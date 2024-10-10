Лига наций. Англия проиграла Греции, ничья Италии с Бельгией, крупное поражение сборной Казахстана Черчесова и другие результаты

Завершились еще несколько матчей 3-го тура Лиги наций.
Сборная Англии сенсационно уступила Греции – 1:2.
Италия дома упустила победу над Бельгией – ничья 2:2.
Франция на выезде разгромила Израиль – 4:1.
Австрия крупно обыграла сборную Казахстана под руководством Станислава Черчесова – 4:0.
Норвегия победила Словению со счетом 3:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда.
Лига наций. Групповой этап. 3-й тур
Голы: 0:1 – Павлидис, 49; 1:1 – Беллингем, 87; 1:2 – Павлидис, 90+4.
Голы: 1:0 – Камбьясо, 1; 2:0 – Ретеги, 24; 2:1 – Де Куйпер, 42; 2:2 – Троссард, 61.
Удаление: Пеллегрини, 38 – нет.
Голы: 0:1 – Камавинга, 7; 1:1 – Гандельман, 24; 1:2 – Нкунку, 28; 1:3 – Гендузи, 87; 1:4 – Барколя, 89.
Австрия – Казахстан – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Баумгартнер, 10; 2:0 – Линхарт, 53; 3:0 – Забитцер, 56; 4:0 – Зайдль, 79.
Норвегия – Словения – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Холанд, 7; 2:0 – Сорлот, 52; 3:0 – Холанд, 62.