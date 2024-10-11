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    Слишкович ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал, хочет ли он снова поработать в «Спартаке».

    – Мечтаете когда‑то вернуться в «Спартак» и стать чемпионом?

    – Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть менять видеть, то почему нет?

    – Кого бы из «Спартака» хотели бы видеть в «Оренбурге»?

    – Вопрос риторический. Там классные игроки, но у меня сейчас есть такие же. Ни одного игрока «Оренбурга» не променял бы сейчас.

    • Слишкович был в «Спартаке» с 2022 по 2024 год.
    • Прошлой весной он возглавлял команду после увольнения Гильермо Абаскаля.
    • При нем спартаковцы ни разу не проиграли в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.10.2024 22:55
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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1728677146
    Ближайшие 10 лет значит спам с судьями на контракте)))
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