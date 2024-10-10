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    • Лига наций. Англия проиграла Греции, ничья Италии с Бельгией, крупное поражение сборной Казахстана Черчесова и другие результаты

    Лига наций. Англия проиграла Греции, ничья Италии с Бельгией, крупное поражение сборной Казахстана Черчесова и другие результаты

    Завершились еще несколько матчей 3-го тура Лиги наций.

    Сборная Англии сенсационно уступила Греции – 1:2.

    Италия дома упустила победу над Бельгией – ничья 2:2.

    Франция на выезде разгромила Израиль – 4:1.

    Австрия крупно обыграла сборную Казахстана под руководством Станислава Черчесова – 4:0.

    Норвегия победила Словению со счетом 3:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

    Лига наций. Групповой этап. 3-й тур

    Англия – Греция – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Павлидис, 49; 1:1 – Беллингем, 87; 1:2 – Павлидис, 90+4.

    Италия – Бельгия – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Камбьясо, 1; 2:0 – Ретеги, 24; 2:1 – Де Куйпер, 42; 2:2 – Троссард, 61.

    Удаление: Пеллегрини, 38 – нет.

    Израиль – Франция – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Камавинга, 7; 1:1 – Гандельман, 24; 1:2 – Нкунку, 28; 1:3 – Гендузи, 87; 1:4 – Барколя, 89.

    Австрия – Казахстан – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Баумгартнер, 10; 2:0 – Линхарт, 53; 3:0 – Забитцер, 56; 4:0 – Зайдль, 79.

    Норвегия – Словения – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 7; 2:0 – Сорлот, 52; 3:0 – Холанд, 62.

    Результаты Лиги наций

    Таблицы Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.10.2024 23:47
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    Комментарии (2)
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    n876
    1728593515
    В Греции праздник.Черчесов в унынии.
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    Александр.Т.
    1728596258
    Да только слепой не видит что Черчесов шарлатан усатый, за три игры три удара в створ,его в клуб то нельзя брать не то что в сборную. Так что сборной Казахстана не чего не светит с ним
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