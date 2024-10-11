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    Радимов оценил пристрастие Глушенкова к алкоголю

    Владислав Радимов высказался о пристрастии нападающего «Зенита» Максима Глушенкова к пиву.

    «Глушенков – взрослый человек. Он сейчас лучший бомбардир чемпионата России. Вот вам и ответ, вредят ли две кружки пива.

    В «Баварии», например, футболисты пьют пиво, им же это никак не мешает. Если Глушенков выпил литр пива после матча на отдыхе и является лучшим бомбардиром, какие вопросы могут быть?

    Максим же не две бутылки водки выпивает, так что всe нормально», – заявил Радимов.

    • Глушенков в «Зените» с лета.
    • Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Игрок сейчас травмирован.

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    Источник: Metaratings

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    11.10.2024 23:29
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    Комментарии (4)
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    NewLife
    1728679001
    Буланов, у тебя диплом нутрициониста есть, чтобы такие суждения публиковать или это, как всегда, дешевый базар)
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    qwertyйцукен
    1728679821
    Кто еще не прокомментировал пристрастие Глушенкова к алкоголю ? В очередь сукины дети,в очередь ( из к/ф "Собачье сердце")
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