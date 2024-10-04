5 октября на стадионе «Рурштадион» «Бохум» примет «Вольфсбург» в рамках 6-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в поисках своей игры и показывают нестабильные результаты. «Бохум» все еще не может набрать ход в чемпионате и удерживается в зоне вылета, тогда как «Вольфсбург» старается улучшить свои позиции и выйти в середину турнирной таблицы.

«Бохум»

«Бохум» продолжает свои мучения в текущем сезоне. Команда занимает предпоследнее, 17-е место, набрав всего 1 очко в 5 матчах. Проблемы «Бохума» связаны с недостаточной организованностью обороны – команда пропустила 11 голов за последние 5 матчей. Несмотря на это, в атаке команда показывает неплохую активность и забила 8 голов за тот же период. Лучшим бомбардиром является Филипп Хофманн, на счету которого 2 гола в 8 матчах.

Последние матчи «Бохума»:

«Боруссия» Дортмунд 4:2 «Бохум»

«Бохум» 2:2 «Хольштайн» Киль

«Фрайбург» 2:1 «Бохум»

«Бохум» 3:1 «Рот-Вайсс» Эссен (товарищеский матч)

«Бохум» 0:2 «Боруссия» М

«Вольфсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице с 4 очками после 5 туров. Команда испытывает серьезные проблемы с поддержанием оборонительной стабильности, пропуская по 2 мяча практически в каждом матче. Тем не менее, в атаке «Вольфсбург» выглядит уверенно, забив 10 голов в последних 5 играх. Ключевым игроком является Себастьян Борнаув, который забил 2 мяча в 6 матчах.

Последние матчи «Вольфсбурга»:

Личные встречи

Последние очные встречи между этими командами показывают довольно равную борьбу. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: «Бохум» выиграл со счетом 3:1 в первом круге, а «Вольфсбург» одержал верх 1:0 на своем поле. «Бохум» не может похвастаться успешной игрой в последних матчах, но на домашнем поле они обычно проявляют больше активности и уверенности.

История личных встреч:

Бундеслига, 20.04.2024: «Вольфсбург» 1:0 «Бохум»

Бундеслига, 02.12.2023: «Бохум» 3:1 «Вольфсбург»

Бундеслига, 22.04.2023: «Бохум» 1:5 «Вольфсбург»

Бундеслига, 29.10.2022: «Вольфсбург» 4:0 «Бохум»

Бундеслига, 09.01.2022: «Бохум» 1:0 «Вольфсбург»

Статистика

Бохум

Средняя результативность: 1.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

Вольфсбург

Средняя результативность: 2.00 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

Прогноз на матч «Бохум» – «Вольфсбург»

Матч обещает быть результативным, так как обе команды стабильно забивают, но испытывают трудности в обороне. «Бохум» на домашнем стадионе старается действовать активнее и смелее, но «Вольфсбург» выглядит лучше организованным в атаке и способен воспользоваться ошибками хозяев. Можно ожидать, что команды обменяются голами, а «Вольфсбург» выйдет победителем благодаря лучшей атакующей игре.

Наиболее вероятный исход – победа «Вольфсбурга» с обменом голами. Атака гостей должна обеспечить преимущество, а ошибки «Бохума» в обороне приведут к решающим моментам для гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Ожидается открытая и активная игра с голами с обеих сторон. «Бохум» забьет на своем поле, но «Вольфсбург» благодаря лучшей реализации своих моментов сможет добиться победы.

Рекомендация: 1:3 за коэффициент 11.50.