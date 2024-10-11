Семин прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю

Юрий Семин высказался о пристрастии нападающего «Зенита» Максима Глушенкова к пиву.
«Немцы всегда выпивают пиво после матча. Наверное, каждому здесь индивидуально, одному и глотка нельзя, а другому с удовольствием можно выпить кружку хорошего пива.
Футболист – это вообще тяжeлая профессия. Нужно быть в хорошей физической готовности.
Посмотрите, сколько они проводят матчей, по 80. Так что, наверное, это правильно», – заявил Сeмин.
- Глушенков в «Зените» с лета.
- Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- Игрок сейчас травмирован.