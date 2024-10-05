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    • Дешам остался в недоумении из-за попадания Мбаппе в заявку на матч «Реала»

    Дешам остался в недоумении из-за попадания Мбаппе в заявку на матч «Реала»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам находится в недоумении из-за включения нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в заявку на матч 9-го тура Примеры с «Вильярреалом», сообщает As.

    Отмечается, что с момента травмы, полученной игроком 24 сентября, медицинские штабы национальной команды и мадридского клуба поддерживают контакт по поводу физической формы нападающего. Дешам полагал, что форвард еще не восстановился из-за поврежденияя бедра.

    25-летний Мбаппе не был вызван в сборную Франции на ближайшие матчи Лиги наций в октябре.

    • Мбаппе провел за «Реал» в этом сезоне 10 матчей, забил 7 голов, отдал 1 передачу. Он пропустил последнюю игру мадридцев против «Атлетико» в Ла Лиге.
    • Франция проведет в октябре два гостевых матча: 10 октября с Израилем в Будапеште и 14 октября с Бельгией в Лeвене.

    Источник: As

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    05.10.2024 18:17
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1728142480
    Очевидно что кэпу не до сборной сейчас
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    Тинез Розоп
    1728143150
    ему надо забивать в Реале , сейчас это превыше всего...
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    k611
    1728143429
    Хитрость со стороны Реала.
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