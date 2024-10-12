Блогер Литвин дал первый комментарий после скандала в Медиалиге

Блогер Михаил Литвин высказался о своем задержании после драки в Медиалиге.

Во время матча МФЛ блогер бросился на трибуну болельщиков ростовского СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».

Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».

Литвина задержала полиция. Ему грозит до 15 суток ареста.

«Я задержан сотрудниками полиции до понедельника. Пока что на 48 часов я с радаров пропал.

Надеюсь, все будет нормально, само собой потом расскажу свою версию и свои мысли. Всех обнял, всем добра», – сказал Литвин.