26 сентября 2024 года на стадионе Мунисипал де Брага состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где португальская «Брага» примет израильский клуб «Маккаби Тель-Авив». Обе команды показывают сильные результаты в своих чемпионатах и на европейской арене, что обещает зрелищное противостояние.

«Брага» уверенно выступает в текущем сезоне Лиги Европы, не проигрывая в 7 последних матчах. Команда стабильно забивает, но также есть проблемы в обороне – пропущено 5 голов за последние 5 матчей. В своей лиге «Брага» продемонстрировала мощную игру, победив «Насьонал» со счетом 3:0, но до этого потерпела поражение от «Витории Гимараэш» (0:2). Дома «Брага» будет стремиться к победе, особенно учитывая важность каждого очка на старте турнира.

Последние матчи:

«Маккаби Тель-Авив» в великолепной форме, выиграв 8 последних матчей, включая уверенные победы в Лиге Европы и израильской Премьер-лиге. Команда отлично сбалансирована – за последние 5 матчей забито 13 голов и пропущено лишь 2. В нападении выделяются быстрые и техничные игроки, что делает «Маккаби Тель-Авив» опасным для любой обороны. Последняя победа над ТСЦ Бачка Топола в Лиге Европы (5:1) лишь укрепила их статус сильного соперника.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, и это добавляет интриги в предстоящую игру. Обе команды впервые встретятся на международной арене.

Статистика

«Брага»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

«Маккаби»:

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

5 побед в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды подойдут к матчу в хорошей форме, однако «Маккаби Тель-Авив» показывает более уверенные результаты как в атаке, так и в обороне. Несмотря на домашнее преимущество «Браги», израильская команда имеет все шансы на положительный результат благодаря своей стабильной атаке и надежной обороне.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Маккаби Тель-Авив» с форой (0) – коэффициент 2.10

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.