26 сентября 2024 года на стадионе Мунисипал де Брага состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где португальская «Брага» примет израильский клуб «Маккаби Тель-Авив». Обе команды показывают сильные результаты в своих чемпионатах и на европейской арене, что обещает зрелищное противостояние.
«Брага»
«Брага» уверенно выступает в текущем сезоне Лиги Европы, не проигрывая в 7 последних матчах. Команда стабильно забивает, но также есть проблемы в обороне – пропущено 5 голов за последние 5 матчей. В своей лиге «Брага» продемонстрировала мощную игру, победив «Насьонал» со счетом 3:0, но до этого потерпела поражение от «Витории Гимараэш» (0:2). Дома «Брага» будет стремиться к победе, особенно учитывая важность каждого очка на старте турнира.
Последние матчи:
- «Насьонал» 0:3 «Брага»
- «Брага» 0:2 «Витория Гимараэш»
- «Жил Висенте» 0:0 «Брага»
- «Рапид Вена» 2:2 «Брага» (Лига Европы)
- «Брага» 3:1 «Морейренсе»
«Маккаби»
«Маккаби Тель-Авив» в великолепной форме, выиграв 8 последних матчей, включая уверенные победы в Лиге Европы и израильской Премьер-лиге. Команда отлично сбалансирована – за последние 5 матчей забито 13 голов и пропущено лишь 2. В нападении выделяются быстрые и техничные игроки, что делает «Маккаби Тель-Авив» опасным для любой обороны. Последняя победа над ТСЦ Бачка Топола в Лиге Европы (5:1) лишь укрепила их статус сильного соперника.
Последние матчи:
- «Ашдод» 0:2 «Маккаби Тель-Авив»
- «Маккаби Тель-Авив» 2:1 «Хапоэль Иерусалим»
- «Маккаби Тель-Авив» 1:0 «Хапоэль Беер-Шева»
- «Маккаби Петах-Тиква» 0:3 «Маккаби Тель-Авив»
- «ТСЦ Бачка Топола» 1:5 «Маккаби Тель-Авив» (Лига Европы)
Личные встречи
У команд не было личных встреч, и это добавляет интриги в предстоящую игру. Обе команды впервые встретятся на международной арене.
Статистика
«Брага»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
«Маккаби»:
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 5 побед в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды подойдут к матчу в хорошей форме, однако «Маккаби Тель-Авив» показывает более уверенные результаты как в атаке, так и в обороне. Несмотря на домашнее преимущество «Браги», израильская команда имеет все шансы на положительный результат благодаря своей стабильной атаке и надежной обороне.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Маккаби Тель-Авив» с форой (0) – коэффициент 2.10
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.