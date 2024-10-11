Радимов оценил пристрастие Глушенкова к алкоголю

Владислав Радимов высказался о пристрастии нападающего «Зенита» Максима Глушенкова к пиву.
«Глушенков – взрослый человек. Он сейчас лучший бомбардир чемпионата России. Вот вам и ответ, вредят ли две кружки пива.
В «Баварии», например, футболисты пьют пиво, им же это никак не мешает. Если Глушенков выпил литр пива после матча на отдыхе и является лучшим бомбардиром, какие вопросы могут быть?
Максим же не две бутылки водки выпивает, так что всe нормально», – заявил Радимов.
- Глушенков в «Зените» с лета.
- Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- Игрок сейчас травмирован.