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    • Прогноз на точный счет матча Япония – Австралия, Квалификация ЧМ. Азия, 15 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Япония – Австралия, Квалификация ЧМ. Азия, 15 октября 2024 года

    15 октября 2024 года на стадионе «Сайтама-2002» пройдет матч квалификации Чемпионата мира между сборными Японии и Австралии. Обе команды показывают хорошую игру, но фаворитом этого противостояния считается Япония, демонстрирующая великолепные результаты на протяжении всего турнира.

    Япония

    Япония уверенно лидирует в своей группе, имея 9 очков после трех туров и показывая впечатляющую разницу мячей – 24 забитых и ни одного пропущенного. Лучший бомбардир команды, Аясе Уэда, забил 12 голов в 14 матчах и является ключевым игроком в атаке. Япония не проигрывает и не пропускает в восьми последних матчах квалификации, а также обладает самой результативной атакой – в последних пяти играх они забили 24 гола. Команда демонстрирует стабильность и уверенность как в атакующих, так и в оборонительных действиях, что делает их явным фаворитом.

    Последние матчи Японии:

    • Саудовская Аравия 0:2 Япония

    • Бахрейн 0:5 Япония

    • Япония 7:0 Китай

    • Япония 5:0 Сирия

    • Мьянма 0:5 Япония

    Австралия

    Австралия занимает второе место в группе, имея 4 очка после трех туров. Команда недавно обыграла Китай со счетом 3:1, что улучшило их положение в группе. Лучший бомбардир сборной, Крэйг Гудвин, забил 6 голов в 15 матчах. В последних пяти матчах Австралия забила 10 голов и пропустила 2. Несмотря на неплохую результативность, австралийцам не всегда удается стабильно удерживать свои позиции, и они показывают переменчивую форму, особенно против сильных соперников.

    Последние матчи Австралии:

    • Австралия 3:1 Китай

    • Индонезия 0:0 Австралия

    • Австралия 0:1 Бахрейн

    • Австралия 5:0 Палестина

    • Бангладеш 0:2 Австралия

    Личные встречи

    История личных встреч между Японией и Австралией складывается в пользу японцев. Япония выиграла три последние очные встречи, в том числе две на своем поле. Это говорит о том, что японцы уверенно чувствуют себя в матчах против австралийцев и имеют явное психологическое преимущество. Австралии предстоит тяжелое испытание, так как Япония имеет серию из восьми побед на домашнем стадионе.

    Статистика

    Япония

    • Забивает в среднем: 4.8 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.0 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 24 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 0 голов

    • 5 побед в последних 5 матчах

    Австралия

    • Забивает в среднем: 2.0 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.4 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Япония – Австралия

    С учетом текущей формы обеих команд и их статистики, Япония является фаворитом в этом противостоянии. Команда показывает отличную результативность и надежную игру в обороне, тогда как Австралия имеет проблемы с результативностью против сильных соперников. Ожидается, что Япония продолжит свою победную серию и добьется уверенной победы на своем поле.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Японии – коэффициент 1.40

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа Японии за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из текущей статистики и игровой формы обеих команд, наиболее вероятным исходом матча выглядит победа Японии с крупным счетом.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Японии за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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