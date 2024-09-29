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Семак заявил о сложностях адаптации Соболева в «Зените»

29 сентября 2024, 10:29
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак констатировал сложности в адаптации форварда Александра Соболева.

– Как проходит процесс адаптации Александра Соболева? Как вы думаете, как на нем сказывается реакция болельщиков, фанатов и его команды, и соперника? И в целом его реакция на его выход?

– Это лучше у него спросить. Конечно, непросто, длительное время не играл, и тот фон, который был вокруг перехода, безусловно, влияет. Но мы не сомневаемся, что на длинной дистанции он поможет своими действиями добывать победы, забивать мячи, отдавать передачи. Он это умеет делать.

  • Соболев куплен летом у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • У Александра еще нет голов за «Зенит».
  • Накануне Соболев вышел на замену в 10-м туре РПЛ против «Краснодара» (0:2).

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (18)
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Бригадный
1727596250
В данном конкретном матче худшим был не Соболев. Отвратительными была вся защита. Очень плох был Вендел. И просто вреден для команды некто Клаудиньо. Ах да, присутствие на поле загипсованного Нуженгола вызвало недоумение. Серега Семак, что с тобой происходит? Глупеешь, паря.
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zra78
1727601216
Спасибо Зенит за лучший трансфер)))
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Нуф-Нуф
1727602756
Еще пару шансов, думаю, дадут, а потом - на лавку "оттачивать мастерство".
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САДЫЧОК
1727603884
У Соболева Первое касание мяча, грудью на игрока Краснодара, второе касание, пас назад, метров на пять, на своего, очень полезное действие, третье касание, мяч у него отобрали, а самое полезное, что он сделал, пробил головой по воротам, правда на много выше, в остальное время, он просто присутствовал на поле
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Taps
1727605529
Либераст Семак открыл тайну. Нехрена было жопу вылизывать желающим купить ...
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Mariner
1727605828
Как по мне - это один из самых глупых и просто плохих трансферов за всю историю РПЛ. Не смотря на довольно хорошую трансферную работу Зенита. Трансфер Соболева - это оверпрайс за плохого футболера, это возможный разлад внутри из-за его характера, это минус в отношения с болельщиками Зенита, Спартака - ну это свиней плевать, но и минус на уважение от всех вообще. Я не вижу в этом трансфере вообще никаких плюсов. Соболева даже за бесплатно не стоило бы брать, и футболиста с его уровнем игры, но с нормальным прошлым, тоже не факт, что стоило бы брать за бесплатно... Если только на перепродажу.
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шахта Заполярная
1727607827
Ну что вы все накинулись на земноводного ( хотя он больше на крысу похож) он еще покажет всем кузькину мать или на скамейке или в аренде на скамейке.
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FWSPM
1727627959
Ничего он не начнет будет в кубке выходить по праздникам
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Боров мясной
1727633626
Самая большая сложность это Семак, Дзюба в следующей игре тебя опозорит!
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alp
1727704390
какого ж лешего ты ставишь его на игру, Серега??
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