадионе «Эстадио де ла Серамика» «Вильярреал» встретится с «Алавесом» в рамках 13-го тура Ла Лиги. «Вильярреал» находится в стабильной форме и стремится закрепиться в зоне Лиги чемпионов, в то время как «Алавес» ведет борьбу за более уверенные позиции в середине таблицы.
«Вильярреал»
«Вильярреал» занимает 4-е место в турнирной таблице с 21 очком и демонстрирует хорошую результативность. Айосе Перес ведет команду вперед, забив 10 голов в 9 матчах, что делает его лидером по этому показателю. Команда стабильно забивает и не уходит с поля без голов в 13 последних матчах Ла Лиги, однако пропускает регулярно, что указывает на проблемы в защите. В последних пяти матчах «Вильярреал» отметился 12 голами, что делает их одним из самых результативных клубов текущего сезона.
Последние матчи «Вильярреала»:
- «Побленсе» 1:6 «Вильярреал» (Кубок)
- «Вальядолид» 1:2 «Вильярреал»
- «Вильярреал» 1:1 «Хетафе»
- «Реал Мадрид» 2:0 «Вильярреал»
- «Вильярреал» 3:1 «Лас-Пальмас»
«Алавес»
«Алавес» располагается на 14-й позиции с 13 очками и, хотя выступает неровно, старается набирать очки в играх с середняками и аутсайдерами. Кике Гарсия является лучшим бомбардиром команды с 3 голами в 11 играх, что не дает большого задела по атакующему потенциалу. «Алавес» одержал победу над «Мальоркой» в предыдущем матче, но в гостях команда терпит четыре поражения подряд, что делает их положение уязвимым. Средняя результативность команды остается невысокой – 4 гола в последних пяти матчах.
Последние матчи «Алавеса»:
- «Алавес» 1:0 «Мальорка»
- «Компостела» 0:1 «Алавес» (Кубок)
- «Райо Вальекано» 1:0 «Алавес»
- «Алавес» 2:3 «Вальядолид»
- «Алавес» 0:3 «Барселона»
Личные встречи
Очные встречи показывают, что «Вильярреал» традиционно доминирует в матчах против «Алавеса», особенно дома, где команда нередко показывает высокую результативность. За последние шесть игр «Вильярреал» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.
Последние встречи:
- «Алавес» 1:1 «Вильярреал»
- «Вильярреал» 1:1 «Алавес»
- «Алавес» 2:1 «Вильярреал»
- «Вильярреал» 5:2 «Алавес»
Статистика
«Вильярреал»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 13 матчей подряд
«Алавес»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия поражений в гостях: 4 матча подряд
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Алавес»
Ожидается, что «Вильярреал», играя дома, продолжит забивать и доминировать на поле. «Алавес», с его слабой формой в гостях, вряд ли сможет сдержать натиск хозяев, хотя может постараться организовать один-два острых момента. «Вильярреал» видится явным фаворитом матча.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Вильярреала» за коэффициент 1.55.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный результат – уверенная победа «Вильярреала».
Рекомендация: 3:1 в пользу «Вильярреала» за 8.50.
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