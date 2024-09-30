Встреча Гончаренко с «Пари НН», «Локо» получил четверные премиальные за «Спартак», Месси оскорбил судью и другие новости

Фанаты «Атлетико» бросили в Куртуа пакет с фекалиями.

Гончаренко встретится с руководством клуба РПЛ.

Семак заявил о сложностях адаптации Соболева в «Зените».

Дзюба – о хейте в свой адрес: «Яшина тоже гнобили болельщики».

Раскрыта сумма премиальных игрокам «Локо» за победу над «Спартаком».

В «Локо» ответили, почему не продали Баринова «Алавесу».

Легенда «Крыльев» работает таксистом в Самаре.

Месси назвал арбитра «сукиным сыном».

Рюдигер издевался над администратором «Реала» на тренировке.

Нгамале забил «Динамо Мх» в стиле Руни.

Жена Бузникина высмеяла «Зенит» после победы «Краснодара»: «Вот сколько мы засадили».

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Тоттенхэму» (0:3) и опустился на 12-е место.

46-летний Буффон женился на телеведущей.

Карпин: «Гол Дзюбы «Ростову» показывает низкий уровень РПЛ».