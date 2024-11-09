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    • «Вильярреал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

    «Вильярреал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

    Вильярреал
    09.11.2024, суббота, 18:15
    Испания. Примера, 13 тур
    3 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Алавес
    38' И. Акомах
    81' Д. Парехо (П)
    90' С. Комесанья
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Вильярреал
    13
    Диего Конде
    ВР
    23
    Серджи Кардона
    ЛЗ
    2
    Логан Кошта
    ЦЗ
    3
    Рауль Альбиоль
    (К) ЦЗ
    17
    Кико Фемения
    ПЗ
    18
    Пап Гуйе
    ОП
    10
    Даниэль Парехо
    ЦП
    16
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    11
    Илиас Акомах
    ПВ
    19
    Николя Пепе
    ЦФ
    22
    Айосе Перес
    ЦФ
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Алавес
    1
    Антонио Сивера
    ВР
    3
    Мануэль Санчес
    ЛЗ
    36
    Adrián
    ЦЗ
    5
    Абдель Абкар
    ЦЗ
    14
    Науэль Теналья
    ПЗ
    18
    Хон Гуриди
    ЦП
    8
    Антонио Бланко
    ЦП
    6
    Андер Гевара
    (К) ЦП
    21
    Абде Реббах
    ЛВ
    7
    Карлос Висенте
    ПВ
    17
    Кике
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Вильярреал
    1
    Луис Жуниор
    ВР
    12
    Хуан Бернат
    ЛЗ
    26
    Пау Наварро
    ЦЗ
    5
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    20
    Рамон Террац
    ОП
    14
    Санти Комесанья
    ЦП
    6
    Денис Суарес
    АП
    21
    Йереми Пино
    ПВ
    15
    Тьерно Барри
    ЦФ
    Алавес
    31
    Адриан Родригес
    ВР
    13
    Хесус Овоно
    ВР
    22
    Мусса Диарра
    ЛЗ
    12
    Сантьяго Моуринью
    ЦЗ
    4
    Александар Седлар
    ЦЗ
    24
    Хоан Хордан
    ЦП
    20
    Лука Ромеро
    АП
    10
    Томас Конечны
    ЛВ
    11
    Тони Мартинес
    ЦФ
    9
    Асьер Вильялибре
    ЦФ
    15
    Карлос Мартин
    ЦФ
    19
    Стоичков
    ЦФ
    4-1-1-2-2
    13
    Конде
    23
    Кардона
    2
    Кошта
    3
    Альбиоль
    17
    Фемения
    18
    Гуйе
    10
    Парехо
    16
    Баэна
    11
    Акомах
    22
    Перес
    19
    Пепе
    4-3-2-1
    1
    Сивера
    14
    Теналья
    36
    5
    Абкар
    3
    Санчес
    18
    Гуриди
    8
    Бланко
    6
    Гевара
    7
    Висенте
    21
    Реббах
    17
    Кике
    22
    Перес
    12
    Бернат
    12
    Бернат
    22
    Перес
    17
    Фемения
    26
    Наварро
    26
    Наварро
    17
    Фемения
    18
    Гуйе
    14
    Комесанья
    14
    Комесанья
    18
    Гуйе
    11
    Акомах
    21
    Пино
    21
    Пино
    11
    Акомах
    19
    Пепе
    15
    Барри
    15
    Барри
    19
    Пепе
    6
    Гевара
    24
    Хордан
    24
    Хордан
    6
    Гевара
    7
    Висенте
    10
    Конечны
    10
    Конечны
    7
    Висенте
    17
    Кике
    11
    Мартинес
    11
    Мартинес
    17
    Кике
    21
    Реббах
    15
    Мартин
    15
    Мартин
    21
    Реббах
    18
    Гуриди
    19
    Стоичков
    19
    Стоичков
    18
    Гуриди
    Остались в запасе
    Вильярреал
    Алавес
    1
    Луис Жуниор
    ВР
    5
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    20
    Рамон Террац
    ОП
    6
    Денис Суарес
    АП
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    31
    Адриан Родригес
    ВР
    13
    Хесус Овоно
    ВР
    22
    Мусса Диарра
    ЛЗ
    12
    Сантьяго Моуринью
    ЦЗ
    4
    Александар Седлар
    ЦЗ
    20
    Лука Ромеро
    АП
    9
    Асьер Вильялибре
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Остались в запасе
    1
    Луис Жуниор
    ВР
    5
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    20
    Рамон Террац
    ОП
    6
    Денис Суарес
    АП
    Остались в запасе
    31
    Адриан Родригес
    ВР
    13
    Хесус Овоно
    ВР
    22
    Мусса Диарра
    ЛЗ
    12
    Сантьяго Моуринью
    ЦЗ
    4
    Александар Седлар
    ЦЗ
    20
    Лука Ромеро
    АП
    9
    Асьер Вильялибре
    ЦФ
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Статистика матча Вильярреал - Алавес
    1
    3
    Всего ударов по воротам
    13
    9
    Удары в створ
    3
    3
    Владение мячом %
    63
    37
    Желтые карточки
    1
    3
    Угловые удары
    7
    2
    Нарушения
    17
    21
    Офсайды
    3
    1
    Количество передач
    481
    286
    Сейвы
    3
    0
    Точность передач %
    83
    72
    Удары мимо ворот
    5
    3
    Блокированные удары
    5
    3
    Удары из пределов штрафной
    9
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.45
    0.45
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Алавеса», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Алавес»

    «Вильярреал» – «Алавес» смотреть онлайн 9 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 17:15
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