Дешам остался в недоумении из-за попадания Мбаппе в заявку на матч «Реала»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам находится в недоумении из-за включения нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в заявку на матч 9-го тура Примеры с «Вильярреалом», сообщает As.

Отмечается, что с момента травмы, полученной игроком 24 сентября, медицинские штабы национальной команды и мадридского клуба поддерживают контакт по поводу физической формы нападающего. Дешам полагал, что форвард еще не восстановился из-за поврежденияя бедра.

25-летний Мбаппе не был вызван в сборную Франции на ближайшие матчи Лиги наций в октябре.