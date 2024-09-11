Черчесов оценил результаты сборной Казахстана в первых матчах под его руководством

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итоги сентябрьских игр.

6 и 9 сентября команда сыграла в Лиге наций с Норвегией и Словенией соответственно.

В первом матче была ничья 0:0, во втором – поражение 0:3.

Эти встречи стали дебютными для Черчесова во главе казахстанской сборной.

«Вернулся в Москву в среду. Сейчас нужно проанализировать прошедшие игры, которые дали богатую пищу для размышлений. Посмотрим, какие шаги предпринять в плане улучшения нашего футбола – возможно, где-то поменяем ребятам позиции или перейдем со схемы с пятью защитниками на расстановку с четырьмя.

Нам важно найти баланс на поле – и для хорошего выступления в нынешней Лиги наций, и, главное, в преддверии отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Результаты не испугали: в Алма-Ате против Норвегии с Холандом в составе выглядели достойно, а в Словении помимо высокого класса соперника (достаточно посмотреть, какие клубы представляют ее игроки, тот же сделавший хет-трик Шешко) сказалось низкое качество газона.

В общем, никакого волнения – работа продолжается. В том числе, по налаживанию прочной связи с молодежной сборной, на встрече которой с Бельгией в квалификации Евро-2025 я побывал во вторник. Там есть ряд перспективных ребят», – сказал Черчесов.