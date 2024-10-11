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    Семин прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю

    Юрий Семин высказался о пристрастии нападающего «Зенита» Максима Глушенкова к пиву.

    «Немцы всегда выпивают пиво после матча. Наверное, каждому здесь индивидуально, одному и глотка нельзя, а другому с удовольствием можно выпить кружку хорошего пива.

    Футболист – это вообще тяжeлая профессия. Нужно быть в хорошей физической готовности.

    Посмотрите, сколько они проводят матчей, по 80. Так что, наверное, это правильно», – заявил Сeмин.

    • Глушенков в «Зените» с лета.
    • Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Игрок сейчас травмирован.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.10.2024 22:44
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    Комментарии (12)
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    qwertyйцукен
    1728677112
    Кто еще не прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю ? В очередь сукины дети,в очередь ( из к/ф "Собачье сердце")
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    WE ARE FOR PETER
    1728677214
    Палыч знает толк в раслабоне)
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    NewLife
    1728679284
    Не хочу накаркать, просто много читал по этой теме: к 40 годам ожирение печени с возможным развитием гепатоза, а после 50 - резистентность к инсулину и диабет(
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    Интерес
    1728680658
    Это немцы 80,а наши максимум 30,поэтому им показана водяра,а особо интюлихэнтным-вискарь и конь.
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    Cleaner
    1728681893
    Шпалыч знает толк в крепком алкоголе! Професионал!..)))
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