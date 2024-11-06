7 ноября на «Бурос-Арене» шведский «Эльфсборг» примет португальскую «Брагу» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды набрали по 3 очка и постараются использовать эту встречу, чтобы улучшить свое положение в группе.
«Эльфсборг»
«Эльфсборг» идет на подъеме в атакующей игре, забивая в каждом из трех матчей Лиги Европы, включая зрелищное противостояние с «Галатасараем» (3:4). Команда забила 11 голов за последние пять матчей, что подчеркивает их высокий атакующий потенциал. Майкл Байду, лучший бомбардир команды с 15 голами в 38 матчах, снова станет ключевой фигурой в атаке. Однако слабым местом «Эльфсборга» остается защита: за последние пять матчей они пропустили 9 голов, что свидетельствует о нестабильности в обороне.
Последние матчи «Эльфсборга»:
- «Эльфсборг» 1:0 «Вестерос» (Аллсвенскан)
- Eskilsminne IF 0:5 «Эльфсборг» (Кубок)
- АИК 2:1 «Эльфсборг» (Аллсвенскан)
- «Галатасарай» 4:3 «Эльфсборг» (Лига Европы)
- «Эльфсборг» 1:3 «Хэкен» (Аллсвенскан)
«Брага»
«Брага» также стремится к победе после поражения от «Буде-Глимта» (1:2) в предыдущем туре Лиги Европы. Команда хорошо проявляет себя в атаке, забивая в шести последних матчах, и обладает стабильностью в обороне, пропустив лишь 5 голов за последние пять игр. Амин Эль Уаззани, забивший 7 голов в 20 матчах, будет главной надеждой «Браги» на голы. Португальцы набрали хороший ход в национальном чемпионате и в Кубке, выиграв три последних матча подряд, что должно добавить им уверенности на европейской арене.
Последние матчи «Браги»:
- «Арука» 1:2 «Брага» (Примейра)
- «Брага» 2:1 «Витория Гимараэш» (Кубок лиги)
- «Брага» 2:0 «Фаренсе» (Примейра)
- «Брага» 1:2 «Буде-Глимт» (Лига Европы)
Личные встречи
Последний раз команды встречались в 2009 году, когда «Эльфсборг» одержал победы в обеих встречах (2:0 и 2:1). Этот результат может придать «Эльфсборгу» психологическое преимущество, особенно на домашнем стадионе, где они часто показывают стабильные результаты.
Статистика
«Эльфсборг»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия матчей с забитыми голами: 9 матчей подряд
«Брага»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия побед в последних трех матчах
Прогноз на матч «Эльфсборг» – «Брага»
«Эльфсборг» и «Брага» идут почти вровень по результатам в группе, однако у обеих команд есть слабости в защите. Высокая результативность в последних матчах свидетельствует о том, что игра, вероятно, получится открытой и богатой на моменты у ворот обеих команд. У «Эльфсборга» есть домашнее преимущество и история побед над «Брагой», но португальцы находятся в хорошей форме и способны создать проблемы шведам.
Скорее всего, матч пройдет в обоюдоострой манере, и обе команды смогут отметиться голами. «Брага» выглядит чуть более стабильной, и их атакующий потенциал может сыграть решающую роль в исходе встречи.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Браги» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Браги» за коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Браги» со счетом 2:1, учитывая их стабильную атаку и слабости в обороне обеих команд.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Браги» за коэффициент 8.00
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