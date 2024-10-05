Дешам остался в недоумении из-за попадания Мбаппе в заявку на матч «Реала»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам находится в недоумении из-за включения нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в заявку на матч 9-го тура Примеры с «Вильярреалом», сообщает As.
Отмечается, что с момента травмы, полученной игроком 24 сентября, медицинские штабы национальной команды и мадридского клуба поддерживают контакт по поводу физической формы нападающего. Дешам полагал, что форвард еще не восстановился из-за поврежденияя бедра.
25-летний Мбаппе не был вызван в сборную Франции на ближайшие матчи Лиги наций в октябре.
- Мбаппе провел за «Реал» в этом сезоне 10 матчей, забил 7 голов, отдал 1 передачу. Он пропустил последнюю игру мадридцев против «Атлетико» в Ла Лиге.
- Франция проведет в октябре два гостевых матча: 10 октября с Израилем в Будапеште и 14 октября с Бельгией в Лeвене.