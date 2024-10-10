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    • Прогноз на точный счет матча Украина – Грузия, Лига наций, 11 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Украина – Грузия, Лига наций, 11 октября 2024 года

    11 октября 2024 года на Городском стадионе Познани состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Украины и Грузии. Этот матч обещает быть напряженным, учитывая форму обеих команд и историю их личных встреч.

    Украина

    Сборная Украины не может найти свою игру в последних матчах Лиги наций. Команда проиграла три последних встречи, включая недавний матч против Чехии (2:3). В атаке украинцы испытывают трудности, забив всего пять голов в последних пяти матчах. В то же время их оборона пропускает слишком много – девять голов за этот же период. Важно отметить, что дома Украина традиционно выступает успешно, не проигрывая в 11 из 12 последних матчей.

    Последние матчи Украины:

    • Чехия 3:2 Украина

    • Украина 1:2 Албания

    • Украина 0:0 Бельгия

    • Словакия 1:2 Украина

    • Украина 0:3 Румыния

    Грузия

    Сборная Грузии, напротив, демонстрирует уверенные результаты в последних матчах Лиги наций. Команда выиграла четыре последних встречи и стабильно забивает – девять голов в последних пяти играх. В обороне грузины также улучшили свою игру, пропустив всего шесть голов в последних пяти матчах. В последнем матче против Албании Грузия одержала минимальную победу со счетом 1:0, что подчеркивает их способность удерживать преимущество даже в сложных ситуациях.

    Последние матчи Грузии:

    • Албания 0:1 Грузия

    • Грузия 4:1 Чехия

    • Испания 4:1 Грузия

    • Грузия 2:0 Португалия

    • Грузия 1:1 Чехия

    Личные встречи

    История личных встреч говорит в пользу Украины, которая не проигрывает Грузии на протяжении семи последних матчей. В этих играх украинцы стабильно забивают, что дает им уверенность перед предстоящим матчем. Последняя встреча состоялась 9 июня 2015 года, где Украина одержала победу со счетом 2:1. До этого команды встречались в квалификациях Чемпионатов Европы и мира, где Украина также показывала лучшие результаты. Однако Грузия в последних встречах показывает, что способна навязывать борьбу.

    • Товарищеские матчи (сборные). 09.06.2015: Грузия 1–2 Украина

    • Чемпионат Европы. Квалификация. 08.09.2007: Грузия 1–1 Украина

    • Чемпионат Европы. Квалификация. 06.09.2006: Украина 3–2 Грузия

    Украина:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    Грузия:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

    Прогноз на матч Украина – Грузия

    Грузия выглядит более уверенно в последних матчах, однако Украина традиционно хорошо играет дома и будет стремиться реабилитироваться после недавних неудач. Матч обещает быть упорным, и обе команды, скорее всего, сумеют отличиться. Небольшое преимущество у Грузии, учитывая их текущую форму.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75

    • Победа Грузии или ничья (X2) – коэффициент 1.90

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится ничья 2:2.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.00.

    Источник: «Бомбардир»

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