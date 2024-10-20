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    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Шорта» – «Пахтакор», Лига чемпионов Азии, 21 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Шорта» – «Пахтакор», Лига чемпионов Азии, 21 октября 2024 года

    21 октября 2024 года на стадионе «Karbala International Stadium» состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов Азии между «Аль-Шорта» и «Пахтакор Ташкент». Обе команды ищут возможность улучшить свои позиции на групповом этапе после переменных результатов.

    «Аль-Шорта»

    «Аль-Шорта» имеет смешанные результаты в последних матчах. В предыдущей игре в Лиге чемпионов команда проиграла «Аль-Хилалю» со счетом 0:5, что указывает на серьезные проблемы в обороне против сильных соперников. Однако в национальном чемпионате «Аль-Шорта» выступает более уверенно, забивая в каждом из последних матчей. В среднем команда забивает 2 гола за игру и пропускает 1.6, что свидетельствует о нестабильности в защите. Команда не проигрывает в 27 из 29 последних матчей, что указывает на их способность бороться даже в сложных условиях.

    Последние матчи «Аль-Шорта»:

    • «Аль-Шорта» 1:0 «Al Talaba»
    • «Аль-Хилаль» 5:0 «Аль-Шорта»
    • «Diala» 0:6 «Аль-Шорта»
    • «Аль-Шорта» 2:2 «Al-Karma»
    • «Аль-Шорта» 1:1 «Аль-Наср Эр-Рияд»

    «Пахтакор Ташкент»

    «Пахтакор Ташкент» демонстрирует стабильную атакующую игру, забивая в среднем 2.6 гола за матч. В последних 5 матчах команда пропустила 7 голов, что указывает на слабую защиту, особенно против сильных атакующих команд. Несмотря на это, в Лиге чемпионов «Пахтакор» сыграл вничью с «Персеполисом», что подтверждает их способность конкурировать на международном уровне. В последние недели команда продолжает забивать в каждом матче, что подчеркивает их атакующую силу.

    Последние матчи «Пахтакор»:

    • «Пахтакор Ташкент» 4:2 «Динамо Самарканд»
    • «Персеполис» 1:1 «Пахтакор Ташкент»
    • «Пахтакор Ташкент» 6:0 «Олимпик Ташкент»
    • «Металлург Бекабад» 3:2 «Пахтакор Ташкент»
    • «Пахтакор Ташкент» 0:1 «Аль-Васль»

    Личные встречи

    Эти команды еще не встречались между собой в официальных матчах, что добавляет интриги в предстоящий поединок. Неизвестность друг о друге может повлиять на тактику, особенно в первом тайме, когда команды будут стараться присмотреться к игре соперника.

    Статистика

    «Аль-Шорта»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Пахтакор»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Аль-Шорта» – «Пахтакор»

    Учитывая форму команд и их атакующую мощь, можно ожидать, что матч будет открытым и результативным. Обе команды имеют проблемы в обороне, что создает предпосылки для большого количества голов. В то же время, «Пахтакор» демонстрирует более стабильную форму в атаке, что может дать им преимущество в борьбе за победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом является результативная ничья, например 2:2.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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