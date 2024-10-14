Игрок Казахстана Скворцов охарактеризовал Черчесова

Полузащитник «Шинника» и сборной Казахстана Лев Скворцов поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова.
- Накануне Казахстан проиграл в домашнем матче Лиги наций Словении (0:1).
- В 4 матчах при россиянине у Казахстана общий счет 0:8.
- КФФ рассматривает Лигу наций как подготовку к отбору ЧМ-2026.
«Старт не задался, но мы играем с очень сильными сборными. Атмосфера в команде хорошая, какой она и была всегда. Ребята понимают ответственность и руки никто не опускает. Сплочeнность в команде как вокруг тренерского штаба, так и вокруг игроков.
Саламыч довольно-таки строгий тренер. Никаких слов он нам не запрещал, но всегда говорит какие-то интересные вещи, к которым прислушиваешься», – сказал Скворцов.