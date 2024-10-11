Слишкович ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал, хочет ли он снова поработать в «Спартаке».

– Мечтаете когда‑то вернуться в «Спартак» и стать чемпионом?

– Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть менять видеть, то почему нет?

– Кого бы из «Спартака» хотели бы видеть в «Оренбурге»?

– Вопрос риторический. Там классные игроки, но у меня сейчас есть такие же. Ни одного игрока «Оренбурга» не променял бы сейчас.