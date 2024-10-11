11.10.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа B1, 3 тур
Лига наций, группа B1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Украина
Украина
4-2-3-1
12
Трубин
13
Забарный
4
Таловеров
22
Матвиенко
2
Конопля
10
Шапаренко
21
Калюжный
7
Мудрик
8
Судаков
7
Гуцуляк
11
Довбик
3-2-3-1-1
1
Мамардашвили
15
Гвелесиани
4
Лочошвили
4
Кашия
3
Двали
2
Какабадзе
8
Китеишвили
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
8
Судаков
4
Сваток
4
Сваток
8
Судаков
21
Калюжный
15
Крыськив
15
Крыськив
21
Калюжный
7
Гуцуляк
20
Зубков
20
Зубков
7
Гуцуляк
7
Мудрик
8
Назаренко
8
Назаренко
7
Мудрик
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
4
Лочошвили
19
Шенгелия
19
Шенгелия
4
Лочошвили
6
Кочорашвили
9
Давиташвили
9
Давиташвили
6
Кочорашвили
15
Гвелесиани
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
15
Гвелесиани
Остались в запасе
Украина
Грузия
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
11
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Украина - Грузия
4
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
9
Офсайды
2
1
Количество передач
352
505
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Грузии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Грузия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»