7 ноября на «Бурос-Арене» шведский «Эльфсборг» примет португальскую «Брагу» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды набрали по 3 очка и постараются использовать эту встречу, чтобы улучшить свое положение в группе.

«Эльфсборг»

«Эльфсборг» идет на подъеме в атакующей игре, забивая в каждом из трех матчей Лиги Европы, включая зрелищное противостояние с «Галатасараем» (3:4). Команда забила 11 голов за последние пять матчей, что подчеркивает их высокий атакующий потенциал. Майкл Байду, лучший бомбардир команды с 15 голами в 38 матчах, снова станет ключевой фигурой в атаке. Однако слабым местом «Эльфсборга» остается защита: за последние пять матчей они пропустили 9 голов, что свидетельствует о нестабильности в обороне.

Последние матчи «Эльфсборга»:

«Брага»

«Брага» также стремится к победе после поражения от «Буде-Глимта» (1:2) в предыдущем туре Лиги Европы. Команда хорошо проявляет себя в атаке, забивая в шести последних матчах, и обладает стабильностью в обороне, пропустив лишь 5 голов за последние пять игр. Амин Эль Уаззани, забивший 7 голов в 20 матчах, будет главной надеждой «Браги» на голы. Португальцы набрали хороший ход в национальном чемпионате и в Кубке, выиграв три последних матча подряд, что должно добавить им уверенности на европейской арене.

Последние матчи «Браги»:

Личные встречи

Последний раз команды встречались в 2009 году, когда «Эльфсборг» одержал победы в обеих встречах (2:0 и 2:1). Этот результат может придать «Эльфсборгу» психологическое преимущество, особенно на домашнем стадионе, где они часто показывают стабильные результаты.

Статистика

«Эльфсборг»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия матчей с забитыми голами: 9 матчей подряд

«Брага»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед в последних трех матчах

Прогноз на матч «Эльфсборг» – «Брага»

«Эльфсборг» и «Брага» идут почти вровень по результатам в группе, однако у обеих команд есть слабости в защите. Высокая результативность в последних матчах свидетельствует о том, что игра, вероятно, получится открытой и богатой на моменты у ворот обеих команд. У «Эльфсборга» есть домашнее преимущество и история побед над «Брагой», но португальцы находятся в хорошей форме и способны создать проблемы шведам.

Скорее всего, матч пройдет в обоюдоострой манере, и обе команды смогут отметиться голами. «Брага» выглядит чуть более стабильной, и их атакующий потенциал может сыграть решающую роль в исходе встречи.

Рекомендации для ставок:

Победа «Браги» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Браги» за коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Браги» со счетом 2:1, учитывая их стабильную атаку и слабости в обороне обеих команд.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Браги» за коэффициент 8.00

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