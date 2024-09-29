Семак заявил о сложностях адаптации Соболева в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак констатировал сложности в адаптации форварда Александра Соболева.

– Как проходит процесс адаптации Александра Соболева? Как вы думаете, как на нем сказывается реакция болельщиков, фанатов и его команды, и соперника? И в целом его реакция на его выход?

– Это лучше у него спросить. Конечно, непросто, длительное время не играл, и тот фон, который был вокруг перехода, безусловно, влияет. Но мы не сомневаемся, что на длинной дистанции он поможет своими действиями добывать победы, забивать мячи, отдавать передачи. Он это умеет делать.