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    • Грилиш выразил недовольство непопаданием в состав сборной Англии на Евро-2024

    Грилиш выразил недовольство непопаданием в состав сборной Англии на Евро-2024

    Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш считает, что бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен был включить его в заявку из 26 футболистов на чемпионате Европы-2024.

    «Буду честен с вами – я не совсем согласен с этим. На поле необходим баланс в каждой позиции, и я считаю себя достаточно опытным игроком. Я выиграл много титулов, так что, если вы спрашиваете, должен ли я был поехать, да, я все еще думаю, что должен был, но, видимо, этому не было суждено сбыться», – сказал Грилиш.

    Он также ответил на вопрос, ощущал ли необходимость доказать что-то, вернувшись в сборную Англии на сентябрьские матчи.

    «Конечно, я хотел приехать сюда, хорошо тренироваться и хорошо сыграть. Я благодарен Ли Карсли за то, что он дал мне этот шанс и доверился мне. Это действительно много для меня значит.

    Думаю, на протяжении всей карьеры, когда я играл под руководством тренеров, которые доверяли мне и общались со мной так, как это делал он на последних двух сборах, это действительно помогало мне.

    Это заставляет меня чувствовать, что тренер действительно ценит меня, и я не могу выразить достаточную благодарность ему с тех пор, как я здесь», – сказал Грилиш.

    • Англия на Евро-2024 дошла до финала, где проиграла Испании (1:2).
    • Летом Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии. Исполняющим обязанности главного тренера является Ли Карсли.
    • Сборная Англии сыграет в группе B2 Лиги наций с Грецией 10 октября в Лондоне и с Финляндией 13 октября в Хельсинки.

    Источник: BBC

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